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Göz kamaştırıcı güzellikte bir salon

ümit atdağ ümit atdağ
homify Klasik Mutfak
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Yaşantımızda genel olarak hayatımızı kolaylaştırıcı çözümler geliştirip, daha rahat ve daha konforlu bir yaşam dürmek için çabalarız. Bu çözümleri bazen evimizin dışında bazen evimizin odalarında yaratıp, estetik açıdan daha zevkli ve daha görsel bir düzenleme ile hayatımızı kolaylaştırrız.   Bahsettiğimiz bu çözümlere bir örnek olarak homify bu gün bir evin bölümlerini ortadan kaldırıp geniş bir salon içerisinde tüm ihtiyaçları karşılayan ve aynı zamanda üst düzey konfor ve rahatlık sunan  bir eve götürüyor sizi. Bu ev de bütün ara bölümler ve ayırıcı seperatörler ortadan kaldırılarak geniş bir salon yaratılmış, salon, mutfak, yemek odası, oturma dası gibi alanların tamamı bu geniş salon içerisine yerleştirilerek evin bir salondan ibaret olmasını sağlamış. Bütün odaların estetik bir çizgi de dekore edilmiş olması, genel dekorasyonun güzelliğini bozmadan bir yaşam alanı yapılması hem ev sakinleri açısından hem de dekorasyonu yapan iç mimar açısından memnuniyet ile karşılanmış. Evin alt kısmında kalan alan bir şarap mahsenine çevrilerek evin farklı bir ev olması ve ev sakinlerinin özel olarak istemiş olduğu mahsen ihtiyacı karşılanmış. Farklı bir çözüm ile geniş bir yaşam alanı yaratılmış olan bu evi birlikte ziyaret ederek inceleyelim.

Geniş açıdan mutfak

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Mutfak alanına salondan  baktığınıza tavanı daha net görebiliyorsunuz. Mutfak alanı ve mutfak dışında kalan bölümün tavanı ahşap kiriş ve karkaslar ile desteklenerek ışıklık  kısmının daha sağlam olması sağlanmış. Ahşaplar birbirini dik kesecek şekilde yerleştirilerek doğal bir tavan görüntüsü verilmiş. Mutfak içinde çok şık bir şekilde duran eski bir piyano ile mutfağın dekorasyonuna farklı bir hava kazandırılmış. Beyaz renkli yemek masası hem mutfak tezgahı hem de yemek barı olarak kullanılabilir şekilde tercih edilmiş ve fonksiyonel bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Açık mutfak

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evin dekorasyonu tamamen geniş bir salon  üzerine kurulmuş olsa da iç mekanlarda ahşap kirişler ve karkaslar ile mutfak alanı daha doğal bir şekilde dekore edilmiş. Mutfak alanı üzerine yapılan ışıklık ile  mutfağın daha aydınlık olması sağlanarak  doğal bir aydınlatma yapılmış. Mutfak alanı girişi salona dik olarak yapılarak mutfağın doğal bir sınıra sahip olması sağlanmış. renk seçimleri genel dekorasyon rengi ile uyumlu yapılarak insanları hayran bırakan açık bir mutfak dekorasyonu yapılmış.

Şarap mahseni

homify Klasik Şarap Mahzeni
homify

homify
homify
homify

Ev sahibinin istediği şarap mahseni evin bodrum karına yapılmış. Bodrum kat taş zemine oturtulmuş ve taş duvarlara sahip olduğu için güneş görnüyor. Bir şarabın kıvamını bulması için gerekli olan tüm şartlar bu mahsende sağlanmış. Mahsen içinde duvar rafları, bir mahsene özgü şarap sandığı, şık ve zarif bir masa ve şarap şişeleri yer alıyor. Taş zemin mahsenin kendine özgü havasını pekiştirerek görsel anlamda kusursuz olmasını sağlamış.

Koridorun şıklığı

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin içinde eski bölme duvarlar arasında kalan koridor  duvarların bir kısmının yıkılması ile net bir şekilde ortaya çıkmış.  Koridorun zemini kahve rengi ahşap ile kaplanmış ve kırmızı beyaz duvarlar arasında bir geçiş rengi olarak uyumlu olmuş. Koridorun başında demir merdiven korkulukları ile aşağı kata inen merdiven için güvenlik tedbiri alınmış.

Zarif merdiven

homify Klasik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Merdivene karşı açıdan baktığınızda ne kadar zarif olduğunu görüyorsunuz. Merdiven üst kattan alt kata doğru kıvrılarak iniyor. İki kere kıvrılan merdiven tamamen metalden yapılmış ve tavan karkasında bulunan ana taşıyıcılar ile aynı renge boyanarak uyum yakalanmış. Merdivenin az yer kaplaması salonun daha geniş olmasına imkan sağlamış.

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