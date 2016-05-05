Göz kamaştırıcı güzellikte bir salon

Yaşantımızda genel olarak hayatımızı kolaylaştırıcı çözümler geliştirip, daha rahat ve daha konforlu bir yaşam dürmek için çabalarız. Bu çözümleri bazen evimizin dışında bazen evimizin odalarında yaratıp, estetik açıdan daha zevkli ve daha görsel bir düzenleme ile hayatımızı kolaylaştırrız. Bahsettiğimiz bu çözümlere bir örnek olarak homify bu gün bir evin bölümlerini ortadan kaldırıp geniş bir salon içerisinde tüm ihtiyaçları karşılayan ve aynı zamanda üst düzey konfor ve rahatlık sunan bir eve götürüyor sizi. Bu ev de bütün ara bölümler ve ayırıcı seperatörler ortadan kaldırılarak geniş bir salon yaratılmış, salon, mutfak, yemek odası, oturma dası gibi alanların tamamı bu geniş salon içerisine yerleştirilerek evin bir salondan ibaret olmasını sağlamış. Bütün odaların estetik bir çizgi de dekore edilmiş olması, genel dekorasyonun güzelliğini bozmadan bir yaşam alanı yapılması hem ev sakinleri açısından hem de dekorasyonu yapan iç mimar açısından memnuniyet ile karşılanmış. Evin alt kısmında kalan alan bir şarap mahsenine çevrilerek evin farklı bir ev olması ve ev sakinlerinin özel olarak istemiş olduğu mahsen ihtiyacı karşılanmış. Farklı bir çözüm ile geniş bir yaşam alanı yaratılmış olan bu evi birlikte ziyaret ederek inceleyelim.