Doğa ile bütünleşmiş 10 muhteşem ev

Günümüzde şehrin vermiş olduğu stresi deşarj edebilmenin en uygun yolu doğa ile baş başa kalmaktır. Ormanlık alan ve yeşil alanların giderek yok olması nedeniyle doğa ile bütünleşmiş olan doğanın kalbine inşa edilmiş evlerde vakit geçirmek ve bu evlerin keyfini çıkarmak tek çare olarak bizlere sunuluyor. Doğa ile bütünleşmiş evlerde gündüz farklı, gece farklı mutluluklar yaşamak ve doğanın içinde doğal bir yaşam sürmek kadar keyifli başka bir şey yoktur. Bu gün sayıları çok az olsa da var olan bu doğa evlerini homify sizler için araştırdı ve fotoğrafladı. Bu fotoğrafları inceleyerek çok ihtiyacımız olan evlerin konumlandırılmalarını, inşa edildikleri alanları, manzaralarını ve evin keyfini daha fazla yaşayabilmeniz için yapılmış havuzları inceleyebilirsiniz.