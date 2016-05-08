Doğa ile bütünleşmiş 10 muhteşem ev

Günümüzde şehrin vermiş olduğu stresi deşarj edebilmenin en uygun yolu doğa ile baş başa kalmaktır. Ormanlık alan ve yeşil alanların giderek yok olması nedeniyle doğa ile bütünleşmiş olan doğanın kalbine inşa edilmiş evlerde vakit geçirmek ve bu evlerin keyfini çıkarmak tek çare olarak bizlere sunuluyor. Doğa ile bütünleşmiş evlerde gündüz farklı, gece farklı mutluluklar yaşamak ve doğanın içinde doğal bir yaşam sürmek kadar keyifli başka bir şey yoktur. Bu gün sayıları çok az olsa da var olan bu doğa evlerini homify sizler için araştırdı ve fotoğrafladı. Bu fotoğrafları inceleyerek çok ihtiyacımız olan evlerin konumlandırılmalarını, inşa edildikleri alanları, manzaralarını ve evin keyfini daha fazla yaşayabilmeniz için yapılmış havuzları inceleyebilirsiniz.
Suyun kenarında yer alan bir tepeciğin üzerine kurulmuş olan bu ev tepenin yüksekliği ile tüm alanı sahiplenmiş ve gölete hakim bir ev olmuş. Yeşil bir alan üzerine kurulmuş ve yıllık ağaçların gölgesinde yer alan, gölete bakan cephesi ile doğanın bir parçası haline gelmiş olan bu ev renkleri ile de insanı kendisine hayran bırakıyor.İki katlı ve çatı çıkıntıları ile estetik, şık, zarif bir ev olarak inşa edilmiş. Renkleri ile de doğanın doğal bir uzvu gibi duran, sudaki yansıması ile ayırt edilemeyen bir doğa harikası olarak duruyor karşımızda.
Modern bir mimari ile inşa edilen bu ev, bahçesi, avlusu ve çatısının tamamının yeşil olması ile doğadan ayır edilemeyen bir ev haline gelmiş. Özellikle modern mimarisi ile yol şeklinde tasarlanan çatısının tamamı yalıtım yapılarak çim alanı haline getirildiği için üstten bakıldığından avlu ile bütün bir alan gibi duruyor. Ayrıca çimin rengi de insanın iştahını kabartan, içini açan bir renk olmuş.
Bu ev, modern mimari tasarımı ile geleneksel evlere nazaran estetik ve görselliği daha fazla olan bir tasarıma sahip. Tek bir bütün çatı yapılarak üzeri güneş paneli kaplanmış ve doğanın ortasında kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevreyi bir ev olmuş. bahçesi, havuzu ile kendi kendine yetebilen ve doğanın bir bölümü olacak şekilde düzenlenen bu ev tamamıyla doğa ile bütünleşmiş. Yeşil rengin evin dışında da yer alması evi vadinin bir parçası gibi gösteriyor.
Köy evlerinde tercih edilen bir metod olan bitkisel çatı, bu evde de uygulanmış. orman alanının kenarına kurulmuş olan bu ev, ormandan ayrıt edilmemesi için çatısının bitkilerle kaplanmasının ardından çok doğal bir görünüme kavuşmuş. Ayrıca ön tarafında devam eden vadi ile bütünleşik olması ve özel bir yolunun bulunmaması artık doğanın bir parçası olduğunu gösteriyor.
Bu evimizde, bahçeden baktığınızda karşınızda uçsuz bucaksız bir doğal alan ve gökyüzü görünüyor. Bu evin terasından baktığınızda ise doğanın tamamını görebiliyorsunuz. Dekorasyonu ile bahçe düzenlemesi ile doğal hayatın bir parçası haline gelmiş olan bu ev ayrıca havuzu ile size doğanın kalbinde havuz keyfi ve havuz başında akşam yemeği keyfi de sunuyor.
Bu ev, resimde de görüldüğü gibi bir dağın eteğinde yer alan vadiye kurulmuş. Evin mimarisini incelediğinizde geleneksel bir mimariye sahip olduğunu göreceksiniz. Evin eski durması, ahşaplarının eskimiş olması uzun yıllardır burada yer aldığını gösteriyor. Bu anlamda yeşil rengi de düşünürsek artık bu evin bu vadide bir yerli olduğunu ve doğanın bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz.
Bu ev, şehrin çok dışında, insanların uzun yolculuklar yaparak geldikleri bir bölgeye kurulmuş son ev. Bu evden öte de ev bulunmuyor. Ayrıca bu evin arkasında görülen orman alanı evden sonra doğal hayatın başladığını gösteriyor. Evin mimarisi bir çiftlik evi şeklinde tasarlandığını ve kullanıldığı gösteriyor. estetik bir mimariye sahip olması, ormanın kıyısında yer alması bu evin doğal bir hayatı olan bir ev olduğunu bizlere gösteriyor.
Uçsuz bucaksız doğa da su kenarları yüz yıllar boyunca yaşam alnı olmuştur. Bu ev de bu düşünceye uygun olarak su kenarına kurulmuş şık ve eski taş bir evdir. Etrafında yarım ada şeklinde akarsuyun bulunması, bahçe düzenlemesinin geniş bir alana yayılması ve suya hakim bir manzarasının olması bu evin doğa ile bütünleştiği gösteriyor.
Doğanın kalbine kurulu bu evde yer alan havuz sayesinde hem havuz keyfi yapabilir hem de aynı anda doğal manzarayı izleyebilirsiniz. Ayrıca bu havuz sayesinde akşamları doğa da havuz başında akşam yemeği keyfi yapabilir, arkadaşlarınızı dostlarınızı ağırlayabilirsiniz.
Geniş bir vadi üzerine kurulu olan bu evin arazisi de geniş olduğu için her yerden görülebilmesi adına estetik ve modern bir tasarımla tasarlanarak şık bir ev olması sağlanmış. Geniş bir arazide bulunması nedeniyle geniş bir teras yapılmış ve akşamları doğayı ve gökyüzündeki yıldızlar izleme keyfi için imkan sağlanmış.