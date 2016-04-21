Önce & Sonra: 5 ön cephede 5 inanılmaz değişim

Bahardan yaza geçmek için yavaş yavaş hazırlandığımız ve havanın pek çok faaliyet için son derece elverişli olduğu bugünler, aynı zamanda tadilat ve yenileme çalışmaları için de yılın en iyi zamanları olarak görülebilir. Özellikle dış cepheleri de içeren kapsamlı değişiklikler yapmak niyetindeyseniz, veya bahçenize biraz şekil vermek istiyorsanız, bu ayların kıymetini bilin ve bu güzel havaları kaçırmayın. Bu yazımızda sizlere de kendi projelerinizde ilham verebilecek dönüşüm projelerini ele aldık. Özellikle de dış cephelerindeki değişimle ön plana çıkan bu projelere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?