Önce & Sonra: 5 ön cephede 5 inanılmaz değişim

Bahardan yaza geçmek için yavaş yavaş hazırlandığımız ve havanın pek çok faaliyet için son derece elverişli olduğu bugünler, aynı zamanda tadilat ve yenileme çalışmaları için de yılın en iyi zamanları olarak görülebilir. Özellikle dış cepheleri de içeren kapsamlı değişiklikler yapmak niyetindeyseniz, veya bahçenize biraz şekil vermek istiyorsanız, bu ayların kıymetini bilin ve bu güzel havaları kaçırmayın. Bu yazımızda sizlere de kendi projelerinizde ilham verebilecek dönüşüm projelerini ele aldık. Özellikle de dış cephelerindeki değişimle ön plana çıkan bu projelere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
İlk bakışta ülkemizde de herhangi bir şehirde kolaylıkla karşılaşabileceğiniz türden sıradan bir müstakil ev gibi görünen bu yapı, aslında Brezilya'da bulunuyor. Fakat burada görebileceklerinizden asıl ayrıldığı yönü ise geçireceği kapsamlı dönüşümden sonraki hali.
Doğrusu yukarıdaki küçük bahçeli yeşil boyalı müstakil evin böyle olağanüstü bir villaya dönüştüğüne inanmak hiç de kolay değil. Neredeyse geride hiç iz bırakmadan baştan aşağı her şey değişmiş. Tek katlı yapı iki kata çıkarılmış ve modern bir cepheye kavuşturulmuş. Bahçe de keza tümüyle baştan yaratılmış. Evin eski ve yeni halleri adeta iki farklı zaman dilimini temsil ediyor.
Londra'da bulunan bu yıpranmış ve basit atölyeyi iyi projelendirilmiş bir tadilatla muhteşem bir müstakil eve çevirebileceğinizi söylesek ne dersiniz? Evet, buna inanmak pek kolay değil. Ama Patalab Architecture bunu başarmış, hem de mükemmel bir şekilde.
Mavi ve beyaz renklerdeki, eski, yıpranmış atölyenin geçirdiği değişim gerçekten inanılması güç bir düzeyde. Mekânın adeta sıfırdan yaratıldığını söylemek yanlış olmaz. Ateş tuğlasıyla örülmüş dış cephesiyle şehrin dokusuyla mükemmel bir uyum içindeki bu müstakil ev, aynı zamanda şehrin merkezinde az bulunur cinsten bir bahçe alanını da sahiplerine kazandırıyor.
Bir yapı ne kadar ihtişamlı olursa olsun onun da belli bir ömrü vardır ve zamanla eskiyip yıpranır. Ama onu tekrar hayata döndürmek her zaman olasılık dahilindedir.
Havuzundan bahçesine, aydınlatmalarından peyzajına, olağanüstü genişlikteki iç mekânlarından her türlü lüks donanımına varana kadar adeta bir malikane haline getirilen bu villada gerçekten de yok yok. Eski haline bir kez daha baktığımızda ise bu projenin gerçekten ilham verici olduğunu daha iyi görüyoruz.
Meksika'da bulunan ve bölgenin geleneksel mimarisinden de izler taşıyan bu avlulu ev, maalesef bu haliyle ömrünü tamamlamış ve yıkılmaya yüz tutmuş bir görüntü sergiliyor. Oysa bu eski sağlam yapılar her türden dönüşüm projesi için çok iyi bir altyapı sunar.
Evin ana yapısına dokunmadan ve temel özelliklerini koruyarak geliştirme üzerine kurulu bir projeyle yeniden yaratılan bu ev, hiç şüphesiz kendi bölgesinin parlayan yıldızları arasında yer almaya aday. Aynı zamanda iç hacmi de büyük ölçüde genişleyen yapı ayrıca modern dış cephesiyle de dikkat çekiyor.
Yenileme projeleri her zaman için eski ve yıpranmış evlere uygulanmaz. Bazen de yalnızca estetik ihtiyaçlar bu tarz yenileme projelerinin esas motivasyonunu oluştururlar. Tıpkı bu lüks villada olduğu gibi. Aslında dış cepheden de rahatlıkla anlayabileceğiniz üzere bina oldukça yeni ve iyi durumda. Ancak oldukça donuk ve karakterden yoksun bir görüntü sergiliyor.
Yeni bir bina olmasına karşın oldukça kapsamlı bir tadilata uğrayan villanın son hali ise ev sahiplerinin bu işe nasıl bir motivasyonla kalkıştıklarını aslında çok güzel bir şekilde özetliyor. Dış cephe baştan aşağı değişmiş durumda. Yığma ve rastgele değil, özenle hazırlanmış köşeleriyle modern ve iddialı bir görüntü sergileyen dış cephe aynı zamanda yeni renkleri ile de dikkat çekiyor.