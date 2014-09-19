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5 çevre dostu ev

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Son yıllarda 'çevre dostu', 'ekolojik', 'yeşil' ve 'sürdürülebilir' gibi kelimeleri o kadar çok duyar olduk ki, bunların gerçek anlamlarını kimse umursamaz oldu. Artık inşaat sektöründeki birçok şirket ürünlerinin ve çalışma yöntemlerinin çevreye minimum zarar verdiğini iddia etse de, bunu ölçmenin ya da bunlardan emin olmanın bilinen bir yöntemi yok. 

Aslında yeşil ev kavramı ilk olarak, petrol fiyatlarının uçuşa geçtiği 1970'li yıllarda ortaya çıkmıştı. İthalat ve nakliye masraflarının birdenbire aşırı artması yüzünden, diğer sektörlerde olduğu gibi, inşaat alanında da yerel malzemeye doğru bir yönelim ortaya çıktı. 

Elbette yerel malzeme demek daha çevreci bir yaklaşım anlamına geliyor, zira hiçbir şeyi değilse bile nakliyeden kaynaklanan karbon salınımını azaltmış oluyor ve kendi üyesi olduğunuz topluluk ya da ulusa da katkıda bulunuyorsunuz. Ama bir evin çevreci olabilmesi için tasarım aşamasında da dikkat edilmesi gereken birçok konu var.  Klima yerine doğal bir havalandırma sistemi, ışık tabanlı enerji panelleri, güneş enerjisinin doğru kullanımı ve iyi tasarlanmış bir su tesisatı bunlar arasında. İlk bakışta bunlar size yabancı gelebilir, ama çevre dostu tasarım konusuna biraz kafa yorduğunuz anda ilk karşınıza çıkacak olan kavramlar da bunlar olacak. 

Bu yazıda çevre dostu bir ev nasıl olur, mimari alanında sürdürülebilirlik konusu nasıl ele alınabilir bazı örnekler üzerinde incelemeye çalışacağız. İşte size gerçekten 'yeşil' birkaç örnek:

Salon halısı nasıl olmalı?
Çevreci prensiplere uygun olarak inşa edilmiş evleri inceledik.

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