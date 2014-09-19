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Hafta sonu yapabileceğiniz 5 ilginç şey

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Hafta sonu yaklaşıyor, muhtemelen planlarınızı yapmaya başladınız ya da bu hafta sonu farklı bir şey yapmak istiyor ama ne yapacağınızı tam bilmiyorsunuz. Eğer durum buysa ve bütün haftayı çalışarak geçirdiyseniz, hafta sonunuzu evde televizyon karşısında pinekleyerek harcamayın. Ortalamalara bakıldığında, yılın yaklaşık 104 günü hafta sonu iken, 260 gününde çalışıyoruz. Dolayısıyla bize ait olan bu sınırlı sayıda günün olabildiğince tadını çıkarmalı, hafta sonundan maksimum verim almanın yollarını aramalıyız. 

Yalnızca mimari ve dekorasyon değil, bir yaşam rehberi olarak da tasarladığımız homify'da bu kez sizin için bir hafta sonu rehberi hazırladık. İşte size hem yetişkinler, hem de çocuklar için uygun olabilecek 5 hafta sonu etkinliği.

5 çevre dostu ev
Hafta sonunuzu değerlendirmek için 5 ilginç fikir.

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