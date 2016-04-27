Küçük evler için depolama çözümleri

Günümüzde konutlar bir otuz yıl önceye göre metrekare bazında dramatik düzeyde küçülmüş durumda. Eskiden üç oda bir salon içeren sıradan bir daire en az yüz yirmi metrekare iken, günümüzde bu rakam seksen metrekareye kadar düştü. Bunun sonucunda da hem oturma odası, mutfak gibi yaşam alanları hem de yatak odaları ve banyolar son derece küçüldü. Oysaki sahip olduğumuz eşya sayısı bırakın aynı oranda küçülmeyi, bilakis arttı. İster ev dekorasyonu için satın alıp evin bir köşesinde bıraktığımız eşyalar olsun isterse de giyim kuşam türü eşyalar, günümüzde sahip olduğumuz eşya sayısı otuz yıl öncesine göre çok daha fazla. Bu da küçük dairelerimizde her mekan için amacına yönelik depolama alanı oluşturma ihtiyacı doğuruyor. Bugünkü yazımızda bir evin farklı odaları için depolama çözümlerini inceleyeceğiz. Umuyoruz ki Türkiye'den ve dünyadan farklı mimar, iç mimarların ve tasarımcıların gerçekleştirdiği bu çalışmalar siz okuyucularımız için de ilham kaynağı olur.
Özellikle mutfak dolaplarının kapaklarını, ama aynı zamanda giysi dolaplarının kapaklarını da depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz. Tasarımı doğru bir şekilde yapılmış mutfak dolaplarının kapaklarında baharatlarına yer açabilir ya da baharat kutuları gibi küçük ancak çok sayıda olan diğer gıdalarınızı depolayabilirsiniz. Eğer önceden bu şekilde tasarlanıp üretilmiş dolap kapaklarınız yoksa, uygun bir ray ve kanca grubuyla sapından asılacak türdeki mutfak eşyalarınız için bir depolama alanı oluşturabilirsiniz.
Giysi dolaplarınız için de aynı şey geçerli. Kapağın iç kısmına monte edeceğiniz kanca şeklindeki vidalar ya da ray ve kanca takımıyla kemerleriniz, fularlarınız, kravatlarınız ve benzeri asılacak diğer giysi ve aksesuarlarınız için bir alan oluşturmanız mümkün.
Eğer takı ve benzeri aksesuarlarınız fazla sayıda ise, duvara gömme, ayna kapaklı bir takı ve aksesuar dolabı da işinizi mükemmel şekilde görecektir. Aslında oldukça dar olan ve bu sayede çok az yer kaplayan böyle bir dolabı siz de duvarınızda yaptıracağınız küçük bir müdahale ile monte ettirebilir ya da yine az yer kaplayan ancak gömme olmayan modellerden seçebilirsiniz.
Boydan boya olan giysi dolaplarının mekanları fiilen bir miktar küçülttükleri doğrudur ancak enteresan bir şekilde diğer gardırop modellerine oranda mekanları daha ferah gösterirler. Eğer yatak odanız küçükse, beyaz renkli, duvardan duvara ve tabandan tavana ebatlarında olan ve mümkün olduğunca sade bir dolap tasarımını tercih etmelisiniz. Böyle bir dolabın derinliği altmış santimetre civarın olacaktır, yani mekanı altmış santimetre kadar daraltacaktır ancak duvarı görsel olarak parçalamamış olacağından mekanın daha ferah görünmesini sağlayacaktır.
Rutin olarak kullanmadığınız ve sürekli elinizin altında bulunması gerekmeyen eşyaları depolamanın en iyi yollarından bir tanesi de bazalı karyolalardır. Yedek yorgan ve battaniyeleri, yazın kışlık, kışın yazlık giysilerinizi vs. depolayabileceğiniz bu alanlar hem pratik kullanımları hem de tamamen görünmez olmaları sayesinde en iyi depolama alanlarının başında gelmektedir. Fotoğraftaki örnekte Kayserili yatak firması Orel Yatak'ın çift bazalı bir modelini görüyoruz.
Eğer dubleks ya da tripleks bir konutta oturuyorsanız merdiven altları da depolama amaçlı kullanabileceğiniz alanların başında geliyor. ’Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim?’ başlıklı yazımızda konuyla ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Evinizdeki ölü alan olarak tabir edilen ve hiçbir işe yaramayan kenar ve köşelerin tamamını harika birer depolama alanına dönüştürebilirsiniz. Bu alanın ne kadar küçük ya da biçimsiz olduğunun hiçbir önemi yoktur. Yapılacak doğru bir tasarım ile, en kötü şekle sahip, en ölü alanları bile depolama amaçlı kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Eğer kafanızda bir fikir varsa ancak tam olarak ne yapacağınızı bilemiyorsanız, homify üzerinden de ulaşabileceğiniz onlarca mobilya firmasından yardım alabilir, en iyi tasarım için bir profesyonelle anlaşabilirsiniz.