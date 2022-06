Sıradışı bir mimari: taşa oyulan evler

Doğal klima özelliği gösteren volkanik kayaların içine oyulan bu evlerde ortalama sıcaklık her mevsim on dört ila on altı derece arasında seyrediyor. Bu yüzden özellikle yazları burada doğal serinliğin tadını çıkarmak mümkün. Ancak iç mekânları bir hayli soğuk denilebilecek bu evlerin hiç şüphesiz insanı kucaklayan ve canlandıran sıcak bir karakterleri var. Bu karakter köşeli olmayan yuvarlak hatları ve gözü yormayan dokuları ile kayalardan olduğu kadar, onları destekleyen malzemeler olarak dikkat çeken ahşaptan ve son olarak sade ama bir o kadar da şık dekorasyonlarından kaynağını alıyor.