Sıradışı bir mimari: taşa oyulan evler

Nevşehir ve çevresinin doğal güzellikleri hepimizin malumu. Dünyanın dört bir tarafından turistleri kendine çeken dillere destan balon turları da bu güzellikleri çok iyi özetliyor aslında. Bu bölge, kültür ve doğa turizminin de en az deniz ve güneş turizmi kadar ciddi bir kaynak olduğunu tek başına kanıtlıyor adeta. Bölgenin bir diğer ünlü kültürel mirası ise dev kayaların içine oyularak yapılan ve dünyada çok az benzeri bulunan özgün evleri. Bu sıradışı yerel mimari ürünü evler, bugünlerde Kayakapı Premium Caves sayesinde yeniden hayat bulmaya başladı. Kolaylıkla şekil verilebilen bir kaya türü olan volkanik kayaların içine oyulan ve dış cepheleri ile bahçelerinin çevrelenmesinde kesme taşların kullanıldığı bu muazzam yapılar, aynı zamanda doğal bir iklimlendirme özelliği taşıyorlar. Öyle ki en sıcak yaz aylarında dahi bu özel mağara evlerde yorgansız yatmak mümkün değil.
Elbette her türden evin yapımında çeşitli modern teknolojik imkânların olduğu kadar asıl olarak bu imkânları kullanmak için harcanan insan emeğinin rolü büyük. Ancak oyularak yapılan bu insan yapımı mağaraların oluşturulmasında gerçek anlamda çok yoğun bir emek süreci devreye giriyor. Dev kaya kütlelerini oyarak mağaralara şekil vermek bir hayli meşakkatli bir iş.
Evlerin çeşitli bölümlerinde ve özellikle dış cephelerinde kesme taşlar da kullanılıyor. Bu da tam simetrik özellikler göstermeyen oyma odaları derleyip toparlayıcı bir rol üstleniyor ve daha şık bir görüntü ortaya çıkarıyor. Özellikle dışarıdan bakıldığında görülen kısmın kesme taşlardan olması bu tür evlerde genellikle tercih edilen bir uygulama.
Burada da geleneksel Anadolu taş mimarisinde oldukça yaygın bir form olan bir kapı üzeri kemer inşa eden bir ustayı görüyoruz. Belki de yerel ve geleneksel mimari değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında ne kadar kritik ve önemli bir rol üstlendiğinin farkında bile değil, ama bu son derece uzun ömürlü yapılar ayakta kaldığı sürece onun emeği de elbette daima hatırlanacak.
İç mekânlarda ise sade bir dekorasyon ve sakin bir zerafet hakim. Burada görülen oturma odasında klasik çizgilerdeki iki berjer, yine geleneksel desenlerle üretilmiş el dokuması bir halı ve birkaç aksesuar dikkat çekiyor. Aksesuarlar arasında en ilginci ise hiç şüphesiz yarı antika denilebilecek klasik duvar saati modeli. Bir dönem pek çok evi süsleyen bu duvar saatleri ne yazık ki bugün artık çok nadiren karşımıza çıkıyor.
Doğal klima özelliği gösteren volkanik kayaların içine oyulan bu evlerde ortalama sıcaklık her mevsim on dört ila on altı derece arasında seyrediyor. Bu yüzden özellikle yazları burada doğal serinliğin tadını çıkarmak mümkün. Ancak iç mekânları bir hayli soğuk denilebilecek bu evlerin hiç şüphesiz insanı kucaklayan ve canlandıran sıcak bir karakterleri var. Bu karakter köşeli olmayan yuvarlak hatları ve gözü yormayan dokuları ile kayalardan olduğu kadar, onları destekleyen malzemeler olarak dikkat çeken ahşaptan ve son olarak sade ama bir o kadar da şık dekorasyonlarından kaynağını alıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu oyma evlerin başta dış cepheleri olmak üzere belli başlı bölümlerinde kesme taşlar da kullanılıyor. İşte bu şık kemerli kapının süslediği giriş bölümünde bunun güzel bir örneğini görüyoruz.