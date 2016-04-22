Sıradışı bir mimari: taşa oyulan evler

Nevşehir ve çevresinin doğal güzellikleri hepimizin malumu. Dünyanın dört bir tarafından turistleri kendine çeken dillere destan balon turları da bu güzellikleri çok iyi özetliyor aslında. Bu bölge, kültür ve doğa turizminin de en az deniz ve güneş turizmi kadar ciddi bir kaynak olduğunu tek başına kanıtlıyor adeta. Bölgenin bir diğer ünlü kültürel mirası ise dev kayaların içine oyularak yapılan ve dünyada çok az benzeri bulunan özgün evleri. Bu sıradışı yerel mimari ürünü evler, bugünlerde Kayakapı Premium Caves sayesinde yeniden hayat bulmaya başladı. Kolaylıkla şekil verilebilen bir kaya türü olan volkanik kayaların içine oyulan ve dış cepheleri ile bahçelerinin çevrelenmesinde kesme taşların kullanıldığı bu muazzam yapılar, aynı zamanda doğal bir iklimlendirme özelliği taşıyorlar. Öyle ki en sıcak yaz aylarında dahi bu özel mağara evlerde yorgansız yatmak mümkün değil.