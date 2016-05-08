İnanılmaz bir değişim hikayesi

Bu gün sizlere bir evi yeniden biçimlendirmek için hayal gücünün sınırlarının nasıl zorlanarak hayata geçirildiğini göreceksiniz. Eskimiş, yıpranmış ve yorulmuş olan bir binanın yeniden dönüştürülmesi, rehabilite edilerek yeniden biçimlendirilmesini ve evin iç dekorasyonun ne kadar ince bir düşünce etrafında yapılarak şık ve zarif bir ev haline getirildiğini görmeniz için homify sizleri İspanya'nın Barcelona şehrine götürüyor. Bu ev yaklaşık olarak bir asıra yakın bir süredir ayakta olmasına rağmen artık sıvaları dökülmüş, yapısı itibari ile modası geçmiş bir ev halinde iken mimarlar ve uzmanlar tarafından yeniden projelendirilerek şaşırtıcı bir dönüşüm sonrasında sorunsuz, modern, ihtiyaçlara cevap veren örnek bir ev haline gelmiş. Çevre düzenlemesi, bahçesi, peyzajı, mimarisi ile gerçekten muhteşem ve kusursuz bir ev ortaya çıkarılarak eski bir yapının nasıl yeniden hayata döndürüleceği konusunda insanlara ders verilmiş.