İnanılmaz bir değişim hikayesi

Bu gün sizlere bir evi yeniden biçimlendirmek için hayal gücünün sınırlarının nasıl zorlanarak hayata geçirildiğini göreceksiniz. Eskimiş, yıpranmış ve yorulmuş olan bir binanın yeniden dönüştürülmesi, rehabilite edilerek yeniden biçimlendirilmesini ve evin iç dekorasyonun ne kadar ince bir düşünce etrafında yapılarak şık ve zarif bir ev haline getirildiğini görmeniz için homify sizleri İspanya'nın Barcelona şehrine götürüyor. Bu ev yaklaşık olarak bir asıra yakın bir süredir ayakta olmasına rağmen artık sıvaları dökülmüş, yapısı itibari ile modası geçmiş bir ev halinde iken mimarlar ve uzmanlar tarafından yeniden projelendirilerek şaşırtıcı bir dönüşüm sonrasında sorunsuz, modern, ihtiyaçlara cevap veren örnek bir ev haline gelmiş. Çevre düzenlemesi, bahçesi, peyzajı, mimarisi ile gerçekten muhteşem ve kusursuz bir ev ortaya çıkarılarak eski bir yapının nasıl yeniden hayata döndürüleceği konusunda insanlara ders verilmiş.
Evin arka cephesi neredeyse bir harabeyi andırıyor. Bu cephe kötü bir görünüm olmasının yanında basık tavanları metal çatısı ve eskimiş ahşapları ile bir harabeyi andırıyor. Dar odaları, bakımsız bahçesi, pencereleri, demir şebekeleri, eski betonu ile yaşanmayacak kadar kötü olan bu evin bir an önce dönüştürülmesi ve modern bir ev haline getirilmesi gerekiyor. Yapılacak olan dönüşüm için bu cephe duvarının yıkılmadan kullanılması ve özgün olarak korunması yeni mimarisi içinde gizlenmesi de bir sorun teşkil etse de yenileme işlemleri içinde mimarlar bu sorunu başarı ile çözmüşler.
Bu resim eski ve kötü görünen arka cephenin son hali. Arka cephe bir dönüştürme projesi kapsamında yenilenmiş ve yanına ek bir cephe daha yapılarak yeni bir hacim eklenmiş. Oturma odası, yemek odası mutfak ve banyonun yer aldığı bu yeni ev tamamen yeni yapılmış ve eski ev yenilenerek bu ev ile birleştirilmiş. Eski ev ise yeni evin sosyal alanlarını kapsayan bir alan olarak dekore edilmiş. Bahçeye bakan bu cephe yeşilin bir tonu ile renklendirilmiş ve bahçe düzenlemesi yapılarak arka cephe tamamen baştan yaratılmış bir ev haline getirilmiş.
Arka cephe gibi ön cephe de yıpranmış, boyası ve sıvası dökülmüş, pencereleri kötü görünen bir görüntüye sahip. Yol tarafında olduğu için evi dışarıdan temsil eden bu cephe ve kötü görüntüsü evin ne kadar yıprandığını ve eskidiğini gösteriyor. Beyaz renkli duvar üzerinde oluşan lekeler acil bir yenilemeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
Yeni bir mimari tasarımla iki cephe haline getirilen bu cephe, modern mimarisi ve estetik görüntüsü ile insanları büyülüyor. Havalandırma için yapılan pencereler özel bir panjur sistemi ile şık bir görünüme kavuşturulmuş. Ayrıca bu cephe de kapalı bir araba garajı yapılarak evin görselliğinin bozulmaması sağlanmış.
Evin içi de dışı gibi çok eski bir görünüme sahip. Eski siyah ahşap bir yemek masası ile karanlık olan bu oda daha da boğucu bir hale gelmiş. Tavan ahşap döşemeleri de uyumlu olsun diye koyu renge boyanarak odanın boğucu havası daha da karamsar hale getirilmiş.
Mutfağın yeni ışıl ışıl halini görünce şaşırıyorsunuz. O boğucu ve kasvetli mutfak gitmiş yerine içinizi açan ferah ve aydınlık modern mutfak gelmiş. mutfak mobilyalarından duvar renklerine ve aydınlatmasına kadar oldukça modern bir şekilde dekore edilen mutfak bir yaşam alanı olarak dizayn edilmiş.