6 adımda pratik mutfak temizleme sanatı

Temizlik sorunu hepimizin canını sıkan bir sorun olduğu gibi günlük olarak uğraşmak zorunda kaldığımız, dekorasyonun şıklığını ve estetiğini korumak adına periyodik olarak yaptığımız bir işlemdir. tüm odalarda yapmak zorunda kaldığımız temizliğin hakkını veremediğimiz zaman yaptığımı temizlik amacına ulaşmadığı gibi verdiğimiz emek de boşa gidecektir. Bu nedenle pratik temizlik yollarını bilmeli, ve amacına uygun bir şekilde kısa zamanda temizlik yaparak görevimizi tamamlamalıyız. Özellikle mutfak temizliği, günlük olarak temizlenmesi gereken, bulaşıkların yıkanması ve mutfak tezgahı ile mutfak adasının temiz kalmasını sağlamak adına düzenli olarak yapılması gerekir. Günlük yemek yapılırken ve yemekten sonra oluşan bulaşıkların temizlenmesi, yemek hazırlığı ve servisi sırasında dağılan mutfağın toparlanması için 6 pratik adımı uygulamalı ve mutfağınızın temiz, steril şık kalmasını sağlamalısınız. Homify farkıyla mutfak türlerinde uygulanan altı pratik adımı birlikte inceleyelim.
Mutfaklar işlevleri gereği çok fazla araç gereç ve küçük eşya barındıran alanlar olduğu için düzenli olmak çok fazla avantaj barındırır. Özellikle küçük eşyaların mutfak içinde çok fazla yer alması en küçük bir dikkatsizlikte veya düzensizlikte mutfağın çok kötü ve dağınık görünmesine neden olacaktır. Örnek mutfakta olduğu gibi her alet, araç gereç ve cihaz belirli bir nizam içinde yerleştirilmeli, temizlik esnasında kolayca temizlik yapılabilmelidir. Mutfak içerisinde bir yemek masası veya mutfak adası yer alıyorsa olabildiğince tezgah ve ada üzerinde az eşya bulundurulmalı ve depolama alanları bu eşyaları saklamak için kullanılmalıdır.
Mutfağınızın temiz kalmasını ve bir yaşam alanı olarak kullanılmasını sağlamak adına sürekli temizlik yapmak yerine temizlik işlemini bir kere yapmak ve özen göstererek titiz bir çalışma yapmak yerinde olacaktır. Mutfak içerisinde yapacağınız temizliği iki ana bölüme ayırmalı ve mutfak ekipmanları için ayrı bir zaman ayırmalı, mutfak mobilyaları için ayrı bir zaman ayırarak temizliği yapmalısınız. Ayrıca temizlik yapacağınız mutfak mobilyaları az kullanılan mobilyalar oldukları için sürekli tozlanacaklarından bu mobilyalara titiz bir şekilde temizlenmeli, sadece toz alma işlemi ile geçiştirilmemelidir.
Mutfağınızın temiz ve şık bir mutfak olarak kullanılmasını istiyorsanız yapmanız gereken yemek barı şeklinde kullanabileceğiniz bir mini mutfak tezgahı tercih etmelisiniz. Mini mutfak tezgahı hem yemek yemek, hem yemek hazırlamak hem de yemek servis etmek için kullanabileceğiniz fonksiyonel bir alan olacağı için rahatlıkla bu küçük alanı kullanıp kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Ayrıca bu mini mutfak tezgahı mutfağınızı daha kullanışlı hale getirip işlevsel bir mutfak oluşturduğu için sizi rahatlatacak ve bir tek bu alanı temiz tutarak mutfağınızı temizlemiş olacaksınız.
Mutfağınızda yer alan elektronik cihazların dış yüzeyleri metal aksamlar olduğu için metal aksamları metal yüzey temizleyicileri ile hafta da bir kez temizlemelisiniz. Böylece metal yüzeylerin kararmasını veya paslanarak mutfağın kötü görünmesini engellemiş olursunuz. Yemek yaparken ve servis ederken azami özen göstermeniz metal yüzeylerin parlaklığını daha uzun süre korumasını sağlar.
Beyaz yüzeyler tozu, kiri, pası çok çabuk göstereceği için beyaz yüzeylere sahip alanlar gün içerisinde birden fazla defa temizlenmeli, ve yüzey estetiği korunarak mutfağın daha temiz ve daha şık olması sağlanmalıdır. ayrıca beyaz yüzeyler yoğunlukta olacak ise kir ve toz tutmayan malzemeler olmasına özen gösterilmelidir.
Mutfak temizliliği için basit ama etkili yöntemler tercih etmelisiniz. Mutfağınızı temizlerken, ahşap yüzeyleri basit ve nemli bir bezle silmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca kullanacağınız mutfak ekipmanlarının ahşap malzemeden olmasına özen göstererek temizliğin daha kolay ve daha pratik olmasını sağlayabilirsiniz.