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6 adımda pratik mutfak temizleme sanatı

ümit atdağ ümit atdağ
空間の凹凸を活かしたカラフルな家, nuリノベーション nuリノベーション Eklektik Mutfak
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Temizlik sorunu hepimizin canını sıkan bir sorun olduğu gibi günlük olarak uğraşmak zorunda kaldığımız, dekorasyonun şıklığını ve estetiğini korumak adına periyodik olarak yaptığımız bir işlemdir. tüm odalarda yapmak zorunda kaldığımız temizliğin hakkını veremediğimiz zaman yaptığımı temizlik amacına ulaşmadığı gibi verdiğimiz emek de boşa gidecektir. Bu nedenle pratik temizlik yollarını bilmeli, ve amacına uygun bir şekilde kısa zamanda temizlik yaparak görevimizi tamamlamalıyız. Özellikle mutfak temizliği, günlük olarak temizlenmesi gereken, bulaşıkların yıkanması ve mutfak tezgahı ile mutfak adasının temiz kalmasını sağlamak adına düzenli olarak yapılması gerekir. Günlük yemek yapılırken ve yemekten sonra oluşan bulaşıkların temizlenmesi, yemek hazırlığı ve servisi sırasında dağılan mutfağın toparlanması için 6 pratik adımı uygulamalı ve mutfağınızın temiz, steril şık kalmasını sağlamalısınız. Homify farkıyla mutfak türlerinde uygulanan altı pratik adımı birlikte inceleyelim.

Düzenli olun

空間の凹凸を活かしたカラフルな家, nuリノベーション nuリノベーション Eklektik Mutfak
nuリノベーション

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

Mutfaklar işlevleri gereği çok fazla araç gereç ve küçük eşya barındıran alanlar olduğu için düzenli olmak çok fazla avantaj barındırır. Özellikle küçük eşyaların mutfak içinde çok fazla yer alması en küçük bir dikkatsizlikte veya düzensizlikte mutfağın çok kötü ve dağınık görünmesine neden olacaktır. Örnek mutfakta olduğu gibi her alet, araç gereç ve cihaz belirli bir nizam içinde yerleştirilmeli, temizlik esnasında kolayca temizlik yapılabilmelidir. Mutfak içerisinde bir yemek masası veya mutfak adası yer alıyorsa olabildiğince tezgah ve ada üzerinde az eşya bulundurulmalı ve depolama alanları bu eşyaları saklamak için kullanılmalıdır.

Özen gösterin

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Modern Mutfak
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Mutfağınızın temiz kalmasını ve bir yaşam alanı olarak kullanılmasını sağlamak adına sürekli temizlik yapmak yerine temizlik işlemini bir kere yapmak ve özen göstererek titiz bir çalışma yapmak yerinde olacaktır. Mutfak içerisinde yapacağınız temizliği iki ana bölüme ayırmalı ve mutfak ekipmanları için ayrı bir zaman ayırmalı, mutfak mobilyaları için ayrı bir zaman ayırarak temizliği yapmalısınız. Ayrıca temizlik yapacağınız mutfak mobilyaları  az kullanılan mobilyalar oldukları için sürekli tozlanacaklarından bu mobilyalara titiz bir şekilde temizlenmeli, sadece toz alma işlemi ile geçiştirilmemelidir.

Mutfak tezgahlarının fonksiyonelliği

South Lane | Kennedy Town | Hong Kong, Nelson W Design Nelson W Design Modern Mutfak
Nelson W Design

Nelson W Design
Nelson W Design
Nelson W Design

Mutfağınızın temiz ve şık bir mutfak olarak kullanılmasını istiyorsanız yapmanız gereken yemek barı şeklinde kullanabileceğiniz bir mini mutfak tezgahı tercih etmelisiniz. Mini mutfak tezgahı hem yemek yemek, hem yemek hazırlamak hem de yemek servis etmek için kullanabileceğiniz fonksiyonel bir alan olacağı için rahatlıkla bu küçük alanı kullanıp kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Ayrıca bu mini mutfak tezgahı mutfağınızı daha kullanışlı hale getirip işlevsel bir mutfak oluşturduğu için sizi rahatlatacak ve bir tek bu alanı temiz tutarak mutfağınızı temizlemiş olacaksınız.

Metal aksamlar

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Mutfak
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Mutfağınızda yer alan elektronik cihazların dış yüzeyleri metal aksamlar olduğu için metal aksamları metal yüzey temizleyicileri ile hafta da bir kez temizlemelisiniz. Böylece metal yüzeylerin kararmasını veya paslanarak mutfağın kötü görünmesini engellemiş olursunuz. Yemek yaparken ve servis ederken azami özen göstermeniz metal yüzeylerin parlaklığını daha uzun süre korumasını sağlar.

Beyaz yüzeyler

EBG Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Mutfak
BAGO MİMARLIK

EBG Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Beyaz yüzeyler tozu, kiri, pası çok çabuk göstereceği için  beyaz yüzeylere sahip alanlar gün içerisinde birden fazla defa temizlenmeli, ve yüzey estetiği korunarak mutfağın daha temiz ve daha şık olması sağlanmalıdır. ayrıca beyaz yüzeyler yoğunlukta olacak ise kir ve toz tutmayan malzemeler olmasına özen gösterilmelidir.

Basit temizlik

KitchenLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Mutfak
M.Serhat SEZGİN

KitchenLINE

M.Serhat SEZGİN
M.Serhat SEZGİN
M.Serhat SEZGİN

Mutfak temizliliği için basit ama etkili yöntemler tercih etmelisiniz. Mutfağınızı temizlerken, ahşap yüzeyleri basit ve nemli bir bezle silmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca kullanacağınız mutfak ekipmanlarının ahşap malzemeden olmasına özen göstererek temizliğin daha kolay ve daha pratik olmasını sağlayabilirsiniz.

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