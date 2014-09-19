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Evinizi sonbahara hazırlamanın 7 yolu

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Güzel, sıcak bir yaz mevsiminin sonuna geldik. Havalar yavaş yavaş soğuyacak, ağaçlar yapraklarını dökecek, naftalin kokulu kışlıklar dolaplardan çıkacak ve soğuyan havayla birlikte yaşam alanlarımızı, evlerimizi de yeniden düzenlemek, yaklaşan kışa hazırlanmak zorunda hissedeceğiz kendimizi. İç mimarlar ve dekoratörler sıcak yaz aylarında genellikle daha açık renkleri ve hem yatak örtüsü ve nevresim, hem de mobilyada mevsimlik ince kumaşları tercih ederler. Serinlik ve esinti ön plandadır ve sıcak yaz günlerinde güneşi ve ısıyı kendine çeken kalın, koyu renkli kumaşlardan ve dar, einstisiz mekânlardan uzak dururuz genellikle. 

Ama sonbaharla birlikte, yavaş yavaş daha kalın ve ağır kumaşları, büsbütün koyu değilse bile bir ton daha koyu renkleri ve daha ağırbaşlı desenleri düşünmeye başlayabiliriz. Aslına bakarsanız hüzünle özdeşleştirilen bu mevsime renk açısından en uygun düşen, iki iklim durumu arasındaki geçişi de simgeleyen toprak rengi tonlarıdır. Bu yazıda evini sonbahara hazırlamak isteyen okurlarımızı için birkaç ipucu vermeye çalışacağız.

Hafta sonu yapabileceğiniz 5 ilginç şey
Evini sonbahara hazırlamak isteyenler için 7 ipucu. 

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