Hem ışıltılı hem de sade bir dekorasyon örneği

Konutun dekorasyonunda sade ve keskin çizgilere sahip modern mobilya parçaları kullanılmış. Ancak bu parçalar kendi hallerinde, minimalist bir anlayışta bırakılmayarak ışıltılı ve parıltılı aksesuarlar ile kombine edilmiş ve ortaya sıra dışı bir dekorasyon çıkmış. Kanepe, orta sehpa, geniş puflar gibi büyük parçalara baktığımızda son derece yalın tasarımlara sahip ürünler görüyoruz. Öte yandan koyu renkli, uzun tüylü halı, parlak perde ve farklı durumlarda kullanılabilecek üç farklı yapıdaki aydınlatma oturma odasına gösterişli bir hava katıyor.

’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımızda televizyon izlemek, kitap okumak, misafir ağırlamak gibi farklı durumlarda kullanılabilecek farklı aydınlatma çeşitlerini inceledik, göz atmanızı tavsiye ederiz.