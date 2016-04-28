Hem ışıltılı hem de sade bir dekorasyon örneği

homify 360 sayfamızın konuğu bu sefer Hindistan'ın Haydarabad şehrinden. Modern, şık, ışıltılı ve aynı zamanda sade ve dingin olmayı da başarabilmiş bir konut gezeceğiz bugün. Mimarlık firması Kreative House tarafından tasarlanan konut gri tonlarındaki renk yelpazesi ile modern bir çizgiye sahip ancak hem kullanılan aydınlatma hem de detaylarda kullanılan gümüşi tonlar sayesinde aşırıya kaçmayan bir şatafat da barındırıyor. Bu karakter sahibi, modern ve şık evi gelin hep birlikte gezelim.
Konutun dekorasyonunda sade ve keskin çizgilere sahip modern mobilya parçaları kullanılmış. Ancak bu parçalar kendi hallerinde, minimalist bir anlayışta bırakılmayarak ışıltılı ve parıltılı aksesuarlar ile kombine edilmiş ve ortaya sıra dışı bir dekorasyon çıkmış. Kanepe, orta sehpa, geniş puflar gibi büyük parçalara baktığımızda son derece yalın tasarımlara sahip ürünler görüyoruz. Öte yandan koyu renkli, uzun tüylü halı, parlak perde ve farklı durumlarda kullanılabilecek üç farklı yapıdaki aydınlatma oturma odasına gösterişli bir hava katıyor.
’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımızda televizyon izlemek, kitap okumak, misafir ağırlamak gibi farklı durumlarda kullanılabilecek farklı aydınlatma çeşitlerini inceledik, göz atmanızı tavsiye ederiz.
Konutun giriş katında oldukça geniş, açık bir yaşam alanı bulunuyor. Beyaz duvarların ve beyaz zemin kaplamasının tercih edildiği bu yaşam alanına şatafatı perde seçimi getirmiş. Aydınlatma bir önceki fotoğrafta incelediğimiz üst kat oturma alanında da olduğu üzere farklı çeşitlerin bir arada kullanıldığı son derece kuvvetli bir çalışma. Geniş merdivenlerde üç farklı malzeme başarı ile bir arada kullanılmış. Gri mermer basamaklara cam ve ahşap korkuluklar eşlik ediyor. Korkulukların ahşap kısmı merdivene şık bir iskelet kazandırmış ancak geniş alanlarda kullanılan cam sayesinde hem mekanın boğucu olmaması hem de gerekli olan güvenlik sağlanmış.
Konutun alt katında yer alan yaşam alanının geniş bir kısmını mutfak oluşturuyor. Mutfağın ortasında yer alan ve kocaman bir piknik masasını andıran oturma alanı yalnızca yemeklerde değil, eğlenceli arkadaş toplantılarında da kullanılabilecek güzel ve sıra dışı bir unsur olmuş. Tavanda yer alan ahşap aksanlar ve ahşap avizeler mekanda bulunan diğer ahşap kısımlar ile bir bütünlük oluşturuyor. Merdiven altına tekabül eden dar alan gözden kaçmasın! Bu alan son derece dar ve küçük olmasına rağmen ustaca değerlendirilmiş ve bir depolama alanına dönüştürülmüş.
Ebeveyn yatak odasında beyaz ve gri tonları kullanılarak modern ve zarif bir atmosfer oluşturulmuş. Rahatlatıcı özelliğe sahip mavi aydınlatma mekanda dekoratif bir öge olarak dikkatleri çekiyor. Duvar boyunca devam eden ve tabandan tavana uzanan beyaz gardırop hem son derece büyük bir depolama alanı yaratıyor hem de doğru renk seçimi ve tasarımı sayesinde göze batmıyor ve duvarla bütünleşmiş bir vaziyette duruyor.
Evin çocuğunun odasında da beyaz ve gri tonları kullanılmış ancak enerjik ve eğlenceli bir atmosfer yakalamak için bir duvar sarı renge boyanmış. Gri tonlarının en büyük özelliklerinden biri yanlarında kullanılan diğer canlı renkleri ön plana çıkartarak onları tabiri caizse patlatması. Bu odada da tam olarak böyle olmuş ve aslında yalnızca bir duvarı kaplayan sarı renk mekanın esas ambiyansının oluşmasını sağlamış, çok da güzel ve yaratıcı olmuş. Mavi aydınlatma detayını tıpkı ebeveyn yatak odasında olduğu üzer çocuk odasında da görüyoruz.
Çocuk odasının diğer yanına baktığımızda geniş bir giysi dolabı ve bu giysi dolabını süsleyen sticker'lar görüyoruz. Spor temalı olan sticker'lar mekana eğlenceli bir hava katmış. Tavanda da futbol topu şeklinde dekoratif bir süs bulunuyor. Siz de duvarlarınızı ya da dolaplarınızı sticker'lar ile süslemek istiyorsanız, ’Duvar sticker’ları kusursuz bir şekilde nasıl yapıştırılır?’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atın.