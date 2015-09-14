Bahar havası estiren çiçek desenli duvar kağıtları

Ev dediğimiz yaşam alanlarımız aslında temelde dört duvardan oluşuyor. Dört duvarın içini ise bizler kendi zevklerimiz ve kendi hayallerimiz doğrultusunda güzelleştiriyor ve kendimizden bir şeyler katarak dört duvardan ibaret olan bu mekanları ev haline getiriyoruz. Bir evi ev yapan ilk ve temel unsur da duvarları olduğuna göre, pek tabii ki duvarların renklerinin, dokularının ve görünüşlerin evin iç dekorasyonunda etkisi de oldukça büyük oluyor. Yani bütün evinizin atmosferini duvar dekorasyonunuzla değiştirebilir, evinizin karakterini duvarınızın desenleri ve renkleriyle belirleyebilirsiniz. Daha önce de homify sayfalarında sizlerle duvar dekorasyonun öneminden bahsettiğimiz ve farklı seçenekleri incelediğimiz yazılar paylaşmıştık. Ev duvar dekorasyonu seçenekleri isimli yazımız farklı duvar dekorasyonu modeli tercihlerini bir araya topladığımız örneklerden biri. Bu yazımızda ise duvar dekorasyonu konusunda biraz daha özele ineceğiz ve evinizde bahar havası estiren çiçek desenli duvar kağıtlarıyla yaratılmış iç açıcı ve ferah yaşam alanlarını ziyaret edeceğiz. Çiçekler dünyanın bize sunduğu mucizelerden biri olarak hem dış mekanlarda, bahçelerde, balkonlarda hem de evimizin içine yerleştirdiğimiz şık saksılarda hayatımıza neşe, renk ve canlılık katıyorlar. Evimizin duvarlarını da çiçeklerle canlandırmak ve renklendirmek de pozitif enerji ve mutluluk yaratan dekorasyon ve tasarım fikirlerinden biri. Eğer siz de yaşam alanlarınızı renklendirmek ve evinizin içindeki mutluluğu arttırmak istiyorsanız çiçek desenli duvar kağıtlarıyla yaşam alanlarınızda hiç solmayan ve bitmeyen baharlar yaratabilirsiniz. Duvarlarınızda kullanabileceğiniz ilham verici çiçek desenlerini ise aşağıda bir araya getirdik. İşte en güzel ve iç açıcı çiçek desenli duvar kağıtları…
Evlerinizin duvarlarında kullanacağınız duvar kağıdı desenlerini seçerken yaşam alanınızda kullandığınız mobilya ve dekorasyonun genel renklerine ve tarzına uyumlu bir duvar kağıdı tercih etmelisiniz. HannaHome Dekorasyon ürünlerinden biri olan ve geleneksel İtalyan modasının yeniden yorumlandığı Dolce Vita duvar kağıdı koleksiyonu, içinde bulunduğu yaşam alanını çiçeklerin sihirli dünyasıyla dolduruyor ve romantik ve elegan bir atmosfer yaratıyor. Yarı-klasik etkiler taşıyan duvar kağıdında yumuşak tonlu renkler ve akıcı desenli çiçekler kullanılmış. Hem klasik hem de modern tarzlı oturma odaları için ideal bir tercih niteliğindeki bu duvar kağıdı, aynı zamanda yorucu olmayan soft renkleriyle huzurlu bir etki yaratıyor.
Dünyada nilüferleri ve nilüfer çiçeklerini sevmeyen insan arasak da bulamayız herhalde. Adeta bir doğa harikası olan bu çiçekler suyun üzerinde süzülen estetikleriyle, zarafetleriyle ve canlı görünümleriyle insana hayatın ne kadar kıymetli ve yaşamaya değer olduğunu hatırlatan bitkilerden biri. Bu kadar güzel ve anlamlı bir çiçeği de evinizin dekorasyonuna dahil etmemek için hiçbir sebep yok tabii ki! Özellikle modern tarzlı yaşam alanlarına çok yakışacak olan, Artmodel isimli firmanın tasarladığı bu duvar kağıdı capcanlı pembe tonlarındaki çiçeklerle içinde bulunduğu odayı eşsiz bir karaktere büründürüyor.
Koridor ve giriş hollerinin evlerimiz için ne kadar önemli olduğunu ve evlerimizi dizayn ederken kesinlikle üstünden atlamamamız gereken alanlar olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Odaları birbirine bağlayan koridor alanlarında kullanacağınız duvar kağıtları da tüm evin atmosferini değiştirmeye ve neşelendirmeye yeter. Örnekteki gibi renklerin bir araya geldiği ve iç içe geçtiği, çiçek desenli bir duvar kağıdı tüm evinizi masallar alemine taşıyabilir. Ancak bu tür koyu renk üzerine çiçek desenlerinin çizili olduğu duvar kağıdı tasarımlarını seçerken dikkat etmeniz gereken şey, duvar kağıdını kullanacağınız alanın yeterince ışık alıyor olması ve alçak bir tavana sahip olmaması. Çünkü aksi halde ışıksız kalan alan koyu renk duvar deseni zeminiyle daha da kararacak ve boğucu bir hale gelecektir. Ama bu örnekteki gibi ferah, havadar ve bol doğal ışık alan bir alana sahipseniz, bu tüz duvar kağıtlarıyla harikalar yaratmanız da çok kolay.
Romantik bir yatak odası mı dizayn etmek istiyorsanız? Önce duvarlardan başlamanızı tavsiye ederiz. Ve pek tabii ki hem duvarlarda hem de mobilyalarda tutkunun ve aşkın rengi olan kırmızının tonlarını kullanmanızı. Şık ve romantik dokunuşlarla tasarlanmış olan mobilyalara nasıl bir duvar kağıdı eşlik etmeli diye soracak olursanız, elbette yine aşkın çiçeği olan gül desenli duvar kağıtlarını öneririz. Örnekteki bu yatak odasında görülen duvar kağıdında da romantik ve tutkulu bir yatak odası yaratmak için gül kullanılmış, ama bu duvar kağıdındaki ilgi çekici ve yaratıcı tasarım fikri elbette bir sürü hareketli gül deseninden oluşmayan, tek bir kırmızı gülün tüm duvarı kapladığı özel tasarım. Aşk dolu bir yaşam alanı yaratmak için tek bir gülden başka neye ihtiyacınız olabilir ki?
Eskiden banyo duvarlarında yalnızca fayans kullanılırdı çünkü neme ve ıslaklığa dayanan tek malzeme fayanslardı. Ama artık suya dayanıklı duvar kağıtları sayesinde banyo duvarlarınızı da duvar kağıtlarıyla süsleyebiliyorsunuz. Banyolar temizliğin ve mahremiyetin ön planda tutulduğu kişisel alanlar oldukları için banyo duvar dekorasyonlarında kullanılan duvar kağıtları da genellikle açık ve yumuşak renkler ve desenlerden oluşuyor. Bu örnekteki duvar kağıdı ise, banyonun klasik tarzıyla ve dekorasyonuyla göz kamaştıran bir ahenk içinde.
Yeniliklere açık bir insansanız ve evinizde çağdaş tasarımlı ve sanatsal bir dekorasyon tarzı hakimse bu duvar kağıdı desenini çok seveceğinizi biliyoruz. Sanki duvarınızda bir duvar kağıdı yokmuş da sevdiğiniz ve oldukça yetenekli bir kara kalem ressamı duvarlarınıza özel olarak sevdiğiniz çiçekleri resmetmiş gibi görünen bu desenler hem sanatsal özellikleriyle göz dolduruyor, hem de sıra dışı görünümleriyle yaşam alanına ezber bozan bir karakter kazandırıyor.
Çiçek desenli duvar kağıdı denildiği zaman aklımıza hemen rengarenk ilkbahar çiçekleri geliyor değil mi? Oysa duvar dekorasyonu söz konusu olduğunda sonbahar desenleri ve renkleri de özellikle oturma odalarında ortama fark yaratan eşsiz bir etki yayıyor. Suave İnternet Mağazası'nın ürünlerinden biri olan bu duvar kağıdı da bunun başarılı örneklerinden biri. En sevdiği mevsim sonbahar olanlar ve her sonbaharda o yumuşak ve bereketli havanın, yağmur ve toprak kokusunun, yapraklarını dökerek yenilenen ağaçların dokusuyla mutluluk ve huzur duyanlar için mükemmel bir seçenek olan sonbahar çiçeklerinden oluşan desenler dingin ve huzurlu bir yaşam alanı yaratmak isteyenler için ilham verici bir özellik taşıyor.
Yukarıda tek bir gül deseninin tüm duvara yayıldığı duvar kağıdı ile bir yatak odasının maksimum düzeyde romantik bir atmosfere kavuştuğuna şahit olduk. Bu örnekte ise yine tek bir çiçeğin tüm duvar cephesi boyunca yayıldığını görüyoruz, ama bu defa sevimli, samimi ve çağdaş bir atmosfer yaratıyor. Modern oturma odaları için ilham verici bir çiçek deseni.
Kahvaltınızı muhteşem bir manzaraya karşı yapmaya ne dersiniz? Evinizin penceresinden baktığınızda ancak telaşlı şehir manzarasıyla karşılaşıyorsanız bunu dert etmeyin, sırada sizi şehrin telaşından ve hızından çok uzaklara götürecek bir duvar kağıdı örneği var. Üç boyutlu görünümüyle gerçekten manzaranın içindeymişsiniz hissi yaratan bu duvar kağıdının bulunduğu odada neredeyse üzerine sarkan mor salkımların mis kokularını duyabiliyorsunuz.
Koyu tonlu ve klasik mobilyaların hakim olduğu bir yemek odasını klasik şıklığından uzaklaştırmadan biraz da olsa hareketlendirmenin ve canlandırmanın yolu da elbette duvarlardan geçiyor. Klasik tarzlı yaşam alanına, capcanlı ve klasik tarzlı çiçek desenleri…