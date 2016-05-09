Farklı ve sansasyonel teras fikirleri

Huzur, temiz hava, dinlenme alanı, evin en eğlenceli alanı olarak tanımlayabileceğimiz terasların bir eve katacağı estetik, şıklık, ve konfor tartışılmaz. Terasların evin dışında yarı açık bir alan olması, çevre ve bahçe ile iç içe olması ve işlevsel bir dekorasyon ile bir yaşam alanı olarak kullanılması hayatımızın vazgeçilmez alanları olmalarını sağlıyor. Homify bu gün sizlere teras dekorasyonları ve dekorasyon stillerinin karşılaştırılması ile ile dekore edilmiş beş farklı terasa götürüyor sizleri. Bu teraslar; arkadaşlarınızı ağırlayabileceğiniz, aileniz ile iyi vakit geçirebileceğiniz ve evinizdeki odaların dışınca mutlu, huzurlu zaman geçirebileceğiniz çok şık çok zarif bir şekilde dekore edilmiş muhteşem alanlardır. Dünya genelinde farklı ülkelerde farklı şehirlerde bulunan bu teraslar ve teras dekorasyonlarından ilham alarak evinizin terasını dekore edebilir ve farklı bir alan oluşturarak doğa ile iç içe olabilirsiniz.