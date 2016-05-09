Farklı ve sansasyonel teras fikirleri

Huzur, temiz hava, dinlenme alanı, evin en eğlenceli alanı olarak tanımlayabileceğimiz terasların bir eve katacağı estetik, şıklık, ve konfor tartışılmaz. Terasların evin dışında yarı açık bir alan olması, çevre ve bahçe ile iç içe olması ve işlevsel bir dekorasyon ile bir yaşam alanı olarak kullanılması hayatımızın vazgeçilmez alanları olmalarını sağlıyor. Homify bu gün sizlere teras dekorasyonları ve dekorasyon stillerinin karşılaştırılması ile ile dekore edilmiş beş farklı terasa götürüyor sizleri. Bu teraslar; arkadaşlarınızı ağırlayabileceğiniz, aileniz ile iyi vakit geçirebileceğiniz ve evinizdeki odaların dışınca mutlu, huzurlu zaman geçirebileceğiniz çok şık çok zarif bir şekilde dekore edilmiş muhteşem alanlardır. Dünya genelinde farklı ülkelerde farklı şehirlerde bulunan bu teraslar ve teras dekorasyonlarından ilham alarak evinizin terasını dekore edebilir ve farklı bir alan oluşturarak doğa ile iç içe olabilirsiniz.
Bu teras örneğinde karşımıza oldukça açık bir şekilde dekore edilmiş, üst örtüsü ahşaptan yapılmış. Açık olması sayesinde rüzgar çevredeki taze havanın sirküle olmasını sağlıyor. Bahçe içinden bir bölüm ayrılarak taş kaplanmış, teras alanın zemini renkli taşlar ile desenli ve şık bir görünüme kavuşmuş. Teras alanının bitiş noktasına bir ızgara barbekü yerleştirilmiş ve teras ta yemek keyfi yapılmasına olanak sağlanmış. Beyaz renkli yemek masası ve sandalye takımı terasa farklı bir estetik katmış. bahçenin yeşili ile birleşen teras açık, doğal ve şık bir yaşam alanı halini almış.
Bu teras örneğimiz oldukça modern bir mimari ile tasarlanmış olan evin çatısının uzatılması ve teras üst örtüsü olarak kullanılması ile elde edilmiş. Soğuk havalara karşın koruyucu önlem olarak cam bir bölme ile teras mobil olarak kapatılmış. Beyaz renk dekorasyonun geneline hitap ettiği için teras alanı paneli de cam ve beyaz bir çerçeveden yapılmış. Aydınlatması ile gözleri kamaştıran bu teras bahçesi ile de insanı mest edecek bir güzelliğe sahip olmuş.
Geleneksel bir köy evi olan ve zamanında sömürge evi olarak kullanılmış olan bu çiftlikte yer alan terasımız tamamen ahşaptan yapılmış. Zemin kaplaması modern kaplama malzemesinden yapılmış olsa da ana taşıyıcılar ve üst örtü ahşaptan yapılarak estetik açıdan görsel bir teras olmuş. Teras içerisine yerleştirilmiş olan ahşap bir şezlong ve ahşap masa konsepte uygun olduğu için zarif durmuş. Öğle sonu güneşi altında bu terasta şarap içme keyfi yaşamak paha biçilemez.
Bu teras, bir çok terasa göre modern ile eskinin karışımından meydana gelmiş. evin tuğladan yapılması ile ortaya çıkan kırmızı renge uygun bir teras yapılmış. Ahşap kullanılarak renk uyumu yakalanmış ve kullanılan teras mobilyaları da ahşaptan seçilerek uyum bozulmamış. Teras tavanına asılan aydınlatma armatürleri geleneksel armatürler ile birebir aynı olduğu için geleneksel çizgi modern teras içerisinde yaşatılmış.
Bu teras minimalist düşünceye uygun olarak yapılmış ve görsel açıdan muhteşem bir teras örneği olmuş. Evin içerisine niş bir alan yapılarak teras olarak kullanılması bahçeden pay alınmadan yapılması bahçenin geniş bir bahçe olmasını ve daha az maliyet ile yapılmasını sağlamış.Sadece bir masa ve sandalye takımı ile dekore edilen bu teras oldukça sade bir dekorasyon ile huzur ve mutluluk kaynağı olmuş.