Farklı ihtiyaç ve zevklere yönelik balkon masaları

Eylül ayının ortalarına geldik artık, yani havalar hâlâ Türkiye'nin pek çok bölgesinde oldukça sıcak olsa da yaz artık bitti sayılır. Ama neyse ki balkon keyfimizin bitmesine daha birkaç ay daha var. Aslına bakarsanız balkonda oturmayı sevenler için yoğun kış ayları haricindeki bütün mevsimlerde balkon sefası da bir başka oluyor. Hatta bazılarımız için, sıcak çayımızı yudumlayarak keyifli sohbetler yaptığımız ya da belki tek başımıza kitap okuyarak günün yorgunluğunu attığımız balkonlar, sonbahar mevsiminin aylarında daha da keyifli hale geliyor. Çünkü evimizin içi ne kadar keyifli, konforlu ve şık bir tasarıma ve dekorasyona sahip olursa olsun insan her zaman açık havaya ve dışarıyla bağlantı kurmaya ihtiyaç duyuyor. Balkonlarımızda kullandığımız mobilyalar da işte bu yüzden oldukça büyük bir önem taşıyorlar. Balkonumuzun ve temiz havanın keyfini sürerken hem şık görünüme sahip hem işlevsel hem de konforlu mobilyalar kullandığımızda ortamın atmosferi de tamamiyle değişiyor. Masalar da pek tabii ki balkonlarda kullanılan en olmazsa olmaz mobilyalardan biri. Siz de mobilyaları yenileyerek balkonunuzun havasını değiştirmek istiyorsanız, mevsim sonu kampanyalarıyla istediğiniz masa takımını çok daha ucuza bulmanız da mümkün, sonbahar ayları bu açıdan da özellikle balkon ve dış mekan dekorasyonu alışverişleriniz için oldukça avantajlı zamanlar. Biz de bugünkü derlememizde sonbahar alışverişleriniz için size ilham verebilecek birbirinden farklı özelliklere ve görünümlere sahip balkon masalarını bir araya getirdik.
Ahşap masalar hem oturma odalarında hem yemek odalarında hem de tabii ki balkonlarda ve bahçelerde ortama oldukça doğal ve şık bir görünüm kazandıran ve yaşam alanlarındaki estetik faktörü arttıran mobilyalar olarak her zaman bulundukları mekanlarda öne çıkıyorlar. Resimdeki örnek ahşap masa ise dokusu itibariyle daha ilk bakıştan sıra dışı ve estetik yapısını hemen fark ettiriyor. En açığından en koyusuna kadar çeşitli ahşap renk tonlarının iç içe geçerek kullanıldığı masanın tasarımında ayakların açık bir şekilde dizayn edilmemiş olması ve masanın üst kısmında yer alan ahşap desenlerin etkisinin yere kadar inmesi de dikkat çekici ve göz alıcı ayrıntılardan biri. Balkonunuzda hem doğal hem de sıra dışı bir estetik ihtiyacı hissediyorsanız buna benzer bir masa tasarımını tıpkı bu örnekte de olduğu gibi renkli sandalyelerle kombinasyon yapabilirsiniz.
Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu balkonda gördüğümüz masa modeli ise klasik ve oldukça yaygın ve sık kullanılan bir masa olsa da modası asla geçmiyor ve etkisini hiçbir zaman kaybetmiyor. Bambudan yapılmış malzemesiyle gövdesi hem zarif ve şık görünüyor hem de sağlam ve dış mekan koşullarına dayanıklı bir yapıya sahip. Gövdenin üzerindeki masanın üst kısmı ise camdan kesilmiş ve ortaya bambu ve camın birlikteliğinden doğan samimi ve estetik bir görüntü çıkmış. Atmosferin genel dokusuna uygun olarak masa takımının sandalyelerinde de çiçekli ve sıcak desenli minderler kullanılmış.
Şehir merkezlerindeki apartman dairelerinin metrekare açısından genişlikleri, şehrin kalabalıklaşmasıyla birlikte her geçen gün biraz daha küçülüyor. Dolayısıyla özellikle de büyük şehirlerin merkezlerindeki semtlerde yaşayan herkesin büyük balkonları olamıyor maalesef. Mimari açıdan en çok karşılaştığımız ve en yaygın olan balkon modellerinden biri de uzun ve ince balkonlardır. Bu balkonlara geniş ve büyük masalar koysanız adım atacak yeriniz kalmaz, masa koymasanız da balkonun keyfini yeterince çıkartamayacağınız kadar yavan kalır. Aslında bunun çözümü çok basit ve üstelik oldukça etkili ve şık. Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu örnek balkon dekorasyonunda gördüğümüz uzun ve ince yapılı masalar dar balkon alanlarını en iyi şekilde değerlendirmek için mükemmel bir tercih.
Balkonunuzda huzur dolu, sade, yalın ve gösterişsiz bir atmosfer yaratmak istiyorsanız eski ahşap mobilyaları beyaza boyayarak hem istediğiniz gibi bir doku yaratabilir hem de masraftan kaçınarak balkonunuza yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Eski köy kahvelerinde gördüğümüz nostaljik ve basit yapılarıyla abartıdan uzak bir tarz yaratan masa ve sandalyeler bembeyaz boyalarla huzur dolu ve masumane oturma alanları yaratıyor.
İşin gücün ve hayatın koşuşturmasının telaşı arasında evinizin balkonundan şehir manzarasına bakarak romantik yemekler yemekten daha güzel ne olabilir ki? Bunun için öyle gösterişli mobilyalara, şaşalı aksesuarlara ihtiyacınız yok. İki kişilik koyu renkli minik bir ahşap masa böyle güzel bir ortam yaratmak için yeterli. Bu örnekteki tasarım ise Erinal Mimarlık imzası taşıyor.
Eğer balkonunuzu yemek alanı olarak kullanmak gibi bir niyetiniz yoksa ve yalnızca keyifli vakit geçirmek, akşamüstü çayları ve kahvelerinizi yudumlarken arkadaşlarınızla ve aile üyelerinizle huzurlu sohbetler yapmak için konforu ve keyfi ön planda tutarak dekore etmek istiyorsanız geniş balkon masaları yerine geniş ve büyük sehpalar kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Konforlu, sıra dışı ve şık sandalyelerin ortasına yerleştireceğiniz yuvarlak ve geniş cam sehpalarla eşsiz bir ortam yaratmak mümkün.
Eğer siz de evlerinizdeki her yaşam alanının en ince ayrıntısının bile etkileyici bir estetiğe sahip olmasını isteyen titiz bir dekorasyon tutkunuysanız hiç şüphesiz ki balkonunuzda da dikkat çekici ve göz kamaştıran mobilyalar kullanmak istersiniz. Çağdaş tarzlı bir salona sahipseniz salonunuzun açıldığı balkonda da çağdaş ve sıra dışı mobilyalar kullanarak evin geri kalanıyla şık bir bütünlük oluşturabilirsiniz. Örnek resimdeki dekorasyonda da sanatsal ve çağdaş tasarımlı masa ve sandalyeler balkonun karakterini belirliyor.
Yuvarlak masaların bulundukları her ortamın dokusunu estetik olarak nasıl değiştirdiğini biliyoruz. Köşesi olmayan mobilyalar her odada ferah ve şık bir etki meydana getirerek fark yaratmayı başarıyorlar. Evinizin balkonu yeterince genişse, bu geniş alanı yuvarlak masayla doldurarak hem ferah hem de şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Siyah renkli bir yuvarlak masa ise, bu şıklığa elegan bir katkıda bulunacaktır.
Uzun ince masaların özellikle de dar ve uzun mimarili balkonlarda ne kadar fonksiyonel olduklarına biraz önce değinmiştik. Aynı zamanda yine bu yazıda köşesiz mobilyaların da içinde bulundukları ortamda ne ölçüde estetik bir fark yarattıklarından da bahsettik. Sıradaki balkon masası örneğimizde ise bu iki özelliğin de bir arada bulunuşuna tanık oluyoruz. Hem uzun ince bir yapıya sahip hem de dikdörtgen şeklinde değil, köşesiz bir tasarımla dizayn edilmiş bu masa balkonlarda ezber bozan bir etki yaratarak öne çıkıyor.
Dediğimiz gibi şehir yaşantısının giderek artan nüfusunu barındırabilmek için evler ve dolayısıyla da balkonlar giderek daha da küçülüyor. Eğer sizin de gerçekten çok küçük bir balkonunuz varsa ve yukarıdaki masa modeli seçeneklerinin hepsi alana sığamayacak kadar büyük geliyorsa, balkonunuza masa koymaktan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Örnekteki gibi minik bir masayı balkonunuzun köşesine yerleştirerek küçük, şık ve sevimli bir oturma alanı yaratabilirsiniz.
Balkonunuzu yeniden dizayn ediyorsanız ve bu derlememizi beğendiyseniz Balkon mobilyası tercihlerinizi etkileyecek öneriler isimli yazımız da ilginizi çekebilir.