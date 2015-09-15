Farklı ihtiyaç ve zevklere yönelik balkon masaları

Dediğimiz gibi şehir yaşantısının giderek artan nüfusunu barındırabilmek için evler ve dolayısıyla da balkonlar giderek daha da küçülüyor. Eğer sizin de gerçekten çok küçük bir balkonunuz varsa ve yukarıdaki masa modeli seçeneklerinin hepsi alana sığamayacak kadar büyük geliyorsa, balkonunuza masa koymaktan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Örnekteki gibi minik bir masayı balkonunuzun köşesine yerleştirerek küçük, şık ve sevimli bir oturma alanı yaratabilirsiniz.

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