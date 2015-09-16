Ezber bozan masa ve sandalye takımı örnekleri

Bahçeli ya da geniş balkonlu bir eviniz varsa ve bahar ve yaz aylarında dış mekanlarda yemek yemeyi tercih ediyorsanız bu masa sandalye takımı modeli tam size göre. Hasır sandalye ve masalar genellikle dış mekanlarda hava koşullarına dayanıklı oldukları için kullanılıyor ama çoğunlukla hep aynı modellerde ve aynı çizgilerde tasarımlara sahip oluyorlar maalesef. Ancak Bayram Deri tarafından tasarlanan ve imal edilen bu masa ve sandalye takımında oldukça farklı ve sıra dışı bir görünümle karşılaşıyoruz. Kareli ve kaliteli hasır kaplamalı masa ve sandalye yaz ve bahar aylarının ferah ve güneşli havasının dokusunu taşıyor ve etrafına huzur ve mutluluk saçıyor adeta.

Bahçeniz için farklı masa modelleri arıyorsanız Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları isimli yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.