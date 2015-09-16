Ezber bozan masa ve sandalye takımı örnekleri

Hem aile bireyleriyle, arkadaşlarımızla sosyalleştiğimiz, hem de günün en keyifli anlarını geçirdiğimiz yemek odaları, yemek yediğimiz alanlar hayatımızda oldukça önemli bir yer tutar. Yemek alanlarının karakterini belirleyen ana tasarım unsurları da elbette ki masa ve sandalye takımları. Masa sandalye takımı denilince de aklınıza hemen sıradan modeller, sıradan dikdörtgen ya da yuvarlak masalar, alışılagelmiş renklerde, boyutlarda ve masayla orantılı sandalyeler geliyor değil mi? İşte akıllarımıza kazınmış olan bu dekorasyon kalıplarını yıkmak için ezber bozan ve sıra dışı masa ve sandalye takımlarını bu yazımızda sizin için derleyelim dedik.
Daha ilk bakışta kendinizi harikalar diyarındaymışsınız gibi hissedeceğiniz bu takımı oluşturan mobilyalar, tek tek bakıldığında aslında oldukça klasik tasarım özelliklerine sahipler. Gümüş renkli sandalye iskeletleri, sandalyelerin kapitone dikişli sırt kısımları, döşemedeki oryantal desenler ve elbette yuvarlak masanın geleneksel ve yine gümüş rengi tasarımı klasik bir dekorasyona dair her şeyi içinde barındırıyor ama zaten bu masa ve sandalye takımının sanatını ortaya çıkaran şey de, tüm bu klasik özelliklerin oransal boyutta ve renk tercihleriyle son derece sıra dışı ve çağdaş bir tasarım yaratılması olmuş. Mor, gümüş rengine en çok yakışan renklerden biridir. Bu denli canlı tonlarla bezeli bu takımda da bu ahenkten faydalanılarak eşsiz bir hava yaratılmış. Ama tabii ki takıma esas karakterini veren ve onu benzersiz bir tasarım harikası haline getiren ana ayrıntı sandalye ve masaların oransal boyutlarındaki klasiğin de modernin de sınırlarını zorlayan görünüm olmuş. Sandalyelerin sırt kısmı sıradan sandalyelerden çok daha uzun tutularak geleneksel masa sandalye oranlarını yerle bir eden bu takım, masallardan fırlamış gibi görünüyor.
Ve yemek odalarında artık sıklıkla kullanılmaya başlanan yepyeni bir trend: Tabureli yemek odası takımları! Tasarım ve ev dekorasyonu alanındaki gelişmeler yaşam alanlarımızı her geçen gün biraz daha modernleştirirken, artık öyle eskiden kullanılanlar gibi gösterişli, hantal ve çok yer kaplayan mobilyalardan vazgeçiliyor ve bunların yerini şık, küçük, daha az yer kaplayan, fonksiyonel ve ergonomik mobilyalar alıyor. Yemek masasının etrafına dizilmiş taburelerle oluşturulan bir yemek masası takımı da buna örnek olabilecek şeylerden biri. Elbette tabure denilince aklınıza eski moda, çirkin ve tarzı olmayan oturaklar geliyorsa yanılıyorsunuz. Son derece şık tasarımlı, sıra dışı ve göz alıcı tasarımlara sahip taburelerle oluşturulan yemek odaları tasarım dünyasında son yılların en çok öne çıkan dekorasyon fikirlerini oluşturuyor.
Masa ve sandalye takımlarında görmeye alışık olduğumuz bir diğer özellik de sandalyelerin masayla uyumlu ve tek tip olmasıdır kuşkusuz. Ama bu özellik artık yerini farklı ve hareketli tasarımlara bırakmaya başladı. Mesela ahşap bir masa ve çevresine dizilmiş birbirinden farklı sandalye modelleriyle oluşturulan bir yemek alanı hem modern ve çağdaş yapısıyla dikkat çekiyor, hem de kalıplara sığmayan hareketli ve farklı stiliyle fark yaratıyor. Bu çağdaş tasarım fikrinin estetik görünümünün etkisi elbette tartışılmaz, ama bu tür dekorasyonlar bunun dışında da kullanıcıya oldukça işlevsel ve maddi avantajlar yaratıyor. Örneğin siz de yemek odanızda bu tür bir dekorasyon meydana getirmek istiyorsanız ve kısıtlı bir bütçeye sahipseniz tek yapmanız gereken masanızın etrafına yerleştireceğiniz birbirinden farklı tasarımlara sahip sandalyeler bulmak. İkinci el satan dükkanlardan toplayacağınız bu farklı sandalyelerin ufak tefek kusurlarını kendiniz giderip, normal koşullarda ödeyeceğiniz fiyatlardan çok daha ucuza yepyeni ve tarz sahibi bir yemek alanı yaratabilirsiniz. Zaman içinde sandalyelerden birinin başına bir şey geldiğinde de tüm takımı değiştirmek zorunda kalmayacak olmanız da cabası!
Masa ve sandalye takımları genellikle ve yaygın olarak iki renk kullanılarak tasarlanıyorlar ve bu tasarımlarda da çoğunlukla masalar daha koyu renk, sandalyeler ise daha açık renk oluyor. İşte bu yüzden de yemek odalarında farklı ve göz alıcı bir etki yaratmanın yollarından biri de masalarla sandalyeler arasında renk birliği sağlamak. Bu tarzda bir renk birliği sağlanırken de en ferahlatıcı ve iç açıcı etki yaratan renklerin başında elbette beyaz geliyor. Ferah, havadar ve aydınlık bir yemek alanı yaratmak istiyorsanız bembeyaz bir masa ve etrafına dizilmiş bembeyaz zarif sandalyeler sizin için ideal seçim olacaktır.
Klasik tarzdan asla vazgeçmeyenlerdenseniz ve gösteriş seviyorsanız Sönmez Mobilya tarafından dizayn edilen bu yemek odası takımına da bayılacağınızdan adımız gibi eminiz. Sandalyelerin ve masanın altın işlemeli iskeletleri, masanın üst yüzeyinin koyu renk mermer dokusu ve döşemelerin kapitone dikişleri, renkleri ve dokularıyla gerçek bir klasik olan bu yemek odası takımı tek kelimeyle büyüleyici bir etki yaratıyor. Ancak bir yaşam alanının gösterişli ve klasik olması demek pek tabii ki aynı zamanda da klişe ve sıradan olması demek değildir. Bu yemek odasında da her ne kadar klasik çizgiler hakim olsa da, yenilikçi bir tasarım fikri olan yemek masası pufu kullanımı ve masa sandalye takımıyla uyumlu ve masanın yan tarafına yerleştirilmiş josephine tarzı koltuk dikkat çekici sıra dışı detaylardan.
Tasarımında ve dekorasyonunda Yücel Partners imzası taşıyan bu modern tarzlı yemek odasında gördüğümüz masa ve sandalye takımı ise, dekorasyonun en önemli ve estetik ayrıntılarından birini, kontrast faktörünü kullanarak şık ve göz alıcı bir yaşam alanı yaratmayı başarıyor. Masa ve sandalye takımlarını seçerken çağdaş bir etki yaratmak istiyorsanız gözünüzü renk tonlarının bir hayli farklı olduğu masa ve sandalyelerden ayırmayın. Açık renkli bir masanın etrafına yerleştirilmiş olan koyu renkli sandalyeler hem masanın boyutunu olduğundan daha büyük göstererek odanın derinliğinive ferahlığını arttırıyor, hem de genellikle koyu renk masaların yanında daha açık tonlu sandalyeler görmeye alışık olduğumuz için sıra dışı ve beklenmedik bir etki yayıyor.
Senemoğlu Mimarlık tarafından dizayn edilmiş olan bu yemek odasında ise, bir hayli şık olsa da aslında sıradan ve alışılagelmiş olan bir masa ve sandalye takımının tek bir ayrıntıyla sıra dışı ve göz alıcı hale geldiğine tanık oluyoruz. Masanın bir tarafına yerleştirilen yemek masası bankı, yine son yıllarda yaygınlaşan gözde tasarım yeniliklerinden biri. Siz de yıllardır kullandığınız masa ve sandalye takımına bir yenilik katmak ve yemek alanınızın havasını değiştirmek istiyorsanız, takımınızla uyumlu bir bank alarak şık bir çözüm üretebilirsiniz.
Koyu renk dekorasyonlarda her zaman fark yaratan bir etkiye sahiptir ama koyu rengin asaletini ortaya çıkarmak için geniş bir alana sahip olmanız gerekir. Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu yemek alanında da bunun başarılı bir örneğini görüyoruz. Siyah renkli ahşap masalar da son zamanlarda yemek alanları için yenilikçi bir fikir olarak öne çıkıyor.
Bazen yalnızca renklerle son derece sıradan olan tasarım detaylarını sıra dışı ve büyüleyici bir hale getirebilirsiniz. Bu örnekteki mütevazi ve samimi masa sandalye takımı da bunun bir örneği. Tasarım ve model olarak son derece alışılmış bir dizayna sahip olsa da, sıcak ve ağırbaşlı yeşil tonuyla sıra dışı bir etki yaratmayı başarıyor.
Bahçeli ya da geniş balkonlu bir eviniz varsa ve bahar ve yaz aylarında dış mekanlarda yemek yemeyi tercih ediyorsanız bu masa sandalye takımı modeli tam size göre. Hasır sandalye ve masalar genellikle dış mekanlarda hava koşullarına dayanıklı oldukları için kullanılıyor ama çoğunlukla hep aynı modellerde ve aynı çizgilerde tasarımlara sahip oluyorlar maalesef. Ancak Bayram Deri tarafından tasarlanan ve imal edilen bu masa ve sandalye takımında oldukça farklı ve sıra dışı bir görünümle karşılaşıyoruz. Kareli ve kaliteli hasır kaplamalı masa ve sandalye yaz ve bahar aylarının ferah ve güneşli havasının dokusunu taşıyor ve etrafına huzur ve mutluluk saçıyor adeta.
Bahçeniz için farklı masa modelleri arıyorsanız Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları isimli yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.