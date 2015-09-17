Mutfak ve yemek odaları için ideal yuvarlak masa modelleri

İster geniş isterse küçük bir alana sahip olsun, mutfağınız hiç şüphesiz ki evinizin kalbini oluşturur. Ayrıca bir yemek odası olmayan şehir merkezindeki dairelerde aile üyelerinin ya da ev arkadaşlarının toplanıp yemek yerken gündelik sohbetler ettiği ve birbirlerine daha da yakınlaştığı mekanlardır mutfaklar. Biliyorsunuz ki çocuklar için de aile yemekleri asla unutamayacakları anları oluştururlar, bu yüzden çocukluğumuza dair hatırladığımız anıların çoğu aile yemeklerinden ya da kahvaltı masalarından güzel anlar oluyor. İşte mutfağınızın alanını doğru bir şekilde değerlendirmek, en ferah ve mutluluk verici tasarımı yaratmak ve dolayısıyla da ailenizle unutamayacağınız en güzel anları yaşamak için mutfakta kullanacağınız masanın şekli ve boyutu da oldukça büyük bir önem taşıyor. Yuvarlak masalar mutfaklar için en ideal seçeneklerden biri çünkü hem çok kişi için hem de iki kişi için yalnızca sandalye sayısını değiştirerek modifiye edilebiliyor. Ayrıca köşeli masalara göre çok daha az yer tutuyor ve etrafında oluşan insan trafiğini de çok daha elverişli bir şekilde kaldırabiliyor.