Mutfak ve yemek odaları için ideal yuvarlak masa modelleri

Konuk sever bir insansanız ve evinizden misafir neredeyse hiç eksik olmuyorsa, ya da geniş bir aileniz varsa ve aile yemekleri hayatınızın en keyifli anlarını oluşturuyorsa çok kişilik ve geniş bir yemek alanına ve yemek masasına ihtiyaç duyuyorsunuzdur muhakkak. Dizayn edeceğiniz yemek alanı ister geniş isterse nispeten daha küçük olsun, her alan için kullanabileceğiniz kullanışlı ve estetik bir mobilya arıyorsanız, yuvarlak yemek masası modellerini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Yuvarlak masalar samimi bir ortam yaratmak ve arkadaş ortamında sohbetin koyulaşmasını sağlamak için ideal mobilyalardır. Köşeli masalar biraz daha ağırbaşlı, ciddi ve mesafeli bir atmosfer yaratırken yuvarlak masalarda yenen yemeklerde herkes birbirinin yanına oturuyor olduğundan çok daha sıcak bir ortam oluşur. Köşesiz tasarımların yarattığı elegan etki de cabası. Siz de kıvrımlı çizgilerden hoşlanıyorsanız ve dekorasyonda sert ve keskin köşeler size göre değilse bu yazımızda sizin için derlediğimiz birbirinden güzel yuvarlak masa modellerini de çok seveceğinize eminiz.
Mutfak alanınızı yuvarlak masalarla genişletmek çok daha kolay. Yuvarlak masaların en karakteristik özelliklerinden biri de oldukça küçük ve dar alanlara sığabilmesi pek tabii ki. Eğer evinizin mutfağı küçükse ve geniş bir masa koymak için yeterli yer yoksa küçük bir yuvarlak masa tam aradığınız şey olabilir. Yuvarlak masa satın almak için alışverişe gitmeden önce yapmanız gereken tek şey mutfağınızdaki boş alanı ölçmek. Seçeceğiniz yuvarlak masanın çapını hesap ederken boş alanı kaplayacak sandalyeleri de hesap etmeyi unutmayın.
Ahşap malzemelerden imal edilen mobilyaların içinde bulundukları tüm yaşam alanlarında nasıl fark yarattığı hepimizin malumu. Salonunuzda yer alan yemek alanının merkezine yerleştireceğiniz ahşap yuvarlak masa da tüm oturma odanızın atmosferini ve karakterini değiştirmeye yeter. Örnek resimdeki göz kamaştırıcı yuvarlak masa modelinin yer aldığı oturma odası tasarımı Brezilya'dan. Masada kullanılan ahşabın gölgeli dokusu, malzemenin sağlamlığı ve kalitesi, oturma alanının diğer ucunda yer alan televizyon ünitesinin yemek masasıyla uyumu ve pek tabii ki bambu işlemeleriyle göz dolduran şık ve modern sandalyeler ortama hem çağdaş, hem konforlu, hem de estetik olarak dikkat çekici güzelliğe sahip bir etki yayıyor.
İster geniş isterse küçük bir alana sahip olsun, mutfağınız hiç şüphesiz ki evinizin kalbini oluşturur. Ayrıca bir yemek odası olmayan şehir merkezindeki dairelerde aile üyelerinin ya da ev arkadaşlarının toplanıp yemek yerken gündelik sohbetler ettiği ve birbirlerine daha da yakınlaştığı mekanlardır mutfaklar. Biliyorsunuz ki çocuklar için de aile yemekleri asla unutamayacakları anları oluştururlar, bu yüzden çocukluğumuza dair hatırladığımız anıların çoğu aile yemeklerinden ya da kahvaltı masalarından güzel anlar oluyor. İşte mutfağınızın alanını doğru bir şekilde değerlendirmek, en ferah ve mutluluk verici tasarımı yaratmak ve dolayısıyla da ailenizle unutamayacağınız en güzel anları yaşamak için mutfakta kullanacağınız masanın şekli ve boyutu da oldukça büyük bir önem taşıyor. Yuvarlak masalar mutfaklar için en ideal seçeneklerden biri çünkü hem çok kişi için hem de iki kişi için yalnızca sandalye sayısını değiştirerek modifiye edilebiliyor. Ayrıca köşeli masalara göre çok daha az yer tutuyor ve etrafında oluşan insan trafiğini de çok daha elverişli bir şekilde kaldırabiliyor.
Yuvarlak masa denilince aklınıza hep birbirinin benzeri sıradan modeller geliyorsa bu örnek model ezberinizi bozmaya yetecek. Krallara layık bir yemek odasının ana tasarım unsuru niteliğindeki masa ve sandalye takımı gümüş ve morun mükemmel dansıyla gözlerimizi şenlendirirken, masanın estetik dokunuşlarla özenle tasarlanmış şekli ve sandalyelerin klasik ayrıntılarla donatılmış sıra dışı modeli ve uzun sırtlıkları toplamda eşsiz bir yaşam alanı meydana getiriyor. Eğer yeniliklere açıksanız ve gösterişi seviyorsanız böyle marjinal ve göz alıcı yuvarlak masa modellerini tercih etmelisiniz.
Yemek alanınızı genişletmek ve havadar ve ferah bir atmosfer yaratmak istiyorsanız yuvarlak masalara bir göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. Dekorasyonunuzu değiştirirken yaşam alanınıza yepyeni bir görünüm kazandırmak ve aileniz ve arkadaşlarınızla neşeli ve samimi vakitler geçirmek için anahtar mobilyanız yuvarlak masalar olabilir. Mermerin şıklığının ahşabın doğallığıyla birleşerek eşsiz bir görünüm kazanığı bu örnek modelli yemek alanının dizaynında ise Voltaj Tasarım imzası var.
Sıradanlıktan uzak, ezber bozan tasarımlara sahip mobilyalar her zaman dikkat çekerler ve tasarım ve dekorasyon dünyasında öne çıkan unsurları bu mobilyalar oluşturur. Sütlü kahve rengi tonlarının iç içe geçerek oluşturulduğu bu masa da yüzey desenleri ve sandalyelerdeki sivri sırtlıklarıyla öne çıkıyor.
Geniş bir terasınız ya da bahçeniz varsa ve orada hem akşam yemeklerinizi yiyor hem de gündüz açık havanın keyfini çıkarıyorsanız yuvarlak bir masayla bu atmosferi estetik açıdan kuvvetlendirebilirsiniz. Parlak siyah bir yuvarlak masa, masanın rengiyle hoş bir kontrast oluşturan beyaz sandalyeler ve renk geçişini yumuşatan şık desenli yastıklarla oluşturulan bir oturma alanı huzurlu, keyifli ve aynı zamanda da oldukça, karizmatik, estetik ve şık bir yaşam alanı oluşturuyor.
Yemek masanızı yerleştireceğiniz alanın büyüklüğüne göre seçeneceğiniz yuvarlak bir masa geleneksel dikdörtgen masalara göre çok daha fazla aile üyesi ya da misafiri ağırlayabilir. Kare ya da dikdörtgen masaların köşeleri olduğu için yuvarlak masalara göre daha fazla alan işgal ederler ve ayrıca farklı sandalye düzenlemeleri sayesinde masada oturabilecek kişi sayısında değişiklik yapmaya olanak vermeyecek bir yapıya sahiptirler. Yemek alanınızı yuvarlak bir masa kullanarak dizayn ederseniz sandalye sayısını arttırarak ya da azaltarak daha az ya da daha çok kişiyi ağırlayabilirsiniz. Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen bu mutfakta kullanıldığı gibi şık tabureler ya da mutfağınızın şekline uygun yemek masası bankları kullanarak da masada oturabilecek kişi sayısını konfordan ve rahatlıktan ödün vermeden maksimuma çıkarabilirsiniz. Bu mutfakta gördüğümüz gibi hem tabure hem de konforlu bankların kullanılması da masanın çok yönlülüğünü arttırıyor ve sıra dışı bir etki yaratıyor.
Mutfağınız için yuvarlak masa modellerini gözden geçirirken mutfak adalarının da mutfakta yer yaratmak için mükemmel ve fonksiyonel bir seçenek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer mutfağınızda köklü bir tadilat yapmayı düşünüyorsanız tezgaha ekleteceğiniz yuvarlak mutfak adası hem tezgahın uzantısı olarak mutfağınızın işlevliliğini ve ergonomisini arttıracak hem de yemek masası işlevi de görerek şık ve bütünlüklü bir görünüm kazandıracaktır. Masa olarak da kullanılabilen yuvarlak bir mutfak adası siz yemek pişirirken aynı zamanda da konuklarınızı ağırlayabileceğiniz ve ayrıca siz mutfak işleriyle meşgulken çocuklarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz güvenli ve şık bir alan oluşturuyor.
Mozaik dokulu yüzeyiyle, geleneksel tarzlı metal ayaklarıyla ve heybetli görüntüsüyle klasiği modernle birleştiren bu yuvarlak masa tasarımı ise yaşam alanlarını değerini tek başına arttırabilecek kadar kuvvetli bir tasarıma sahip. Sıradanlıktan sıkıldıysanız ama aşırı gösterişten uzak ve aynı zamanda fazla marjinal olmayan mobilyaları tercih ediyorsanız bu masa tam size göre demektir.