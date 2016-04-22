​Eski bir apartman dairesinin çarpıcı dönüşümü

Ve işte dönüşümden sonra terasın görünümü… Tamamen rustik bir stil kazandırmak ve daha estetik göstermek için teras alanı ahşap plakalar ile kaplandı. Aynı zamanda hem yaz hem kış mevsimlerinde terasın keyfini çıkarabilmek için kapalı bir yemek alanı oluşturuldu. Böylece ister sıcak ister soğuk hava olsun terası fonksiyonel olarak kullanabilmek mümkün.