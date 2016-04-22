​Eski bir apartman dairesinin çarpıcı dönüşümü

Bugün sıradan bir apartman dairesinin inanılmaz yenilme projesine göz atıyoruz. Tadilattan önce eski ve döküntü hallerini de görerek nasıl bir dönüşüm geçirdiğine yakından tanıklık etmiş olacağız. La Pecera Estudio şirketi bünyesindeki uzamanlar eski dairenin terasını da yenileyerek evi baştan sonra modern ve fonksiyonel bir hale getirdi. Şimdi sırasıyla evin önceki ve yeni hallerini inceleyerek nasıl bir işlem yapılmış daha detaylı bakalım.
Dairenin eski haliyle ilgili turumuza ilk olarak terastan başlıyoruz. Fotoğraftan açıkça belli olduğu üzere terasın tadilattan önceki durumu oldukça kötü görünüyor. Yıpranmış ve harabe bir manzara teşkil eden terasın sonraki haline geçelim.
Ve işte dönüşümden sonra terasın görünümü… Tamamen rustik bir stil kazandırmak ve daha estetik göstermek için teras alanı ahşap plakalar ile kaplandı. Aynı zamanda hem yaz hem kış mevsimlerinde terasın keyfini çıkarabilmek için kapalı bir yemek alanı oluşturuldu. Böylece ister sıcak ister soğuk hava olsun terası fonksiyonel olarak kullanabilmek mümkün.
Terasın açık olan kısmında iki adet şezlong görüyoruz. Teras deyince akla yaz mevsimi geldiğinden sıcak havalarda terastan mümkün olduğunca çok yararlanmak mühim. Dolayısıyla terasa şezlong atarak bu alanın keyfini doya doya çıkarabiliyorsunuz.
Evin en önemli odalarından biri olan mutfakların temiz, işlevsel ve her zaman derli toplu olması gerekir. Oysa bu fotoğrafta gördükleriniz tam tersi. Bu sebeple acilen yenilenmeye ihtiyacı var.
Mutfağın yeni görünümü adeta başka bir eve girmişsiniz etkisi yaratıyor. Oldukça küçük bir alana sahip olmasına rağmen gayet işlevsel ve şık tasarlanmış mutfakta yok yok. Köşe mutfak olduğu için L şeklinde sahip. Küçük bir mutfak olduğundan dolap sayısı epey fazla tutulmasına rağmen beyaz renkte seçilerek alan daraltılmamış. Koyu pembe tezgah mutfağa renk katarak silik görünümden kurtarmış. Mutfağın en önemli özelliği ise evin kalanından camlı kapılarla ayrılması. Şıklığı arttıran bir etken aynı zamanda.
Evin eski halinde yıpranmış hasarlı çini zemin ile birlikte harap kapılar oldukça köhne bir görüntüye sahip. Ahşap malzeme epey eskimiş, dolayısıyla müdahale şart olmuş.
Şimdi ise evin giriş kısmı küçük alanına rağmen çok daha parlak görünüyor. Bu defa modası çabucak geçmeyen renkler ve malzemeler kullanılmış. Bir nevi zamansız diye nitelendireceğimiz bu seçim ile daireyi uzun zaman eskimeden kullanmak mümkün hale gelmiş.
Eski dairenin yatak odası evin kalanı gibi küçük boyuta sahip olmasından ötürü ahşap dolaplarla doldurulmuş. Renk olarak da uyum içerisinde olmayan bu dolaplar hayli yıpranmış görünüyor.
Yenileme işleminden sonra yatak odası adeta yeniden canlanmış. Eski soluk pembe yerine neon bir renk tercih edilmiş duvarlarda. Odanın küçük olması sebebiyle tıklım tıkış duran dolapları atarak yerine pratik ve akıllı depolama çözümlerine yönelmiş uzmanlar. Örneğin yatağın dayandığı duvara iki adet geniş duvar rafı eklenmiş. Böylece açık alan da kapatılmamış. Ek olarak gayet yaratıcı bir fikir olarak yatak başı ve yatak altına çekmeceler eklenmiş.
Yatağın tasarımını bu fotoğrafta daha detaylı görebiliyoruz. Yatak altında dört adet çekmece bulunuyor. Aynı zamanda yatak tekerlekli. Böylece zahmetsiz bir şekilde dilediğiniz gibi yerini değiştirebiliyorsunuz.
Banyonun eski halinde duvarlarda zaman içerisinde kirlenmiş beyaz fayanslarla ölü bir mavi rengi kullanılmış. Gerek malzemeler gerekse kullanılan tüm parçalar için demode ve yıpranmış denilebilir.
Dönüşümden sonra banyo dekorasyonu son derece çağdaş ve şık. İlk olarak zaten küçük alanı iyice daraltan küvet yerine modern bir duş eklenmiş. Lavabo ve klozet de yenilerek yepyeni bir görünüm kazandırılmış.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Tahmin edemeyeceğiniz kadar küçük doğa dostu bir ev’ başlığına bakabilirsiniz.