Ev dekorasyonlarını kuvvetlendiren boya renkleri

Odanın genel karakterinin renk seçiminde oynadığı rol oldukça büyüktür. Her odanın kendine has özellikleri olduğu gibi, kişisel ve özel ayrıntılar da bu özelliklere etki ederler. Minimal tarzda dizayn edilmiş olan oturma odalarında daha sakin ve yalın renkler kullanılması gerekir, klasik ve gösterişli bir tarza sahip salonlarda ise daha parlak ve göz alıcı renk tercihleri uygulanabilir. Örnek resimde, avize gibi klasik dokunuşlara sahip olan ama genelde minimal ve çağdaş bir tasarım çizgisini benimsemiş eklektik bir oturma odası görüyoruz. Odanın üç cephesinde beyaz duvar boyası kullanılırken dördüncü cephede hareketliliği sağlayan ve odanın modern çizgisini kuvvetlendiren sakin bir yeşil tonu kullanılmış. Bu tip dokunuşlar yaşam alanlarınızda her zaman fark yaratan tasarım ayrıntılarını oluşturuyor.