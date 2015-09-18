Ev dekorasyonlarını kuvvetlendiren boya renkleri

Hiç bazı nesnelerin ya da bazı mekanların bize neden diğer nesnelerden ve mekanlardan daha çekici geldiğini düşündünüz mü? Elbette ki bir yeri ya da bir objeyi beğenmemizdeki sebeplerden biri dekorasyon, stil ya da şekildir. Ama araştırmalar beğenilerimizde en büyük rol oynayan unsurlardan birinin renk olduğunu söylüyor. Yani nesneleri ya da mimari yapıları bize çekici kılan unsurların başında renkleri geliyor. Renkler zevklerimizi ve karakterlerimizi yansıttığı kadar üzerimizde olumlu ya da olumsuz etkiler de yaratıyorlar pek tabii ki. Bu yüzden de ev dekorasyonlarındaki en önemli şeylerden biri mobilyaların ve duvarların renkleridir kuşkusuz. Mükemmel bir dekorasyon yanlış seçilmiş bir duvar boyasıyla zayıflayabilir, ya da tam tersi, sıradan mobilyalarla yapılmış çok da ilgi çekici olmayan bir oda dizaynı, doğru duvar renkleriyle kusursuzlaşabilir. İşte bu yazımızda, evini boyamak ya da yaşam alanlarına yeni bir soluk kazandırmak isteyen okurlarımız için ev dekorasyonlarını kuvvetlendiren boya renklerini neye göre ve nasıl seçmemiz gerektiği hakkında ipuçları vereceğiz.
Evinizi boyamak ve yaşam alanlarınızı hem tazelemek hem de onlara yeni bir görünüm kazandırmak istiyorsunuz ama renk seçmekte zorlanıyorsanız önce odanızın dekorasyonuna şöyle bir bakın ve odada yer alan nesnelerin renklerine göz gezdirin. Sevdiğiniz bir masa, koltuk ya da halının rengi, eğer çok keskin bir renk değilse duvarlarınız için de hem uyumlu hem de ideal renk olabilir. Örneğin Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odasında duvar boyasının rengi giysi dolabıyla aynı tonda seçilerek hem odanın genelinde bir bütünlük sağlanmış, hem de şık ve huzurlu bir atmosfer yaratılmış. Özellikle yatak odalarının duvarlarının renk seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin yorucu olmayan, dinlendirici ve sakinleştirici etkili bir renk tonu olması gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın.
Mutfak dekorasyonları için duvar boya rengi seçerken mutfağın tabiatı itibariyle aydınlık, kullanışlı ve ferah olmasını sağlayacak açık renkler ve canlı tonlar tercih edilmeli. Elbette duvar rengini seçerken mutfak tezgahının, mutfak dolaplarının, beyaz eşyaların ve diğer mobilya ve aksesuarların renkleriyle uyumlu bir renk olmasına da özen gösterilmeli. Koyu ya da keskin tonlar mutfaklar için genellikle pek ideal boya renkleri sayılmazlar çünkü mutfakların evin en aydınlık yaşam alanları olmaları gerekir. Bu yüzden de genelde beyaz, açık gri gibi renkler yaygın olsa da, örnek mutfak modelindeki gibi canlı sarı tonları da mutfaklara çok yakışan ve mutfak alanına farklı ve pozitif bir enerji katan renklerden biri.
Koyu renklerin duvar dekorasyonlarında kullanılması genellikle nadir görülür çünkü koyu renkler her zaman odayı boğma ve karartma gibi riskler taşırlar. Oysa doğru dekorasyon ve mobilya seçimiyle koyu renk duvarlar da yaşam alanlarınız için harika ve ideal seçimler olabilirler. Eğer duvarlarınızda koyu renkler kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk şey odada keskin bir kontrast yaratmak olmalı. Koyu renk duvarların odayı boğucu ve karanlık bir yer haline getirmemesi için yapmanız gereken tek şey açık renk tonlarıyla bir denge oluşturmak ve koyu rengin odanın her bölümünde hakim olmasını engellemek. Yani örnekteki gibi koyu lacivert duvarlar istiyorsanız odanın dekorasyonunu oluşturan mobilyalarda da genel ahengi sağlamak için aynı ya da benzer tonlarda lacivert dokunuşlar olsa da genel olarak açık renkler, örneğin beyaz hakim olmalı. Böylelikle hem aydınlık, hem derin, hem de şık ve sıra dışı bir etki yaratmak çok kolay.
Duvar boya renklerinde son trendlerden biri de alacalı renkler. Eskitilmiş dokulu mobilya ve yapı malzemelerinin yeniden moda olmaya ve tasarımda sıklıkla kullanılmaya başlamasıyla birlikte duvar boyalarında da alacalı renkler sayesinde eskitilmiş bir görünüm oluşturulmaya başlandı. Özellikle çağdaş ya da eklektik bir tarza sahip olan tasarımlarda oldukça şık bir görüntü oluşturan bu duvar boyası tarzı sıra dışı ve yenilikçi tabiatıyla da evlerinize çarpıcı bir hava katacaktır. Meral Akçay tarafından dizayn edilen bu salonda da canlı renkli mobilyalarla eklektik bir tasarım yaratılmış ve bu tasarımın etkisi gri ve alacalı bir duvar boyasıyla kuvvetlendirilmiş.
Gri tonları, tüm yaşam alanları ve tüm tarzlar için en ideal renklerden biridir. Eğer duvar boyanızı seçerken risk almak istemiyorsanız sizin için en uygun renk gri demektir. Hem modern hem klasik tarzlara uyum sağlayabilen gri tonları, odanın genel yapısına göre daha koyu ya da daha açık tonlarda seçilebilir pek tabii ki. Odanızı boğmamak ama bir yandan da sıkıcı bir duvar dekorasyonu yaratmaktan kaçınmak istiyorsanız bu örnekte olduğu gibi üç cepheyi açık tonlarda, bir cepheyi de koyu tonlarda griye boyayarak benzersiz bir estetik yaratabilirsiniz.
Odanın genel karakterinin renk seçiminde oynadığı rol oldukça büyüktür. Her odanın kendine has özellikleri olduğu gibi, kişisel ve özel ayrıntılar da bu özelliklere etki ederler. Minimal tarzda dizayn edilmiş olan oturma odalarında daha sakin ve yalın renkler kullanılması gerekir, klasik ve gösterişli bir tarza sahip salonlarda ise daha parlak ve göz alıcı renk tercihleri uygulanabilir. Örnek resimde, avize gibi klasik dokunuşlara sahip olan ama genelde minimal ve çağdaş bir tasarım çizgisini benimsemiş eklektik bir oturma odası görüyoruz. Odanın üç cephesinde beyaz duvar boyası kullanılırken dördüncü cephede hareketliliği sağlayan ve odanın modern çizgisini kuvvetlendiren sakin bir yeşil tonu kullanılmış. Bu tip dokunuşlar yaşam alanlarınızda her zaman fark yaratan tasarım ayrıntılarını oluşturuyor.
Çocuk odaları için duvar boyası rengi seçerken hem çocuğun zevklerine uygun olmasına dikkat etmek, hem de, eğer ders çalıştığı ve oyun oynadığı alan aynı odada ise, aynı anda hem dikkat dağıtmayacak hem de hareketli ve eğlenceli bir ortam yaratacak renkler seçmeye özen göstermek gerekiyor. Bunun için çocuğunuzun en sevdiği rengi, keskin olmayan, yumuşatılmış tonlarda duvarlara ve mobilyalara uygulamak en kalıcı ve etkili çözümlerden biri. Tadilat Şirketleri tarafından gerçekleştirilmiş bu örnek çocuk odası tasarımında ise hem mobilyalarda hem de duvarlarda, yorucu olmayan ama aynı zamanda neşeli, yumuşak bir mor tonu kullanılmış.
Banyolar evin temizlik ve arınma yaşam alanları olduğu için banyo duvarlarında da çoğunlukla yaygın olan renkler beyaz ya da açık tonlardır. Ama biz bu defa sıra dışı ve radikal bir örnek vereceğiz: Kırmızı renk sevenlerin hayran kalacağı bu banyoda keskin ve tutkulu bir kırmızı tonu tüm duvarlarda kullanılmış. Aslında bir hayli riskli olan bu uygulamanın boğucu ya da yorucu değil de romantik ve elegan görünmesinin temel sebebi mekandaki kontrastın çok ölçülü ve doğru şekilde kullanılmış olması. Kıpkırmızı duvarlar bembeyaz lavabo ünitesi, ayna çerçevesi, küvet, tavan ve zeminle yumuşatılarak ortaya eşsiz bir görüntü çıkarılmış. Siz de duvarlarınızda keskin renkler kullanmayı seviyorsanız, keskin renklerin yanında mutlaka beyaz ya da çok açık tonlar bulundurmalısınız.
Koridorlar önemlidir çünkü onlar yaşam alanlarını birbirlerine bağlar. Dolayısıyla koridor alanlarınızı öylesine bir renkle boyamayı düşünüyorsanız bir daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Koridorun birbirine paralel iki cephesinden birini bembeyaz, diğerini ise yumuşak ama canlı tonlarla boyarsanız sonuç muhteşem olacaktır.
Ve elbette duvar dekorasyonlarında asla değişmeyen ve eskimeyen tek renk: Beyaz. Kuğu gibi zarif, yalın, şık ve dinlendirici bir alan yaratmak için beyazdan şaşmamanız yeter.