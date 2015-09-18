Ev dekorasyonlarını kuvvetlendiren boya renkleri

Hiç bazı nesnelerin ya da bazı mekanların bize neden diğer nesnelerden ve mekanlardan daha çekici geldiğini düşündünüz mü? Elbette ki bir yeri ya da bir objeyi beğenmemizdeki sebeplerden biri dekorasyon, stil ya da şekildir. Ama araştırmalar beğenilerimizde en büyük rol oynayan unsurlardan birinin renk olduğunu söylüyor. Yani nesneleri ya da mimari yapıları bize çekici kılan unsurların başında renkleri geliyor. Renkler zevklerimizi ve karakterlerimizi yansıttığı kadar üzerimizde olumlu ya da olumsuz etkiler de yaratıyorlar pek tabii ki. Bu yüzden de ev dekorasyonlarındaki en önemli şeylerden biri mobilyaların ve duvarların renkleridir kuşkusuz. Mükemmel bir dekorasyon yanlış seçilmiş bir duvar boyasıyla zayıflayabilir, ya da tam tersi, sıradan mobilyalarla yapılmış çok da ilgi çekici olmayan bir oda dizaynı, doğru duvar renkleriyle kusursuzlaşabilir. İşte bu yazımızda, evini boyamak ya da yaşam alanlarına yeni bir soluk kazandırmak isteyen okurlarımız için ev dekorasyonlarını kuvvetlendiren boya renklerini neye göre ve nasıl seçmemiz gerektiği hakkında ipuçları vereceğiz.