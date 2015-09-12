Kullanışlı mekanlar için dekoratif raflar

Raflar, ev dekorasyonunda, özellikle çalışma odası ve oturma odası için önemli bir yer tutuyor. Kitaplıklarla kıyaslandığında kütle olarak daha az yer kaplayan, daha hafif ve kurulumu daha pratik olan raf sistemleri birçok yönden kitaplıklara meydan okuyor. Raf sistemleri, kitaplıklarda olduğu gibi kitap, dergi, klasör, dosya, defter ve benzeri bütün çalışma odası objelerinizi yerleştirebileceğiniz, aynı zamanda diğer hobi ve uğraşlarınıza ait objelerinizi de saklayabileceğiniz ve hatta vitrin gibi aksesuarlarınızı sergileyebileceğiniz bir alan sunar. Bütün bu avantajlarının yanı sıra özel tasarlanan dekoratif raflar, doğru stilde seçildiği zaman ev dekorasyonunuzu da tamamlayacaktır.

Çalışma odaları söz konusu olduğunda insanlar genelde daha ferah, kalabalıktan arınmış ve az kütleli mobilyalar tercih ediyorlar. Odanın, çalışma ihtiyaçlarını tam karşılayabilmesi için düzenli görünmesi, doğru ışıklandırma ile ferah ve aydınlık olması, renk ve objelerin dengeli yerleşmiş olması çok önemlidir. Bu önem tablosuna bakıldığında raf sistemlerinin bir çalışma odasına katabilecekleri, düzen ve dengeli yerleşim ile sınırlı değil, rafların dekoratif modellerine göre odaya başka artılar da katabilir. Bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurarak sizlere birbirinden kullanışlı ve şık raf modelleri derledik. Homify profesyonelleri tarafından çalışılmış onlarca farklı ve yaratıcı raf modellerini ilham veren detaylarıyla birlikte bu yazımızda bulacaksınız. Raf ve kitaplıklar hakkında daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “Birbirinden kullanışlı raf ve kitaplık modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca ofis alanları, mağazalar ve dükkanlar gibi ticari fikirlere de ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz.