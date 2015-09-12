Kullanışlı mekanlar için dekoratif raflar

Raflar, ev dekorasyonunda, özellikle çalışma odası ve oturma odası için önemli bir yer tutuyor. Kitaplıklarla kıyaslandığında kütle olarak daha az yer kaplayan, daha hafif ve kurulumu daha pratik olan raf sistemleri birçok yönden kitaplıklara meydan okuyor. Raf sistemleri, kitaplıklarda olduğu gibi kitap, dergi, klasör, dosya, defter ve benzeri bütün çalışma odası objelerinizi yerleştirebileceğiniz, aynı zamanda diğer hobi ve uğraşlarınıza ait objelerinizi de saklayabileceğiniz ve hatta vitrin gibi aksesuarlarınızı sergileyebileceğiniz bir alan sunar. Bütün bu avantajlarının yanı sıra özel tasarlanan dekoratif raflar, doğru stilde seçildiği zaman ev dekorasyonunuzu da tamamlayacaktır.
Çalışma odaları söz konusu olduğunda insanlar genelde daha ferah, kalabalıktan arınmış ve az kütleli mobilyalar tercih ediyorlar. Odanın, çalışma ihtiyaçlarını tam karşılayabilmesi için düzenli görünmesi, doğru ışıklandırma ile ferah ve aydınlık olması, renk ve objelerin dengeli yerleşmiş olması çok önemlidir. Bu önem tablosuna bakıldığında raf sistemlerinin bir çalışma odasına katabilecekleri, düzen ve dengeli yerleşim ile sınırlı değil, rafların dekoratif modellerine göre odaya başka artılar da katabilir. Bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurarak sizlere birbirinden kullanışlı ve şık raf modelleri derledik. Homify profesyonelleri tarafından çalışılmış onlarca farklı ve yaratıcı raf modellerini ilham veren detaylarıyla birlikte bu yazımızda bulacaksınız. Raf ve kitaplıklar hakkında daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “Birbirinden kullanışlı raf ve kitaplık modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca ofis alanları, mağazalar ve dükkanlar gibi ticari fikirlere de ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz.
Modern stilde döşenmiş bir oturma odasında kullanılan bu raf sistemi yan duvar ve tavana uygulanan ahşap bir platforma entegre edilmiş. Sistem bütün olarak son derece yaratıcı ve iyi düşünülmüş bir dekor ögesi halini almış. Siyah kütleler halinde kullanılan raflar, mekana, hem aksesuarlar hem de kitaplar için çok uygun bir alan sunmuş. Odanın ahşap zemini, beyaz duvarları ve beyaz koltuk takımı bu raf ve duvar sistemi sayesinde zenginleşmiş.
İskelet yapısı düşünüldüğünde oldukça basit olan bu raf sistemleri doğru renk ve materyalden üretildiğinde ve tek düze değil de sıra dışı şekillerde dizildiğinde ortaya son derece modern ve kullanışlı bir mobilya çıkıyor. Bu dekorda kullanılan altın renkli metal ayaklara uygun olarak ayakları altın renginde tasarlanan ve rafları da yine dekora uygun olarak ahşaptan seçilen raf sistemi, odanın stilini ve mizacını mükemmel şekilde tamamlamış. Ayrıca bütün duvara uygulanabilen pratik yapısı sayesinde istediğiniz kadar kitap ve aksesuarı sergileyebileceğiniz bir alan oluşmuş. Escapefromsofa imzası taşıyan bu dizaynın, birçok detayı ile dekorasyonunuza ilham kaynağı olacağından şüphemiz yok öyle ki firmanın diğer işlerine de bir göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.
Odanın endüstriyel stiline uygun olarak metal malzemeden üretilen raflar tuğla duvarlarla o kadar başarılı bir uyum oluşturmuş ki başka bir kitaplık ya da raf bu dekor için düşünülemezdi. Farklı yükseklikteki rafları ile birçok farklı obje için yer açan sistem, başlı başına, odanın adeta en göz dolduran element grubunu oluşturuyor. Eğer siz de dekor ettiğiniz alanlarda endüstriyel, iskandinav, eklektik, brütal ya da modern stili uygulayacaksanız metal raflar bu stiller için en uygun materyal olabilir. Ayrıca uygulaması son derece pratik ve en güzeli çok uygun fiyatlara da temin edilebilir.
Kutu şeklinde hazırlanıp metal iskelete oturtularak üretilen raf sistemleri kullanışlı olduğu kadar modern bir görüntüye de sahip. Salonlar için ideal olan bu tip raf sistemleri, birçok kalabalığınızı yerleştirip dekoratif bir görünüm kazanmanın en kolay yolunu sunuyor. Farklı renk ve malzemelerden üretilebilen ve birçok farklı modeli de bulunan bu raf sistemlerinin üretimi ve montajı da oldukça kolay. Ayrıca mobilyacılar sayesinde ucuza mal etmeniz de mümkün.
Duvarda oluşturulan gömme platforma farklı büyüklüklerde ahşap kutular şeklinde monte edilerek üretilmiş bu raf sistemi aynı zamanda şık bir vitrin niteliği de taşıyor. Salonun bir köşesine uygulanacak çalışma alanı için ideal olan bu raf sistemi hem son derece pratik bir imalat şekline sahip hem de oldukça şık ve modern bir görüntüye. Odanın stiline ve temasına da uyan bu raflar, kitaplık, vitrin ve çalışma odası dolabı yerine kullanılabilecek en ideal raf sistemine sahip.
Basamaklı bir mimariye sahip olan bu sıra dışı dinlenme köşesinin yine kendisi gibi sıra dışı bir raf sistemi var. Birbirine monte edilmiş metal küp iskeletleri şeklinde görünen bu raf sistemi çok dekoratif ve kullanışlı. Yüksekliğini ve şeklini odanın yapısına göre değiştirebileceğiniz bu raf sistemi farklı renk ve materyal alternatifleri ile hemen her mobilyacıda karşınıza çıkabilir. Ayrıca odanın basamaklarından birinin de raf olarak kullanılmış olmasına dikkatinizi çekmek isteriz.
Ticari kullanıma örnek olarak sunabileceğimiz bu raf sistemi bir eve değil bir dükkana ait. Ahşap çizgiler şeklinde oluşturulan bu dekoratif raf sistemi tasarıma son derece modern ve sıra dışı bir hava kazandırmış. Daha ufak ve basit halini kendi çalışma odanızda da uygulayabileceğiniz bu sistem çok pratik bir yapıya da sahip.
Parlak kumaşları, sleek yüzeyleri ve kontrast renkleri ile dikkat çeken bu modern tasarımın, köşede kalmış gibi dursa da en önemli ögelerinden biri raf sistemidir. Televizyon ünitesine takım olarak odanın bir köşesine uygulanan ve hem tasarımıyla hem kullanışlı yapısıyla göz dolduran bu raf sistemi, dar mekanlar için de kurtarıcı bir fikir olabilir.
Çalışma odası deyince aklınıza hemen yetişkin odaları gelmesin, evin miniklerinin de çalışmak için özel alanlara ihtiyaç duyacağı aşikar. Bu durumda onların çalışma alanları için de daha renkli ve eğlenceli raf tasarımlarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Görseldeki sistem duvar kağıdı üzerine desenleri tamamlayacak şekilde yerleştirilmiş geometrik şekilli ahşap kutulardan oluşuyor. Cıvıl cıvıl renkleriyle tasarımı eşsiz bir kompozisyon oluşturan bu raf sistemi, hem birçok objeyi barındıracak hem de evin ufaklığını mutlu edecek bir yapıya sahip.
Son zamanlarda birçok farklı renk ve modelde üretilen bu sarmal raflar sıra dışı ve kullanışlı yapısı ile son derece dekoratif. Onlarca kitap ve aksesuar için barınak olabileceği gibi dekorasyonun odak noktası olacak kadar da dikkat çekici.
Çalışma odanız için ayıracağınız alan yeterince büyük değilse, kitaplık, raf ve dolap olarak sadece bir duvar boyu yer ayırmanız duvar rafları için yeterli olacaktır. Bu sayede çalışma odanızın dekorasyonunu tamamlamakla kalmaz modern görünümlü ve kullanışlı bir raf sistemine de kavuşmuş olursunuz. Birkaç tahta levha ile kolayca çözülebilecek mükemmel bir raf sistemi.