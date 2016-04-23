Yalova'da modern villa projeleri

Banyoda, dekorasyonlarda dinlendirici bir etkiye sahip olan mavi tonları baş rolde. Geniş köşe küveti, duvar nişleri olarak dizayn edilen banyo rafları, modern lavabo ve klozet ünitesi ve sade ve şık fayanslar birbirleriyle mükemmel bir ahenk oluşturuyorlar.

Eğer bu banyoyu beğendiyseniz ve aklınızda banyonuzun görünümünü değiştirmek varsa o halde Banyonuzu A’dan Z’ye değiştirmenin 6 kolay yolu! isimli yazımıza da mutlaka göz gezdirmelisiniz.