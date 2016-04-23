Yalova'da modern villa projeleri

Türkiye'de 1950'lerde yaygınlaşmaya başlayan apartman yaşamı her geçen gün giderek genişledi ve şehirleri apartmanlar kapladı. Apartman hayatı başlarda elbette eşsiz bir lükstü ve önceleri yalnızca varlıklı insanlar apartmanlarda yaşayabiliyordu. Bugünse tam tersi bir durum söz konusu. Şehirlerin yoğun telaşı ve giderek sayıca çoğalan apartmanların küçülen daireleri artık bir lüks olmaktan çıktı ve standart konutlar haline geldi. Müstakil evler, lüks villalar ise bugün artık bir lüks. Şehrin telaşından uzakta, modern ve şık villalar bugün herkesin hayalini kurduğu evlerin başında geliyor ve inşaat sektörü de pek tabii ki buna göre şekilleniyor. Artık her şehirde, kent merkezinden biraz uzakta yer alan lüks villa siteleri mevcut. Bugün bu sitelerden birine konuk olmak için Yalova'ya gidiyoruz CCT Investments imzalı örnek villaların kapısını çalıyoruz.
Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için hem sosyal açıdan tatmin edici, hem de çevresel faktörleriyle doğanın içinde ve huzur dolu bir yaşam vaat eden bu villalar, eşsiz bir ormanın içinde yer alıyor. Her birinin kendine ait geniş ve düzenli bahçeleri var ve bu açılardan ihtiyacınız olan tüm doğal ortamı sağlıyorlar. Ancak doğayla iç içe olan konutlarda genellikle görülen sorunlardan biri olan ıssızlık ve yalnızlık bu konutlar için geçerli değil çünkü villalar yan yana konumlanmış ve böylece yemyeşil bir doğanın içinde naturel bir hayat sürerken komşuluk ilişkilerinizi ve sosyal hayatınızı da sürdürebiliyorsunuz.
İki katlı modern bir mimariye sahip olan villalardan birinin bahçesindeyiz. Dış cephede son derece şık ve modern bir görünüm hakim. Bahçenin yanı sıra geniş oturma alanlarına sahip gölgelikli teraslar hemen dikkat çekiyor. Konut, yapısı ve mimarisi sayesinde yaz kış kullanılabilecek, dört mevsime uygun bir şekilde tasarlanmış. Cephelerdeki geniş camlar hem dışarıdan görünümü daha da görkemli hale getiriyor hem de iç mekanların doğal ışıktan maksimum düzeyde faydalanmasını ve yaşam alanlarının çok daha ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip olmasını sağlıyor.
Evin içinde de dış cephede görülen modern şıklık etkisini sürdürüyor. Yemyeşil ve huzur dolu bahçeye bakan geniş salon yalın ve ferah bir dekorasyonla projelendirilmiş. Ahşap yer döşemeleri ve tavandaki şık kartonpiyer uygulamaları mekana karakter katan ve dekorasyonu kuvvetlendiren unsurlar olarak öne çıkıyor.
Evin ikinci katında yer alan yatak odasında ise huzur dolu, dinlendirici ve yenileyici bir atmosfer hakim. Kahverengi ve gri tonlarının iç içe geçtiği bu şık ve modern tasarımda mobilya kalabalığı yaratılmayacak şekilde bir tasarım uygulanmış ve bu da zaten geniş ve ferah olan alanın çok daha huzurlu bir yaşam alanına dönüşmesine sebep olmuş. Eşsiz manzaraya bakan geniş pencereler ise dekorasyonun en önemli parçalarından birini oluşturuyor ve içerideki huzurlu ve dingin atmosferi gerek manzarasıyla gerekse tasarımıyla ve aydınlığıyla perçinliyor.
Banyoda, dekorasyonlarda dinlendirici bir etkiye sahip olan mavi tonları baş rolde. Geniş köşe küveti, duvar nişleri olarak dizayn edilen banyo rafları, modern lavabo ve klozet ünitesi ve sade ve şık fayanslar birbirleriyle mükemmel bir ahenk oluşturuyorlar.
Eğer bu banyoyu beğendiyseniz ve aklınızda banyonuzun görünümünü değiştirmek varsa o halde Banyonuzu A’dan Z’ye değiştirmenin 6 kolay yolu! isimli yazımıza da mutlaka göz gezdirmelisiniz.