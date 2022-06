Zeminiyle büyüleyen bir ev

Her evin kendine has bir dokusu, her yaşam alanının farklı bir atmosferi vardır ve bunu sağlayan da şüphesiz dekorasyon ve tasarıma ait tüm ayrıntılardır. Aynı koltuk takımına sahip iki yaşam alanı tamamen farklı bir görünüme ve duruşa sahip olabilirler çünkü dekorasyonda ana tasarım elemanları oldukça önemli olsa esas karakteri belirleyen ayırt edici unsurlar aksesuarlar, yer döşemeleri, pencerelerin tasarımı, yerleşim gibi ayrıntılardır. Bugün sizlerle özellikle zemin kaplamaları ile öne çıkan ve seçkinleşen bir evin kapısını çalacağız ve yaşam alanlarını gezeceğiz. Klasik tarz ile modern stilin harmanlanarak şık, karizmatik ve çarpıcı bir atmosfer yaratılan dekorasyon ve tasarım Plaza Yapı Malzemeleri imzası taşıyor.