Zeminiyle büyüleyen bir ev

Her evin kendine has bir dokusu, her yaşam alanının farklı bir atmosferi vardır ve bunu sağlayan da şüphesiz dekorasyon ve tasarıma ait tüm ayrıntılardır. Aynı koltuk takımına sahip iki yaşam alanı tamamen farklı bir görünüme ve duruşa sahip olabilirler çünkü dekorasyonda ana tasarım elemanları oldukça önemli olsa esas karakteri belirleyen ayırt edici unsurlar aksesuarlar, yer döşemeleri, pencerelerin tasarımı, yerleşim gibi ayrıntılardır. Bugün sizlerle özellikle zemin kaplamaları ile öne çıkan ve seçkinleşen bir evin kapısını çalacağız ve yaşam alanlarını gezeceğiz. Klasik tarz ile modern stilin harmanlanarak şık, karizmatik ve çarpıcı bir atmosfer yaratılan dekorasyon ve tasarım Plaza Yapı Malzemeleri imzası taşıyor.
Salonda karşımıza çıkan yer seramiklerinin bembeyaz ve ışıltılı dokusu, koyu kahverengi oturma grubu ile harika bir kontrast yaratıyor. Klasik tarzlı kanepe ve koltuk tasarımları ortama ağırbaşlı ve karizmatik bir katkı sağlıyor. Bu karakteristik özellik zemin döşemesi ve tavandaki sıra dışı dekorasyon elemanları ile perçinleniyor.
Siyah dokunuşları olan beyaz mutfaklar her zaman zarif ve şık bir görünüm meydana getirirler. Bu mutfak da ortadaki geniş mutfak adası, klasik tasarımlı mutfak dolapları, beyaz renk hakimiyeti ve siyah tezgah ünitesi ile kendine has bir stil yaratmayı başarıyor. Bu şık yerleşime uyumlu olan zemin döşemeleri ise yine ön planda.
Banyo tasarımlarındaki son trendlerden biri de banyolarda ahşap kullanımı. Her geçen gün daha da yaygınlaşan ahşap görünümlü banyolar bu yılın dekorasyon trendlerinin de başında geliyor. Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği başlıklı yazımızda bu trendin en seçkin örneklerini derlemiştik. Ancak banyoda ahşap görünümü tek yolu ahşap malzeme kullanmaktan geçmiyor. Bu stil sahibi ve şık banyoda ahşap görünümlü İtalyan porselen yer seramikleri ve mermer görünümlü İtalyan porselen duvar seramikleri kullanılmış.
Banyonun lavabo kısmında ise genel atmosfere uyum sağlayan harika bir şıklık yaratılmış ve duvar seramiklerinin seçkinliğini perçinleyen geniş bir dikdörtgen ayna kullanılmış. Aynanın klasik işlemeleri ile modern lavabo ünitesi harmanlanarak eklektik bir estetik yaratıyor.
Özellikle klasik mobilyalardan hoşlananlar için berjersiz bir oturma odası dekorasyonu düşünülemez herhalde. Çiftli berjer takımları aslında her evde bulunması gereken şık ve tasarım harikası koltuklardır. Burada ise tasarımıyla göz kamaştıran ahşap sehpanın iki yanına yerleştirilen klasik dizaynlı berjerler oturma odasının en dikkat çekici alanını oluşturuyorlar.
Salondan ayrı olarak dizayn edilmiş olan oturma odasına genel bakışta ise, tıpkı evin geri kalanında olduğu klasik mobilyaların şıklığının mekana hakim olduğunu görüyoruz.
Retro ve vintage görünümlü dekorasyonların ön planda olduğu bu dönemde çiçek desenli tasarımlar da tekrar moda olmaya başladı ve özellikle banyolarda harika bir sıcaklık ve bahar havası yaratıyor. Duvar kağıdı gibi görünen bu porselen duvar seramikleri de aksi halde sıradan bir tasarıma sahip olabilecek bu banyoyu eşsiz bir estetiğe kavuşturuyor.
Koridorda kullanılan altın renkli çerçeveli gösterişli ayna ve ahşap dresuar koridor alanının şık ve zengin bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Mobilya kalabalığı yaratılmadan sade bir gösteriş yaratılan koridorda duvardaki aplik uygulaması ve yine yer seramikleri de dikkat çeken detaylardan.