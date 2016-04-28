Gösterişli bir yatak odası dizaynı

Bu giyinme alanının duvarları aynalı giysi dolaplarıyla kaplanmış. Gümüş rengi ile siyahın o muhteşem dansına bu alanda da tanık oluyoruz. Geniş ve şık avize ve ekstra aydınlatma elemanlarıyla giyinme odalarındaki en önemli ihtiyaç olan aydınlık fazlasıyla sağlanmış. Özel tasarımı sayesinde her cepheye bakan fonksiyonel ve kullanışlı puf koltuk odanın yıldızı niteliğinde. Puf koltuğun sol tarafında ise geniş ve şık bir makyaj masası ve aynası yer alıyor.

Siz de evinizde bir giyinme odası dizayn etmek istiyorsanız ama nereden başlayacağınıza dair kafanızda soru işaretleri varsa İdeal bir giyinme odası nasıl olmalı? başlıklı yazımızdan fikir edinebilirsiniz.