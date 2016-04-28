Gösterişli bir yatak odası dizaynı

Evlerimizin en mahrem ve en özel yaşam alanları olan yatak odaları oldukça farklı şekillerde ve tarzlarda dizayn edilebiliyor. Farklı dekorasyon trendleri ve uygulamaları elbette yatak odalarında da kişisel tercihlere göre yerini buluyor. Her ne kadar yatak odası dekorasyonlarında genellikle sakin ve yalın bir dekorasyon stili tercih edilse de, bazılarımız için gösterişli ve şık tarzlar yalnızca salon ve yemek odalarında değil, yatak odalarında da favori. Sıkıcı ve sade yaşam alanlarından pek de hoşlanmayanlar ve her şeyin en estetiğini isteyenler için yatak odalarında da klasik bir şıklık en ideali oluyor pek tabii ki. Dizaynland İç Mimari Dekorasyon tarafından tasarlanan bu yatak odası da, gösteriş, şıklık ve zengin dekorasyonları sevenler için ilham verici.
Odanın geneline baktığımızda ise müthiş bir estetik uyum daha ilk bakışta kendine hayran bırakıyor. Aydınlatmadan aksesuar seçimlerine kadar her şey genel bir bütünlük ve ahenk oluşturacak şekilde tercih edilmiş. Yatağın alt tarafında yer alan boş alan, siyah ve şık bir berjer ve yine siyah ve gümüş tonlarının iç içe geçtiği bir orta sehpa ile dinlenme alanı olarak değerlendirilmiş. Gösterişli ve büyük avize ve şık perdeler birbirini bütünlüyor.
Yatak odalarında kullanılan mobilya tasarımları yatak odalarının atmosferini belirlemede en önemli rolü oynarlar. Ne de olsa işlevi son derece spesifik olan bu yaşam alanlarında çok da farklı ve marjinal mobilyalar kullanmamız da pek olası değil. Bu anlamda da yatak başı üniteleri yatak odalarında çoğunlukla ana temayı oluşturan ve ortamın karakterini belirleyen esas tasarım unsuru oluyor. Bu şık ve göz alıcı yatak odasında da son derece elegan bir yatak başı ünitesiyle karşılaşıyoruz. Siyah ve metalik tonların bir araya geldiği, kapitone dikişlerle klasik bir şıklık sergileyen ve tasarım olarak kendine hayran bırakan bir yapıya sahip. Yatağın iki yanında yer alan gümüş rengi komodinler ve onlarla aynı renkteki abajurlar da odada yaratılmak istenen şıklığı perçinleyen son derece dikkat çekici mobilyalar olarak öne çıkıyor.
Yukarıda gördüğümüz dinlenme alanını izleyen koridor, yine şık ve gösterişli bir tarzda dizayn edilmiş olan giyinme alanına çıkıyor. Geniş metrekareli yatak odasında, moda tutkunları için bir ihtiyaç haline gelen ve son yılların trendlerinden olan ayrı bir giyinme odası yaratılmış. Giyinme odasının merkezinde ise tasarımıyla göz alan puf koltuk yer alıyor.
Bu giyinme alanının duvarları aynalı giysi dolaplarıyla kaplanmış. Gümüş rengi ile siyahın o muhteşem dansına bu alanda da tanık oluyoruz. Geniş ve şık avize ve ekstra aydınlatma elemanlarıyla giyinme odalarındaki en önemli ihtiyaç olan aydınlık fazlasıyla sağlanmış. Özel tasarımı sayesinde her cepheye bakan fonksiyonel ve kullanışlı puf koltuk odanın yıldızı niteliğinde. Puf koltuğun sol tarafında ise geniş ve şık bir makyaj masası ve aynası yer alıyor.
Siz de evinizde bir giyinme odası dizayn etmek istiyorsanız ama nereden başlayacağınıza dair kafanızda soru işaretleri varsa İdeal bir giyinme odası nasıl olmalı? başlıklı yazımızdan fikir edinebilirsiniz.