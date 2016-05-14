Türkiye'den 5 farklı klasik salon dekorasyonu

Deri koltuklar, gösterişli avizeler, bol aksesuar, altın renkli parıltılar, kapitone dikişler ve eşsiz bir uyum gibi özellikler, oturma odası ve salon dekorasyonlarında aradığınız özelliklerse, size en uygun tarz klasik demektir. Hiçbir zaman asaletini, görkemini ve estetiğin kaybetmeden ve her devrin modası olan klasik tarzlı dekorasyonlar da elbette bugün oldukça zengin bir çeşitlilik gösteriyor. Eğer siz de evinizde klasik tarzlı bir oturma odası dizayn etmek istiyorsanız homify'ın klasik sekmesinde yer alan yüzlerce seçenek içinden beğendiğiniz ve size kendi tasarımınızı oluştururken ilham verebilecek olan dekorasyonları kendi fikir sayfalarınıza kaydedebilirsiniz. Bu yazımızda ise sizin için Türkiye'de yer alan ve her biri farklı özellik ve karakterleriyle öne çıkan 5 göz alıcı klasik oturma odası tasarımını derledik. Bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz?