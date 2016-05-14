Türkiye'den 5 farklı klasik salon dekorasyonu

Deri koltuklar, gösterişli avizeler, bol aksesuar, altın renkli parıltılar, kapitone dikişler ve eşsiz bir uyum gibi özellikler, oturma odası ve salon dekorasyonlarında aradığınız özelliklerse, size en uygun tarz klasik demektir. Hiçbir zaman asaletini, görkemini ve estetiğin kaybetmeden ve her devrin modası olan klasik tarzlı dekorasyonlar da elbette bugün oldukça zengin bir çeşitlilik gösteriyor. Eğer siz de evinizde klasik tarzlı bir oturma odası dizayn etmek istiyorsanız homify'ın klasik sekmesinde yer alan yüzlerce seçenek içinden beğendiğiniz ve size kendi tasarımınızı oluştururken ilham verebilecek olan dekorasyonları kendi fikir sayfalarınıza kaydedebilirsiniz. Bu yazımızda ise sizin için Türkiye'de yer alan ve her biri farklı özellik ve karakterleriyle öne çıkan 5 göz alıcı klasik oturma odası tasarımını derledik. Bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz?
Dizaynland İç Mimari Dekorasyon tarafından tasarlanan bu iddialı ve büyüleyici klasik salon tasarımında modern dokunuşlar da kullanılmış ve bu da odaya eşsiz bir karakter kazandırmış. Klasik tasarımlı mobilya ve aksesuarlar ön planda olsa da özellikle renk seçiminde uygulanan modern etki bu oturma odasını stil sahibi ve etkileyici bir tarz ile donatıyor. Altın renkli ve gösterişli avize, ayna çerçevesi ve aydınlatma ünitesi cam yüzeyli orta sehpanın iskeletiyle bütünleşerek şık bir geçişlilik sağlıyor. Siyah deri koltuğun açık mavi berjerlerle olan kontrastı ise odanın ana karakterini veren en önemli estetik etkiyi yaratıyor. Berjerlerle aynı renkte seçilmiş şık perdeler odanın ne kadar ayrıntılı bir dekorasyona sahip olduğunun en önemli kanıtı. Siyah kanepe üzerindeki leopar desenli yastık da bu güzelliğe son bir dokunuş niteliğinde.
Bu şık ve klasik oturma grubunun karşısında ise modern ve klasiğin iç içe geçtiği eklektik tarzda bir TV ünitesi ve kütüphane yer alıyor. Deri koltukla bütünlük yaratan siyah televizyon ünitesi iki yanında uzanan kütüphane rafları ile sofistike bir etki kazanıyor.
Sıradaki klasik salon dekorasyonu örneği ise oldukça gösterişli bir model. Farklı renklerin mükemmel bir ahenkle ve geçişlilikle harmanlandığı oturma odasında ikonik tasarımlı kanepe ve koltuk modelleri tercih edilmiş. Sanatsal aksesuarların artistik bir etki yarattığı odada gösterişli şıklığın baş rolünde ise eşsiz bir düzeni temsil eden perdeler ve salonun tam ortasında duran büyük ve görkemli avize var.
Eğer daha yalın ve ağırbaşlı klasiklerden hoşlanıyorsanız o halde bu örnek tam size göre demektir. Farklı kahverengi tonlarıyla mükemmel bir renk uyumu yaratılan salonda farklı modellerde Chesterfield kanepeler ve koltuklar kullanılmış ve aşırı gösterişten ve mobilya ve aksesuar kalabalığından kaçınılmış. Klasik tarzın kusursuz bir şekilde uygulanabilmesi için iç mimari özelliklerle birlikte tüm ayrıntıların incelikle ele alınması gerek. Bu salonda da dekorasyon özelliklerini tamamlayan ve odayı kusurlaştıran tasarım unsuru koyu renkli ahşap yer döşemeleri.
İşte modern tarzın klasik tasarımla iç içe geçtiği ferah ve çağdaş bir dekorasyon örneği. Yüksek tavanlı bu geniş salonda modern tasarım elemanları da klasik unsurlar kadar ön planda ve bu iki tarz orantılı bir şekilde uygulanarak eklektik bir estetik oluşturulmuş. Sadece sırt kısmında değil oturma minderinde de kapitone dikişler taşıyan parlak tonlu geniş ve konforlu kanepe, odanın klasik tarzı temsil eden baş rolü niteliğinde.
Gerek renk tercihleri, gerek mobilya tasarımları, gerekse de yerleşim tarzı ile klasik tarzın geleneksel bir yorumu olan bu oturma odası ise konfor, fonksiyonellik ve şıklığı bir arada barındırıyor. Klasik tasarımlı ve geleneksel renkleriyle dikkat çeken berjer ve kanepeden oluşan oturma grubu, oryantal desenli halı ve oturma alanının arkasında yer alan yine geleneksel sandalyeleriyle öne çıkan yemek alanı birbiriyle uyum içinde yalın bir şıklığa sahip.