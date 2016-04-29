Klasik sadeliğin zarafeti

Evlerimizin ve yaşam alanlarımızın dekorasyonlarına karar verirken öncelikle pek çok tarz arasından bir tercih yapmamız gerekiyor. Evlerimizin tasarımları için tarz tercihi yaparken düşülen en genel ve büyük hatalardan birisi de sade ve yalın dekorasyonlardan hoşlananların genellikle minimal ve modern stillere, gösterişli ve görkemli yaşam alanları isteyenlerin de klasik ya da klasik avangart tarza yönelmesi oluyor. Bunun sebebi de pek tabii ki karşımıza çıkan örneklere bakarak bir genelleme yapmamız. Bugün klasik sevenler genellikle evlerini gösterişli ve süslü dizayn ediyorlar. Ancak bu, her klasiğin böyle olması gerektiği anlamına gelmiyor. Eviniz için dekorasyon tarzı benimserken öncelikle dikkat etmeniz gereken şey mobilya tasarımları, renk uyumu ve tercihleri ve karakterinize en çok uyum sağlayan stili belirlemektir. Daha sonra seçtiğiniz tasarımlara göre belirlediğiniz tarzı daha gösterişli ya da daha sade bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Klasik tarz demek kısaca ikonik mobilyalar, modası geçmeyen aksesuarlar, düzenin hakim olduğu yaşam alanları ve pek tabii ki pürüzsüz bir uyum demektir. Bu tarzın gösterişli değil de yalın bir şekilde uygulandığı evlerse insanı zarafetiyle adeta büyüler. İşte tam da böyle bir eve konuk olacağız bu yazımızda.