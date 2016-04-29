Klasik sadeliğin zarafeti

Evlerimizin ve yaşam alanlarımızın dekorasyonlarına karar verirken öncelikle pek çok tarz arasından bir tercih yapmamız gerekiyor. Evlerimizin tasarımları için tarz tercihi yaparken düşülen en genel ve büyük hatalardan birisi de sade ve yalın dekorasyonlardan hoşlananların genellikle minimal ve modern stillere, gösterişli ve görkemli yaşam alanları isteyenlerin de klasik ya da klasik avangart tarza yönelmesi oluyor. Bunun sebebi de pek tabii ki karşımıza çıkan örneklere bakarak bir genelleme yapmamız. Bugün klasik sevenler genellikle evlerini gösterişli ve süslü dizayn ediyorlar. Ancak bu, her klasiğin böyle olması gerektiği anlamına gelmiyor. Eviniz için dekorasyon tarzı benimserken öncelikle dikkat etmeniz gereken şey mobilya tasarımları, renk uyumu ve tercihleri ve karakterinize en çok uyum sağlayan stili belirlemektir. Daha sonra seçtiğiniz tasarımlara göre belirlediğiniz tarzı daha gösterişli ya da daha sade bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Klasik tarz demek kısaca ikonik mobilyalar, modası geçmeyen aksesuarlar, düzenin hakim olduğu yaşam alanları ve pek tabii ki pürüzsüz bir uyum demektir. Bu tarzın gösterişli değil de yalın bir şekilde uygulandığı evlerse insanı zarafetiyle adeta büyüler. İşte tam da böyle bir eve konuk olacağız bu yazımızda.
İzmir'de yer alan Mimode Mimarlık imzası taşıyan bu klasik tarzlı zarif evde yalınlığın ve sadeliğin eşsiz büyüsü hakim. Misafirlerin de ağırlandığı geniş salon evde klasik tarzın kendini en çok gösterdiği yaşam alanı olarak da öne çıkıyor. Sırt kısmında kapitone dikişlerin bulunduğu kanepeler ve onların yan tarafında konumlandırılmış iki adet deri berjer odanın sosyal merkezi olarak dizayn edilmiş. Salonun şahane bir havuza bakan cephesi boydan boya cam olması dolayısıyla içerisi doğal ışıktan maksimum düzeyde faydalanıyor ve bu da eşsiz bir ferahlık sağlıyor. Yemek alanında ise şık bir ahşap masa ve klasik tasarımlı deri sandalyeler kullanılmış. Yemek masasını vurgulayan şık avize ise salonun en gösterişli aksesuarı olarak öne çıkıyor.
Geniş evde salonun yanı sıra bir de daha gündelik kullanım için hazırlanmış olan oturma odası bulunuyor. Oturma odasında da son derece sade bir dekorasyon anlayışı benimsendiğini görebiliyoruz. Renk uyumunun dikkat çekici olduğu yaşam alanında İngiliz tarzı konforlu bir oturma grubu kullanılmış. Nötr renklerin ön planda olduğu odada ortadaki yuvarlak sehpa dekorasyona modern bir dokunuş katıyor.
Koridor alanındaki zarafet ve şıklık ise daha ilk görüşte kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Yerlerde kullanılan mermer görünümlü parlak zemin döşemeleri alanın çok daha ferah ve zengin görünmesini sağlarken koyu renk ahşaptan imal edilmiş işlemeli şık dresuarı tamamlayan gösterişli ve altın renkli ayna mobilya kalabalığı ve aşırı gösterişten kaçınarak da harika bir estetik yaratılabileceğinin başarılı bir örneği olma niteliği taşıyor.
Her ne kadar mutfaklarda renklilik özellikle son yıllarda yeniden trend olmaya başladıysa, beyaz mutfakların modası hiçbir zaman geçmiyor. Bu beyaz ve kahverengi tonlarının mükemmel bir ahenkle bir arada kullanıldığı mutfak alanında da yine yalın ama şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Dört kişilik yemek masası ve modern tarzlı sandalyeler mekana kattıkları modern etkiyle eklektik bir tarz yaratıyorlar.
Banyoda ilk dikkat çeken elbette duvar fayansları. Pırıltılı ve hareketli desenlere sahip olan fayanslar, gerek motifleriyle gerekse de renkleriyle banyonun ana karakterini belirleyen esas tasarım unsuru olarak öne çıkıyor.
Yatak odasında huzur ve dinlendiricilik hedef alınarak mobilya kalabalığına yer verilmemiş ve olabildiğince minimal bir tasarım tercih edilmiş. Duvar kağıtları zarif bir estetik yaratırken geniş yatak başı ve abajurlar da dingin bir şıklık sunuyorlar.
Evin en modern odası pek tabii ki bu genç odası. Mavi, beyaz ve grinin bir arada kullanıldığı bu odada yine yorucu olmayan ve odaklanmayı kuvvetlendirici bir tasarım uygulanmış. Eğer genç odaları hakkında daha fazla fikir sahibi olmak istiyorsanız Genç odası dekorasyonu nasıl olmalı? başlıklı yazımıza mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.