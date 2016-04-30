Ezber bozan modern bir öğrenci evi

homify sayfalarında en çok ilgi gören yazı konularından biri de küçük ya da az odalı evler için dekorasyon çözümleri oluyor pek tabii ki. Ne de olsa şehir yaşantısında hepimiz geniş ve byük evlerde yaşama şansına sahip olamıyoruz. Ancak küçük ev demek, daha kullanışsız ve daha sıradan ev demek değildir. Aksine, pratik çözümler ve yaratıcı fikirlerle küçük evlerde çok daha yenilikçi ve sıra dışı dekorasyonlar oluşturulabiliyor. Geniş evlerin dekorasyonlarının çok daha kolay olduğu doğru. Özellikle stüdyo daire olarak tabir edilen 1+1 evlerde dizayn oluşturulurken dikkat edilmesi gereken pek çok faktör var. Eğer bir stüdyo dairede yaşıyorsanız dekorasyonunuzu planlarken hem ergonomiyi, hem alan tasarrufunu, hem fonksiyonelliği, hem de estetiği bir arada düşünmek zorundasınız. Ama gözünüz korkmasın, biz sayfalarımızda her zaman size kendi tasarımınızı oluştururken ilham verebilecek bu tarz küçük ev dekorasyonu örneklerine yer veriyoruz. Bu yazımızda da onlardan birine konuk olacağız. İzmir'de bulunan Minerva Mimarlık tarafından dizayn edilen bu stüdyo daire, bir öğrenci evi olarak tasarlanmış olmasına rağmen şıklığıyla göz kamaştırıyor ve öğrenci evlerinin dekorasyon zevkinden yoksun olduğu ezberini bozuyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu küçük ve modern evin kapısını çalalım.
Evin salonu, tüm stüdyo dairelerde olduğu gibi açık mutfağı da içinde barındırıyor ve bu da ilk bakışta alanı oldukça daraltıyor gibi görünse de doğru mobilya tercihleriyle son derece kullanışlı bir yaşam alanı yaratılmış. Mutfağın olduğu kısımdaki dört kişilik modern yemek masası, fazla yer kaplamadan oldukça işlevli bir yapıya sahip olan bir tasarıma sahip. Oturma alanındaki L koltuk modeli ise hem oturma alanının geniş olduğu hem de konforlu bir yapıda. Küçük bir orta sehpa ve duvara monte edildiği için yer kaplamayan TV ünitesi ile hem şık hem modern hem de ferah bir yaşam alanı.
Salona farklı bir açıdan baktığınızda mutfak ve oturma alanı arasındaki mesafenin bir hayli az olduğunu fark ediyorsunuz ancak bu hiçbir şekilde kalabalık, yorucu ya da basık bir atmosfer yaratmıyor. Geçiş alanlarının incelikle düşünüldüğü ve mobilyaların birbirleriyle uyumu ile daha ferah ve aydınlık bir atmosfere kavuşan oturma odasında bulunan açık mutfakta da, mutfakları olduğundan daha geniş gösterdiği için son yıllarda bir hayli trend olan çift renkli mutfak dolabı uygulaması kullanılmış ve tezgahın altındaki dolaplar ahşap renkte, üst dolaplar ise beyaz tercih edilmiş.
Eğer bu örnekteki gibi küçük bir banyonuz varsa tasarım unsurlarının yerleşimleri hayati bir önem taşır. Lavabo, klozet, çamaşır makinesi alanı ve duş alanı birbirleriyle çakışmamalı ve her biri kullanım esnasında ferah ve işlevli olmalıdır. Burada da bunun başarılı bir örneğini görüyoruz. Çamaşır makinesinin dolap kapağı ile saklanıyor olması daha düzenli bir ortam sağlıyor. Cam duşakabin ise küçük banyoların vazgeçilmezlerinden biri pek tabii ki.
Bu daire bir öğrenci evi olduğu için yatak odası aynı zamanda da çalışma odası. Sade tasarımlı yatak başı ve komodin yerine kullanılan raf küçük alanlar için yaratıcı çözümler oluşturuyor. Çalışma masası ise yine duvara monte edilen tarzda tercih edilmiş ve bu da eşsiz bir alan tasarrufu sağlıyor.
Elbette aynalar küçük odaların vazgeçilmez ferahlatıcı tasarım unsurlarından biri. Bu yatak odasında da hem çalışma masasının üzerinde hem de dolap kapağında geniş aynalar kullanılarak odanın olduğundan daha geniş görünmesi sağlanmış. Tabii dolap kapağının sürgülü olması da alan tasarrufu sağlıyor.