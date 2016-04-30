Ezber bozan modern bir öğrenci evi

homify sayfalarında en çok ilgi gören yazı konularından biri de küçük ya da az odalı evler için dekorasyon çözümleri oluyor pek tabii ki. Ne de olsa şehir yaşantısında hepimiz geniş ve byük evlerde yaşama şansına sahip olamıyoruz. Ancak küçük ev demek, daha kullanışsız ve daha sıradan ev demek değildir. Aksine, pratik çözümler ve yaratıcı fikirlerle küçük evlerde çok daha yenilikçi ve sıra dışı dekorasyonlar oluşturulabiliyor. Geniş evlerin dekorasyonlarının çok daha kolay olduğu doğru. Özellikle stüdyo daire olarak tabir edilen 1+1 evlerde dizayn oluşturulurken dikkat edilmesi gereken pek çok faktör var. Eğer bir stüdyo dairede yaşıyorsanız dekorasyonunuzu planlarken hem ergonomiyi, hem alan tasarrufunu, hem fonksiyonelliği, hem de estetiği bir arada düşünmek zorundasınız. Ama gözünüz korkmasın, biz sayfalarımızda her zaman size kendi tasarımınızı oluştururken ilham verebilecek bu tarz küçük ev dekorasyonu örneklerine yer veriyoruz. Bu yazımızda da onlardan birine konuk olacağız. İzmir'de bulunan Minerva Mimarlık tarafından dizayn edilen bu stüdyo daire, bir öğrenci evi olarak tasarlanmış olmasına rağmen şıklığıyla göz kamaştırıyor ve öğrenci evlerinin dekorasyon zevkinden yoksun olduğu ezberini bozuyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu küçük ve modern evin kapısını çalalım.