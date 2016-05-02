Tavan dekorasyonları ve aydınlatma sistemiyle öne çıkan bir proje

Farklı estetik özellikleriyle her göreni kendine hayran bırakan ev dekorasyonlarından en öne çıkan örnekleri homify sayfalarında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün yaşam alanlarını gezip inceleyeceğimiz proje ise Antalya'da yer alan Ucta Mimarlık imzası taşıyor ve modern tasarımları ve gösterişli estetiği sevenleri büyüleyecek bir tasarıma sahip. Stil sahibi bir zevk ile dizayn edilmiş olan yaşam alanlarının her biri kendi işlevlerine göre tasarlanmış olsa da evin bütününde görülen uyum ve tamamlayıcılık da dekorasyonun en öne çıkan özelliklerinden biri.
Bu şık ve sofistike ev projesinin salonunda her bir detayın incelikle işlendiğine şahit oluyoruz. Yer döşemelerinden aydınlatma sistemine, mobilya tercihlerinden modern renk ahengine kadar tüm ayrıntılar birbirini tamamlayan bir görkeme sahip. Şöminenin hemen yan tarafında ve TV ünitesinin karşısında oluşturulan oturma alanı hem kalabalık ve konforlu, hem de mobilya tasarımı ve renkleriyle yüksek bir zevkin temsilcisi.
Ahşap ve beyazın zarif dansına tanık olduğumuz yaşam alanında en dikkat çekici tasarım unsuru ise elbette ki tavan dekorasyonu. Tavanda aynalı dekorasyon uygulamaları ve endirekt aydınlatma üniteleri mevcut ve tüm bu uygulamalar salonun eşsiz bir atmosfere sahip olmasını sağlıyor. Ancak bu kadarla da yetinilmemiş ve yerden yayılan ışıklandırmalarla bu sıra dışı etki perçinlenmiş. İki basamaklı ışıklı merdivenin arka tarafında ise yemek alanına geçiş var.
Aynalı tavan ışıklandırma uygulamaları yemek alanında da kendini gösteriyor. Sekiz kişilik geniş bir masa, şık gümüş aksesuarlar ve modern tasarımlı sandalyelerle son derece gösterişli ve görkemli bir sosyal alan yaratılmış. Seçkin konuklarınızı ağırlamak için daha güzel bir yemek alanı düşünülemez!
Evin koridorunda ise yine ilgi çekici ve ezber bozan bir farklılıkla karşılaşıyoruz. Gergi tavan dekorasyonu koridor alanının havasını tümden değiştiriyor. Spot ışıklarla aydınlatılan koridor alanı ahşap dolaplarla da sıcak ve samimi bir dokuya kavuşmuş. Eşya ve mobilya kalabalığına yer verilmeyen koridorda sade bir gösteriş karşılıyor misafirleri.
Yazının girişinde de dediğimiz gibi bu evin her bir odası diğer yaşam alanlarıyla bütünlük içinde mükemmel bir uyumla dizayn edilmiş. Evin geneline hakim olan estetik ve sıra dışı tavan dekorasyonu ve ışıklandırma sistemi yatak odasında da etkisini sürdürüyor. Gergi tavan dekorasyonu ile oluşturulan asma tavan yatak odasına romantik bir dokunuş niteliğinde. Yatak tasarımı ve ışıklandırma da bu dokunuşu katmerliyor.
Yatağın karşısında sade ve modern bir makyaj masası ve ayna bulunuyor. Beyazın nötr renklerle kombinlendiği odada mor dokunuşlar da bu modern estetiği daha da güzelleştiriyor ve canlandırıyor.
Yeni nesil banyo fikirleri başlıklı yazımızda banyo dekorasyonlarındaki son trendlere göz gezdirmiştik. Bu trendlerden biri olan çiftli lavabo uygulaması bu projenin de öne çıkan özelliklerinden biri. Gümüş rengin hakim olduğu banyodaki altın renkli lavabo tasarımları da modern şıklığa klasik bir dokunuş niteliğinde.
Lavabonun karşısında yer alan küvet ünitesinin rahatlatıcı etkisini hissedebilmek için içine girmenize gerek yok. Konforlu ve dinlendirici bir tasarıma sahip olan bu küvetin yanında bulunan duvarlardaki duvar nişleri raf olarak kullanılmış ve ortaya hem estetik hem de kullanışlı bir dekorasyon çıkmış.