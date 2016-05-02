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Tavan dekorasyonları ve aydınlatma sistemiyle öne çıkan bir proje

Homify TR Homify TR
YS Evi , PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE İç Dekorasyon
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Farklı estetik özellikleriyle her göreni kendine hayran bırakan ev dekorasyonlarından en öne çıkan örnekleri homify sayfalarında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün yaşam alanlarını gezip inceleyeceğimiz proje ise Antalya'da yer alan Ucta Mimarlık imzası taşıyor ve modern tasarımları ve gösterişli estetiği sevenleri büyüleyecek bir tasarıma sahip. Stil sahibi bir zevk ile dizayn edilmiş olan yaşam alanlarının her biri kendi işlevlerine göre tasarlanmış olsa da evin bütününde görülen uyum ve tamamlayıcılık da dekorasyonun en öne çıkan özelliklerinden biri.

Salon

Salon PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Salon

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Bu şık ve sofistike ev projesinin salonunda her bir detayın incelikle işlendiğine şahit oluyoruz. Yer döşemelerinden aydınlatma sistemine, mobilya tercihlerinden modern renk ahengine kadar tüm ayrıntılar birbirini tamamlayan bir görkeme sahip. Şöminenin hemen yan tarafında ve TV ünitesinin karşısında oluşturulan oturma alanı hem kalabalık ve konforlu, hem de mobilya tasarımı ve renkleriyle yüksek bir zevkin temsilcisi.

Tavan dekorasyonu ve ışıklandırma

Salon PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE İç Dekorasyon
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Salon

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Ahşap ve beyazın zarif dansına tanık olduğumuz yaşam alanında en dikkat çekici tasarım unsuru ise elbette ki tavan dekorasyonu. Tavanda aynalı dekorasyon uygulamaları ve endirekt aydınlatma üniteleri mevcut ve tüm bu uygulamalar salonun eşsiz bir atmosfere sahip olmasını sağlıyor. Ancak bu kadarla da yetinilmemiş ve yerden yayılan ışıklandırmalarla bu sıra dışı etki perçinlenmiş. İki basamaklı ışıklı merdivenin arka tarafında ise yemek alanına geçiş var.

Yemek odası

Yemek Odası PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Yemek OdasıIşıklandırma
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Yemek Odası

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Aynalı tavan ışıklandırma uygulamaları yemek alanında da kendini gösteriyor. Sekiz kişilik geniş bir masa, şık gümüş aksesuarlar ve modern tasarımlı sandalyelerle son derece gösterişli ve görkemli bir sosyal alan yaratılmış. Seçkin konuklarınızı ağırlamak için daha güzel bir yemek alanı düşünülemez!

Koridor

Hol PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Hol

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Evin koridorunda ise yine ilgi çekici ve ezber bozan bir farklılıkla karşılaşıyoruz. Gergi tavan dekorasyonu koridor alanının havasını tümden değiştiriyor. Spot ışıklarla aydınlatılan koridor alanı ahşap dolaplarla da sıcak ve samimi bir dokuya kavuşmuş. Eşya ve mobilya kalabalığına yer verilmeyen koridorda sade bir gösteriş karşılıyor misafirleri.

Yatak odası

Yatak Odası PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE İç Dekorasyon
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Yatak Odası

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Yazının girişinde de dediğimiz gibi bu evin her bir odası diğer yaşam alanlarıyla bütünlük içinde mükemmel bir uyumla dizayn edilmiş. Evin geneline hakim olan estetik ve sıra dışı tavan dekorasyonu ve ışıklandırma sistemi yatak odasında da etkisini sürdürüyor. Gergi tavan dekorasyonu ile oluşturulan asma tavan yatak odasına romantik bir dokunuş niteliğinde. Yatak tasarımı ve ışıklandırma da bu dokunuşu katmerliyor.

Makyaj masası

Yatak Odası PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Yatak OdasıMakyaj Masaları
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Yatak Odası

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Yatağın karşısında sade ve modern bir makyaj masası ve ayna bulunuyor. Beyazın nötr renklerle kombinlendiği odada mor dokunuşlar da bu modern estetiği daha da güzelleştiriyor ve canlandırıyor.

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Çift lavabo

Banyo PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE BanyoLavabolar
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Banyo

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Yeni nesil banyo fikirleri başlıklı yazımızda banyo dekorasyonlarındaki son trendlere göz gezdirmiştik. Bu trendlerden biri olan çiftli lavabo uygulaması bu projenin de öne çıkan özelliklerinden biri. Gümüş rengin hakim olduğu banyodaki altın renkli lavabo tasarımları da modern şıklığa klasik bir dokunuş niteliğinde.

Dinlendirici, fonksiyonel ve estetik

Banyo PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE BanyoKüvet & Duşlar
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Banyo

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Lavabonun karşısında yer alan küvet ünitesinin rahatlatıcı etkisini hissedebilmek için içine girmenize gerek yok. Konforlu ve dinlendirici bir tasarıma sahip olan bu küvetin yanında bulunan duvarlardaki duvar nişleri raf olarak kullanılmış ve ortaya hem estetik hem de kullanışlı bir dekorasyon çıkmış.

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