Tavan dekorasyonları ve aydınlatma sistemiyle öne çıkan bir proje

Farklı estetik özellikleriyle her göreni kendine hayran bırakan ev dekorasyonlarından en öne çıkan örnekleri homify sayfalarında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün yaşam alanlarını gezip inceleyeceğimiz proje ise Antalya'da yer alan Ucta Mimarlık imzası taşıyor ve modern tasarımları ve gösterişli estetiği sevenleri büyüleyecek bir tasarıma sahip. Stil sahibi bir zevk ile dizayn edilmiş olan yaşam alanlarının her biri kendi işlevlerine göre tasarlanmış olsa da evin bütününde görülen uyum ve tamamlayıcılık da dekorasyonun en öne çıkan özelliklerinden biri.