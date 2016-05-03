Sıradan bir mutfağa sihirli dokunuşlar

Mutfak dekorasyonlarında genellikle derli toplu ve temiz bir tasarım stili tercih ediliyor. Elbette bunlar mutfağın olmazsa olmaz özellikleri. Ancak standart hazır mutfaklarda yalnızca bu fonksiyonlara odaklanıldığı için ortaya genellikle sıradan ve hep birbirinin benzeri mutfak dekorasyonları çıkıyor. Sıra dışı estetik özellikler, şıklık ve estetik mutfak dekorasyonlarında pek sık rastlanan özellikler değil maalesef. Ancak tüm bunların olması için de bir mutfağı baştan aşağı özel tasarımlarla yaptırmak şart değil. Zaten buna pek çoğumuzun maddi gücü de yetmez. Sıradan standart mutfakları güzelleştirmek ve eşsiz bir görünüme kavuşturmak da mümkün. Bu yazımızda da bunun mükemmel bir örneğini inceleyeceğiz. Bristol Deco & Villa isimli merkezi Gaziantep'te bulunan firma, her evde görmeye alışık olduğumuz, düzenli, modern ama sıradan mutfağı sihirli dokunuşlarla sıra dışı ve benzersiz bir görünüme kavuşturmuş. Nasıl mı? Gelin bu şahane mutfakta bir tur atalım.