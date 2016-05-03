Sıradan bir mutfağa sihirli dokunuşlar

Mutfak dekorasyonlarında genellikle derli toplu ve temiz bir tasarım stili tercih ediliyor. Elbette bunlar mutfağın olmazsa olmaz özellikleri. Ancak standart hazır mutfaklarda yalnızca bu fonksiyonlara odaklanıldığı için ortaya genellikle sıradan ve hep birbirinin benzeri mutfak dekorasyonları çıkıyor. Sıra dışı estetik özellikler, şıklık ve estetik mutfak dekorasyonlarında pek sık rastlanan özellikler değil maalesef. Ancak tüm bunların olması için de bir mutfağı baştan aşağı özel tasarımlarla yaptırmak şart değil. Zaten buna pek çoğumuzun maddi gücü de yetmez. Sıradan standart mutfakları güzelleştirmek ve eşsiz bir görünüme kavuşturmak da mümkün. Bu yazımızda da bunun mükemmel bir örneğini inceleyeceğiz. Bristol Deco & Villa isimli merkezi Gaziantep'te bulunan firma, her evde görmeye alışık olduğumuz, düzenli, modern ama sıradan mutfağı sihirli dokunuşlarla sıra dışı ve benzersiz bir görünüme kavuşturmuş. Nasıl mı? Gelin bu şahane mutfakta bir tur atalım.
Mutfağın ilk haline baktığımızda aslında gözümüzü rahatsız eden hiçbir şeyin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son derece düzenli ve modern bir tasarıma sahip olan bu beyaz mutfak tasarımının tek kusuru, yeni evlerde görmeye alışık olduğumuz standart bir hazır mutfak modeli olması aslında. Ancak ev sahipleri bu minimal ve düzenli mutfağı sıra dışı ve gösterişli bir görünüme kavuşturmak istemişler. Yıkıp dökmeden, halihazırda var olan mutfağın üzerinde öyle uygulamalar yapılmış ki bir sonraki resimde göreceğiniz mutfağın aynı mutfak olduğuna inanamayacaksınız.
Önceki halinde gümüş, siyah ve beyaz renklerinin hakim olduğu mutfak artık klasik bir şıklık abidesi ve altın renkli dokunuşlar hakimiyeti ele geçirmiş. Siyah mutfak tezgahı olduğu gibi bırakılmış ancak beyaz mutfak dolapları altın renkli işlemeler ve aksesuarlarla süslenerek adeta özel bir tasarıma dönüştürülmüş. Mutfağın yeni hali hazır mutfak gibi görünmüyor değil mi?
Geniş bir alana sahip olan mutfağın ortasındaki boş alana gösterişli ve klasik tarzlı bir yemek masası yerleştirilerek sosyal bir yemek alanı oluşturulmuş. Açık renkli ahşap masanın altın renkli işlemeleri ve oymalı işçiliği adeta göz kamaştırıyor. Sandalyelerdeki altın renkli ayrıntılar, döşemenin desenleri ve kapitone dikişler de bu klasik şıklığı perçinliyor. Tavanda yer alan görkemli ışıklandırma ünitesi basit bir avizenin çok ötesinde bir tasarıma sahip ve odanın yıldızı niteliğinde. Perde seçimi ise mükemmel bir ahengin hakim olduğu mutfak alanında zarif ve estetik etkiyi arttıran önemli ayrıntılardan yalnızca biri.
Beyaz mutfak dolaplarının üzerine eklenen altın renkli işlemeler aslında küçük dokunuşların bir yaşam alanını ne kadar çok değiştirebildiğinin de mükemmel bir kanıtı niteliğinde. Modern ve minimal bir tasarımı sihirli bir değnek değmiş gibi değiştirmek ve klasik bir gösterişle kaplamak işte bu kadar kolay. Eğer siz de evinizde hazır mutfak kullanıyorsanız ve mutfağınızı sıradanlıktan kurtarmak istiyorsanız mutfak dolaplarının üzerine uygulayabileceğiniz bu tarz süslemelerle yaşam alanınıza sıra dışı bir estetik ve hareket katabilirsiniz. Eğer kendinize en uygun mutfak dekorasyonu fikrini arıyorsanız Herkese göre bir mutfak var başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.