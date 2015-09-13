Uyku deneyiminizi değiştirecek yuvarlak yatak önerileri

İnsan elinden çıkan bir çok şey genellikle köşeli biçimlere sahip olur. Binalarımız, arabalarımız, dolaplarımız ve yataklarımız mesela. Bir çoğu genellikle alan kullanımını daha ekonomik biçimde çözdüğü için hep birbirini çağrıştıran yapıdadırlar. Böylesi bir durum içinde mekanınızın dekorasyonunu gerçekleştirirken farklılık yaratmak için radikal yaklaşımlara başvurmak gerekebilir. Yuvarlak yatak tasarımları bu değişime yatak odanızdan başlamanız için bir sebep olabilir mesela. Yatak odanızın dekorasyonunu bu yuvarlak kütle uyum sağlayacak biçimde dönüştürürken farklılığı yakalayacaksınız. Yuvarlak yatakları tercih etme nedeniniz sadece farklı bir dekorasyon yapısı kurmak mıdır? Tabi ki hayır. Daha önce yuvarlak bir yatakta uyuma deneyimine erişmediyseniz şunu söyleyebiliriz ki; gerçekten yüksek konforlu ve sağlıklı bir uykunun anahtarı. Özel tasarımlar olan bu yataklar sizi de özel hissettirecek.