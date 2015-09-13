Uyku deneyiminizi değiştirecek yuvarlak yatak önerileri

İnsan elinden çıkan bir çok şey genellikle köşeli biçimlere sahip olur. Binalarımız, arabalarımız, dolaplarımız ve yataklarımız mesela. Bir çoğu genellikle alan kullanımını daha ekonomik biçimde çözdüğü için hep birbirini çağrıştıran yapıdadırlar. Böylesi bir durum içinde mekanınızın dekorasyonunu gerçekleştirirken farklılık yaratmak için radikal yaklaşımlara başvurmak gerekebilir. Yuvarlak yatak tasarımları bu değişime yatak odanızdan başlamanız için bir sebep olabilir mesela. Yatak odanızın dekorasyonunu bu yuvarlak kütle uyum sağlayacak biçimde dönüştürürken farklılığı yakalayacaksınız. Yuvarlak yatakları tercih etme nedeniniz sadece farklı bir dekorasyon yapısı kurmak mıdır? Tabi ki hayır. Daha önce yuvarlak bir yatakta uyuma deneyimine erişmediyseniz şunu söyleyebiliriz ki; gerçekten yüksek konforlu ve sağlıklı bir uykunun anahtarı. Özel tasarımlar olan bu yataklar sizi de özel hissettirecek.
Oldukça spesifik bir dekorasyona sahip bu yatak odasında, dekorasyonu yönlendiren ve mekanın hatlarını biçimlendiren etmek bu yuvarlak yatak olmuş. Ahşap karyolası, komidinleri ve yatak başıyla yuvarlak yatak tercih edenlere özel bir takım. Mekana baktığımızda köşeli biçimlerden kaçınıldığını görmekteyiz. Hatta sağ üst bölümde görülen, duvar kağıdıyla kaplı sonradan eklenen kısım da mekandaki yuvarlak etkiye katkıda bulunması için eklenmiş. Tavandaki eklemeye paralel olarak zemindeki çıkma da bu çerçevede şekillendirilmiş. Gördüğünüz gibi çizgileri yatağa göre şekillendirilen bu yatak odasının merkezindeki yatak oldukça şık durmuyor mu?
Bu resimde de görüldüğü gibi yuvarlak yatak tercih ettiğinizde, yatak odasının tüm dekorasyonunu bu forma göre şekillendirmek zorunda değilsiniz. Pembe ve yüksek kapitone yatak başıyla bu tasarım mekanın atmosferine etki ediyor. Genellikle köşeli biçimlerin göründüğü yatak odasında sadece yatak başının arkasındaki duvarda aydınlatma için yapılan duvarın oval çizgileri yatağın formunu destekleyen güzel bir detay. Klasik motifleri barındıran bu şık yatağa göre mobilyalar kullanarak yatak odanıza farklılık katabilirsiniz.
Evinizi dekore ederken bazen belli konseptlere sağdık kalarak ve o konseptin çerçevesindeki renkleri ve ürünleri kullanarak bir dekorasyon yöntemine gidebilirsiniz. Günümüzde birbirinden farklı temaları evinize taşıyan tasarım firmaları mevcut. ASORTİE MOBİLYA DEKORASYON AŞ. bu konuda size yardımcı olabilecel profesyonellerimizden. Bu dekorasyon örneğinde de firmanın tasarladığı ve adeta saraylardan bir görüntüye benzeyen yatak odasını görmekteyiz. Komidinler, aydınlatmalar, duvardaki dokulu CNC kesim bölümler, tuvalet masası tabi ki çok güzel detaylar ancak tartışmasız bu dekorasyonda en büyük övgüyü yatak alıyor. Güzel bir parlak kumaş kaplı bu yuvarlak yatak özellikle yatak başıyla öne çıkmakta. Tatil günlerinizde içinden çıkmak istemeyeceğiniz ve kendinizi sarayda hissedeceğiniz bu dekorasyonda dikkat çeken başka bir ince detay daha var. O da yatağın formuyla bütünleşen ayak ucu pufu. Ne diyebiliriz ki, eğer stilinize uygunsa vazgeçilmeyecek bir yatak odası takımı…
Uyku kalitenize çok önem veriyorsanız yuvarlak yatakları tercih edebileceğinizi belirtmiştik. Keyfinize düşkünseniz ve yatağınızdan çıkmadan televizyon izlemekten ya da müzik dinlemekten hoşlanıyorsanız bu vakti konforlu biçimde geçireceğiniz yuvarlak yatak için diğer tercih sebeplerinden. Görüldüğü gibi bu odada yok yok. Tavanda gizli aydınlatmalar ve yatarak izleyebileceğiniz açıda duran bir televizyon; komidin tasarımında gizli ses sistemi… Bu detaylar kişinin zevkleri üzerine ipuçları veriyor: Detaylara önem veren kişilikleri yansıtıyor. Buradaki yatakta da mekanın tamamında olduğu gibi farklılık katacak bir detay göze çarpıyor. Karyolanın altındaki led aydınlatma. Yatak odaları özel ve kişisel yerlerdir, ambiyansı yüksek bir ortamı kim reddedebilir?
Yatak odanız genişse yuvarlak yataklar mekandaki boşluk hissini yükselterek daha ferah bir ortama kavuşmanızı sağlayacaktır. Yatak bu mekanda arkadaki duvarla arasına mesafe konularak yerleştirilmiş. Aslında bir yatak odasında olması gereken her şeyin var olduğu bu oda oldukça boş görünüyor. Sizce de bu durumun oluşmasında yuvarlak yatağın büyük bir rolü yok mu?
Bu örneği bu bölümde ele almamızın nedeni yuvarlak bir forma ait karyola kullanılması. Normal şartlarda üzerine yuvarlak bir yatak da konulabilecek bu karyolaya standart dikdörtgen bir yatak konulmuş. Böylelikle klasik uyku düzeninden vazgeçilmeden dekorasyonda farklılığa gidildiği görülüyor. Yatak odası takımındaki geri kalan mobilyalar yine yumuşak, oval hatlarıyla karyolanın formuna katkıda bulunuyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, yuvarlak yataklar ve karyolalar, standartların dışına çıkmak isteyenlerin başvurduğu, güzel bir yol!
Işıltılı ve yaldızlı dekorasyon örneklerinden hoşlanıyorsanız, bu örnek içinizi açacak. Barok süslemelerin modernize edilmiş mobilyalarla uyum içine harmanlandığı bir yatak odası tasarımı gördüğümüz. Kapitonelerin tarzını yükselttiği yatak led aydınlatmaların bulunduğu yuvarlak bir platform üzerine oturtulmuş. Bu haliyle her şeyin sizin özel hissetmeniz için tasarlandığı hissediliyor. Farklı yaklaşımlar için Köşesiz yataklar, romantik uykular başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Klasik stilden vazgeçemeyenler için küçük ama iyi dekore edilmiş bu örnek, sıcak bir atmosferi sağladığı kadar kullanışlı olmaktan da vazgeçmiyor. Duvarın köşesine yerleştirilmiş yuvarlak yatak karşısındaki pencere kenarına sabitlenmiş divanla ortak bir hissi taşıyor. Yatak odası dekorasyonundaki bu iki elemanın detayları benzer renkleri ve stili paylaşıyor. Örneğin bir cibinlik hissi veren divanın önündeki tül ve yastıkların rengi yatak örtüsündeki detaylarla hoş bir uyum sergiliyor.Karşılıklı konumlandırılan bu iki eleman uzun yatak keyifleri ve keyifli okumalar için ideal. Örnek dekorasyonda yuvarlak yatağın yerine normal bir yatak olsaydı, ortam eminiz ki bu denli sıcak ve huzurlu olmayacaktı.
Yuvarlak yatak tasarımları örnek fotoğrafta gördüğünüz gibi dikdörtgen planlı ve yüksek tavanlı yatak odaları için ideal. Mekanı şematiklikten kurtaran yuvarlak yatak tasarımı, duvarın dibine yerleştirilerek hem köşeleri değerlendirmiş hem de yumuşak çizgisiyle atmosferi yaşayan bir duruma getirmiş. Aynı zamanda dekorasyonda kullanılan tavandan sarkan aydınlatmalar ve şamdanlar ortamın lirikliğini destekler nitelikte. Farklı bir uyku çekmek için hem uyuduğunuz yatak hem de onun tasarımı önemli olduğu gibi dekorasyondaki tamamlayıcı öğeler de önemli bir yer teşkil ediyor. Öyleyse kalıplarınızdan çıkın ve işe yatağınızı değiştirmekten başlayın!
Yatak odası dekorasyonunda farklılığı ve avangard tasarımları seviyorsanız, örnek fotoğrafta gördüğünüz yuvarlak yatak tam sizlere göre. Yatak tasarımlarındaki sıradışı duruş, bu tasarımla bir tık öteye daha geçerek karyolayı da içine alıyor. Gördüğünüz yuvarlak yatak tasarımı eliptik karyola tasarımıyla fantastik filmlerdeki zaman kapsüllerini andırıyor değil mi? Siz de kendinizi farklı bir mekana ait gibi hissetmek istiyorsanız, tasarımla birlikte aydınlatmayı da unutmamanız gerekiyor. Gördüğümüz ışık, huzurun ve dinginliğin rengi olan mavi olarak seçilerek uyku kalitenizi arttıracağa benziyor.