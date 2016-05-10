Ahşapla sınıf atlayan evler

Bir evi güzelleştirerek dekoratif bir görüntüye sahip bir ev haline getirmek için çok para harcamak alternatif bir yöntem olduğu gibi doğal malzemeleri kullanarak dekoratif bir görüntü elde etmek de mümkündür. Doğal malzemeler olarak bambu, kamış, savan ve ahşap en bilinen malzemeler olsa da ağaç ve ahşap en çok tercih edilen ve kullanılan doğal malzemedir. Ahşap ve ağaç malzemeler doğal özellikleri, kolayca işlenerek estetik yüzeyler oluşturabilmesi, basit çizgiler, parlaklık ve estetik güzelliğe sahip olması gibi özellikleri düşünüldüğünde bir eve katacağı estetik ve görsel güzellik yadsınamaz. Bu nedenle evlerimizde hemen hemen tüm odalarımızda ahşap geniş veya kısmi olarak kullanılmakta, ahşabın evimizi güzelleştirmesi sağlanmaktadır. Bu gün homify farkı ile ahşabın evlere kattığı estetik ve görsel güzelliklerden derlediğimiz örnekleri birlikte inceleyelim.
İskandinav tarzı evler genel olarak resimdeki gibidir. Bu tür evler dış cephe kaplaması olarak ahşap ile kaplanarak hem dış cephenin görsel bir cephe olması sağlanırken hem de İskandinav evlerinin kendilerine özgü dekoratif görünümleri daha estetik hale gelir. Bu resimde büyüleyici bir güzelliğe sahip beyaz renkli ahşapların evin dış cephesini tamamen nasıl estetik hale getirdiği, ana duvar olan tuğlaların dışarıdan bakıldığında görünmesini önlediğini, eve bir karakter kazandırdığı görülüyor. Ayrıca zeminin yerden yükseltilmesi için ahşap ile gizlendiği ve evin dışarıdan tamamen ahşap olarak görünerek görselliği artırılmıştır.
Bu ev, genel olarak estetik ve dekoratif olmasına rağmen büyüleyici bir güzelliğe kavuşturulması için ahşap ile kaplanmış. Gri renge boyanan ahşaplar kırmızı kapı ve pencerenin ön plana çıkmasını sağlayarak estetik çizgiyi ortaya çıkarmış. Evin sundurma kısmı hariç tamamı gri ahşap ile kaplanmış ve ortaya resimdeki gibi insanı mest eden ahşap görünümlü bir ev çıkarılmış. Ayrıca evin iç kısmı da ahşap ile kaplandığı için şıklık ve zarafet bu evin bir karakteri olmuş.
Ev sahiplerinin keyif alanı olan balkon bu evde çiçeklere ayrılmış. Balkon da diğer evlerde olduğu gibi sadece ahşaptan yapılmış ve ahşap bir balkonun çiçekler ile doğal bir çiçek bahçesi gibi olması sağlanmış. Beyaz duvar kaplama ahşaplar, koyu renk zemin kaplama ahşapları ile uyumlu bir şekilde dekore edilmiş ve balkon korkuluğu yine ahşap malzemeler kullanarak doğallık bozulmamış. ayrıca balkon içerisinde çiçek saksıları için yapılan raflar da ahşap malzemelerden yapılmış ve görsel açıdan muhteşem doğallık bakımında kusursuz bir çiçek balkonu ortaya çıkarılmış.
İskandinav tarzı evlerde genel olarak orta kısım dışa doğru çıkıntılı bir şekilde yapılır. Tüm ev ahşap ile kaplanarak evin şık bir tasarıma sahip olması sağlanır. Örnek resimde olduğu gibi tüm cephe ahşap ile kaplanarak bulunduğu alana uygun bir renk tercih edilerek eksiksiz bir doğallık ve görsellik oluşturulmuş.
Bu resimde pencere çerçeveleri ve kanatları açık örnek ve doğal ahşaplardan yapılmış. Evin koyu renk çam ağaçlarından yapıldığını düşündüğümüzde açık renk pencereler eve farklı bir görsellik katmış. Ayrıca cam bölümler arasındaki çıtalarda açık renk ahşaplardan yapılarak görselliğin maksimum olması sağlanmış.
Ahşap malzeme sadece kaplama malzemesi olarak kullanılmamaktadır. ahşaplardan yapılmış mobilyalar evin her alanında kullanılmakta ve doğallık kazandırmaktadır. örnek resimde bahçe mobilyaları ahşaplardan yapılarak görsel ve doğal bir bahçe konsepti yapılmış bahçe keyfinin daha doğal olması sağlanmış.