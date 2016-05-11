Dekoratif ve şık duvar dekorasyonları

Dekorasyon içerisinde dekorasyonun eksik yanlarını tamamlayan, dekorasyonun daha dekoratif ve daha şık olmasında katkısı bulunan duvar dekorasyonları ve duvar süslemeleri günümüzde daha modern ve daha karakterize bir şekilde yapılmaktadır. Artık eski geleneksel evlerde görmeye alıştığınız duvar kilimleri ve duvar halılarından ibaret olmayan duvar süslemeleri ve duvar dekorasyonları daha modern bir şekilde yapılmakta, tablolar, varaklı çerçeveler, resimler, duvar kağıtları çıkartmalar, boya desenleri, kumaşlar ve özel niş bölmeler olarak yapılmaktadır. Bu yöntemler ve kullanılan objeleri incelediğimizde duvar için sonsuz bir hayal gücü ile istediğimiz bir dekorasyonu yaparak duvara bir karakter kazandırabilir ve evimizin dekorasyonuna katkı da bulunarak genel dekorasyonun ve görselliğin çok daha üst noktalarda olmasını sağlayabiliriz. duvar dekorasyonları yapılırken veya duvar süslemeleri için düşüncelerinizi, hayalleriniz, hayal gücünüzün sınırını duvara bir ressam gibi yansıtabilir duvarı bir tual gibi düşünerek işleyebilir sonuç olarak ortaya bir şaheser tablo çıkarabilirsiniz. Tüm bunlar sizler için zor gibi görünebilir ancak hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak ve istediklerinizi elde etmek adına bir duvarı muhteşem görsel bir duvar haline getirmek sizin elinizdedir. Bu nedenle yapmak istediğiniz duvar süslemesi için homify sayfasında yer alan duvar dekorasyonları sayfasına göz atabilir ve hayallerinizdeki duvarı nasıl dizayn edebileceğiniz konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bir duvarın nasıl güzel bir tablo haline getirileceği ile ilgili fikirler edinirken dikkatli davranmadığınız zaman nasıl kötü bir resim haline geleceğiniz de bilmeniz gerekir. Bu nedende düşünceleriniz doğrultusunda vazgeçmeden çalışmalı ve ortaya örnek, şık, zarif, estetik ve zarafet dolu bir duvar çıkarmalısınız. Homify farkı ile sizler için derlediğimiz duvar dekorasyonlarına birlikte inceleyerek eviniz için uygun dekorasyonu istediğiniz değişiklikler eşliğinde uygulayabilirsiniz.