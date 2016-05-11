Dekoratif ve şık duvar dekorasyonları

Dekorasyon içerisinde dekorasyonun eksik yanlarını tamamlayan, dekorasyonun daha dekoratif ve daha şık olmasında katkısı bulunan duvar dekorasyonları ve duvar süslemeleri günümüzde daha modern ve daha karakterize bir şekilde yapılmaktadır. Artık eski geleneksel evlerde görmeye alıştığınız duvar kilimleri ve duvar halılarından ibaret olmayan duvar süslemeleri ve duvar dekorasyonları daha modern bir şekilde yapılmakta, tablolar, varaklı çerçeveler, resimler, duvar kağıtları çıkartmalar, boya desenleri, kumaşlar ve özel niş bölmeler olarak yapılmaktadır. Bu yöntemler ve kullanılan objeleri incelediğimizde duvar için sonsuz bir hayal gücü ile istediğimiz bir dekorasyonu yaparak duvara bir karakter kazandırabilir ve evimizin dekorasyonuna katkı da bulunarak genel dekorasyonun ve görselliğin çok daha üst noktalarda olmasını sağlayabiliriz. duvar dekorasyonları yapılırken veya duvar süslemeleri için düşüncelerinizi, hayalleriniz, hayal gücünüzün sınırını duvara bir ressam gibi yansıtabilir duvarı bir tual gibi düşünerek işleyebilir sonuç olarak ortaya bir şaheser tablo çıkarabilirsiniz. Tüm bunlar sizler için zor gibi görünebilir ancak hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak ve istediklerinizi elde etmek adına bir duvarı muhteşem görsel bir duvar haline getirmek sizin elinizdedir. Bu nedenle yapmak istediğiniz duvar süslemesi için homify sayfasında yer alan duvar dekorasyonları sayfasına göz atabilir ve hayallerinizdeki duvarı nasıl dizayn edebileceğiniz konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bir duvarın nasıl güzel bir tablo haline getirileceği ile ilgili fikirler edinirken dikkatli davranmadığınız zaman nasıl kötü bir resim haline geleceğiniz de bilmeniz gerekir. Bu nedende düşünceleriniz doğrultusunda vazgeçmeden çalışmalı ve ortaya örnek, şık, zarif, estetik ve zarafet dolu bir duvar çıkarmalısınız. Homify farkı ile sizler için derlediğimiz duvar dekorasyonlarına birlikte inceleyerek eviniz için uygun dekorasyonu istediğiniz değişiklikler eşliğinde uygulayabilirsiniz.
Aynalar genellikle dar odaları daha geniş göstermek için tercih edilir. Ancak aynaların kullanıldığı bir başka uygulama da duvar dekorasyonlarıdır. Modern varaklı veya geleneksel çerçeveler içinde odadaki diğer aksesuarlar ile aynı renkte olacak şekilde tercihe dilen bir çerçeve içerisine konulacak bir ayna odanızı daha uyumlu ve daha aydınlık bir hale getirecektir.
Evinizde sadece bir düşünceyi yansıtan yani tek düze bir duvar dekorasyonu olmasını istemiyorsanız yapmanız gereken farklı fikirleri yansıtan objeleri bir arada kullanmak ve duvar üzerinde bir çeşitlilik yaratarak insanların tamamına hitap etmektir. Bu yöntem genel olarak sade ev dekorasyonlarında evin görsel özelliğini artırmak ve dekorasyona farklılık kazandırmak için tercih edilir. eğer eviniz minimalist düşünceye göre dekore edilmemiş ise bu yöntem evinizi daha kalabalık göstereceği için iyi bir fikir olmayacaktır.
Evinizi şık bir şekilde dekore etmişseniz yapmanız gereken duvar dekorasyonu ile bu şıklığı artırmaktır. duvarınız için ahşap veya modern raflar tercih ederek evinizin doğal olmasını sağladığınız gibi resim çerçeveleri ile duvarınızı da şık bir duvar haline getirebilirsiniz. resim çerçeveleri içinde aile bireylerinin resimleri yer aldığında bu alan evinizin en özel alanı haline gelecektir.
Tuğla ile yapılmış olan evler veya duvarlar boyaya bile gereksinim duymadan evinizin doğal bir güzelliğe sahip olmasını sağlar. Bu nedenle insanlar evlerinde tuğla kullanılmamış ise odalarını yıkıp tuğla ile örerek doğal bir güzellik sağlamak isterler Bu yöntem de bir nevi duvar dekorasyonudur. Tuğlalar ile evinizin bir odası diğer duvarlardan farklı bir şekilde kırmızı renkli ve tuğladan olacaktır. Bu durum sizleri daha mutlu edeceği gibi zarif bir duvar sahibi olmanızı sağlar.
Duvar için alternatif bir uygulama da kitaplıklardır. Kitaplıkları ister niş bölmeler halinde ister raflar halinde isterseniz de tüm mobilyalar şeklinde tercih ederek kullanabilir ve duvarınızı daha görsel bir duvar haline getirerek evinizin içinde dağınıklığa sebep olan bu kitap gazete dergi gibi unsurları muhafaza edeceğiniz bir alana sahip olabilirsiniz.
Duvar için estetik ve şık bir uygulama olan köşe şömineleri artık yaygınlaşmaya başladı. Odanın bir duvarı önüne sahte bir duvar yapılarak köşeye şömine yerleştiriliyor ve geri kalan alan bacanın gizlenmesi için kullanılıyor. Sonuç olarak ortaya resimdeki gibi şık ve estetik bir duvar dekorasyonu ile şömineli bir oda çıkıyor. Sizler de evleriniz bu uygulamayı yaparak kış aylarında şömine önünde bir kadeh şarap eşliğinde keyif yapabilir ve mutlu olabilirsiniz.