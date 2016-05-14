Geniş bir salonun modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi

Günümüzde çok odalı evlerde yaşama isteği gün geçtikçe azaldığı için stüdyo daireler daha yaygın kullanılmakta ve tercih edilmektedir. 1+1 şeklinde olan bu evlerde açık mutfak geniş bir salon veya oturma odası şeklinde yaşam alanları diğer odalı evlere göre daha kullanışlı, daha işlevsel olduğundan insanlar geniş alanlarda yaşamayı tercih ediyorlar. Geniş salonları dekore etmek ve tüm yaşamsal ihtiyaçları bir arada dizayn etmek kolay ve daha az maliyetli oluyor. Homify bu gün sizleri geniş bir salon şeklinde dekore edilmiş, yemek salonu, salon, mutfak, dinlenme alanının bir arada bulunduğu bir salon ev dekorasyonuna götürüyor. dizaynından, estetiğine kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar titiz bir şekilde yapıldığı bu salon ev, tavan işçiliği, aydınlatması ve renkleri ile sizi mest ediyor. Özellikle yemek salonunun mutfakta yer alması, doğal bir sınır ile ayrılmış olması ve yaşam alanı ile birlikte olmasına rağmen yaşam alanından bağımsız bir şekilde dekore edilmiş olması bu salonu huzurlu ve mutlu bir salon haline getirmiş.zemin kaplaması, döşemesi ve halı tercihi ile genel renk uyumu bozulmamış aksine genel konseptin daha şık olmasına katkı sağlamış.