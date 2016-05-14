Geniş bir salonun modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi

Günümüzde çok odalı evlerde yaşama isteği gün geçtikçe azaldığı için stüdyo daireler daha yaygın kullanılmakta ve tercih edilmektedir. 1+1 şeklinde olan bu evlerde açık mutfak geniş bir salon veya oturma odası şeklinde yaşam alanları diğer odalı evlere göre daha kullanışlı, daha işlevsel olduğundan insanlar geniş alanlarda yaşamayı tercih ediyorlar. Geniş salonları dekore etmek ve tüm yaşamsal ihtiyaçları bir arada dizayn etmek kolay ve daha az maliyetli oluyor. Homify bu gün sizleri geniş bir salon şeklinde dekore edilmiş, yemek salonu, salon, mutfak, dinlenme alanının bir arada bulunduğu bir salon ev dekorasyonuna götürüyor. dizaynından, estetiğine kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar titiz bir şekilde yapıldığı bu salon ev, tavan işçiliği, aydınlatması ve renkleri ile sizi mest ediyor. Özellikle yemek salonunun mutfakta yer alması, doğal bir sınır ile ayrılmış olması ve yaşam alanı ile birlikte olmasına rağmen yaşam alanından bağımsız bir şekilde dekore edilmiş olması bu salonu huzurlu ve mutlu bir salon haline getirmiş.zemin kaplaması, döşemesi ve halı tercihi ile genel renk uyumu bozulmamış aksine genel konseptin daha şık olmasına katkı sağlamış.
Resimde salonun bir köşesinin salon şeklinde dekore edildiğini görüyorsunuz. salon dekorasyonu içinde bölümlendirme yapılmadan mutfak dizaynı yapılmış ve mutfağın salon dekorasyonunun bir parçası gibi gösterilmesi görselliği artırmış. Baktığınız zaman mutfağı sadece fırın ve davlumbaz sayesinde anlayabiliyorsunuz. Yemek salonu şeklinde arka tarafa yerleştirilmiş yemek alanı da salon dekorasyonun normal bir parçası gibi karşınıza çıkıyor.
Bu açıdan baktığınızda yaşam alanının arkasında sade ve minimalist bir mutfak dekorasyonu görebiliyorsunuz. Bu durum yaşam alanında zaman geçirirken mutfağın kalabalık olmayan ve düzenli olan görüntüsünün sizi rahatsız etmesi engellenmiş. Ayrıca yaşam alanı arkasına yerleştirilmiş olan yemek masasının üzerindeki çiçekler salona canlılık ve ferahlık getirmiş.
Mutfak, çok şık ve çok sade bir şekilde dekore edilerek salonun estetik görünmesi sağlanmış. Mutfak üzerinde yer alan tavan estetik bir şekilde düzenlenmiş ve ortaya resimdeki gibi altıgen germe bir tavan çıkmış. Aydınlatmanın tamamı germe tavan içerisine gizlenerek geometrik şekli olan şık bir aydınlatma ile mutfak özel olarak aydınlatılmış. Salonun genel renkleri ile uyumlu mobilyalar tercih edilerek bej renk ağırlığında bir mutfak düzeni oluşturulmuş.
Mutfağın hemen kenarına yapılan bu yemek yeme alanı şık bir şekilde aydınlatılmış tavanın kenarına denk gelmiş. ayrıca yemek salonu arkasında duran duvar taş kaplama yöntemi ile renklendirilerek görsel bir şölen oluşturulmuş. Beyaz ahşap masa ve sandalyeler odanın geneline hitap edecek beyazlıkta seçilmiş ve yemek masasının yeri pekiştirilmiş. Yemek salonu üzerine sarkıtma bir aydınlatma yapılarak romantik yemekler için alternatif aydınlatma sağlanmış.
Yemek salonu olarak ayrılan bölümde yemek masasının dışında bir de tablo yerleştirilerek yemek salonu içindeki renklilik artırılmış. Ayrıca pencerenin jaluzisi de açık kahverengi olarak tercih edilip bir renk cümbüşü oluşturulmuş.
Salon dekorasyonu içinde özellikle göze çarpması için çabalanmış olan bir taş kabartma duvar yer alıyor. Bu duvar aslında salonun bu bölümünde yer alan kolonu gizlemek ve salonun geometrik güzelliğini sağlamak adına yapılmış. Özellikle kahverengi kaplama taşlar ile kaplanarak bu alanın dekorasyon için yapıldığının düşünülmesi sağlanmış.