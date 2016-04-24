Çağdaş ve lüks stiliyle göz kamaştıran bir daire

Bugün Roma'nın merkezine uzanıp son derece lüks bir daireyi ziyaret edeceğiz. Proje sahibi MOB Mimarlık çok titiz bir çalışma ile birazdan göreceğiniz muhteşem daireyi dekore etti. Muhteşem dedik, peki dairede neler var? İlk olarak bir piyano ve mükemmel bir şarap mahzeni ile karşılaşacağız. Daireyi daha detaylı incelediğimizde bu projenin rafine zevklere hitap eden son derece lüks, elegan ve seçkin bir ortam hazırlama amacı güttüğüne siz de emin olacaksınız. Merakınız arttıysa turumuz başlasın.