Çağdaş ve lüks stiliyle göz kamaştıran bir daire

Bugün Roma'nın merkezine uzanıp son derece lüks bir daireyi ziyaret edeceğiz. Proje sahibi MOB Mimarlık çok titiz bir çalışma ile birazdan göreceğiniz muhteşem daireyi dekore etti. Muhteşem dedik, peki dairede neler var? İlk olarak bir piyano ve mükemmel bir şarap mahzeni ile karşılaşacağız. Daireyi daha detaylı incelediğimizde bu projenin rafine zevklere hitap eden son derece lüks, elegan ve seçkin bir ortam hazırlama amacı güttüğüne siz de emin olacaksınız. Merakınız arttıysa turumuz başlasın.
Açık bir yaşam alanı olarak planlanan daireye genel bir bakış attığımızda net bir fikre sahip oluyoruz. Bu daire gerçekten şaşırtıcı, büyük, heyecan verici ve lüks bir atmosfere sahip. Bu güzel görünümünün hakkını veren bir çalışmayla meydana geldi, çünkü yapılan işin toplam maliyeti üç yüz elli bin euro değerinde. Şimdi bu maliyet nerelere harcanmış daha yakından göz atalım.
Aslında bu daire daha önce de dediğimiz gibi açık plan tasarlanmış olup odalar iç içedir. Ancak her alanın kendi işlevine göre bir dekorasyonu var. Bu alan oturma odası köşesi. Karşı karşıya duran iki adet deri koltuktan oluşan oturma grubu son derece rahat ve konforlu görünüyor. Koltukları klasik desenli bir halı tamamlamış. Sehpa ise kullanılmamış. Ancak duvardaki camlı dolap yeterince ilgi çekici olduğundan sehpaya gerek kalmamış diyebiliriz.
Geniş salonun iki oturma grubu arasında sınır işlevi gören yemek odası modern ve sofistike görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı ve yeşil tonlarındaki İran halısı üzerinde şeffaf görünümlü cam masa takımı çağdaş stili vurgulamış. Bu takımı tamamlamak için şeffaf olmasa da duvar renkleriyle uyumlu sade bir aydınlatma tercih edilmiş. Dikkat ederseniz yemek bölümün köşeli duvarlarında gömme raflarla gayet modern bir şömine yer alıyor. Bu öğeler dekorun diğer lüks ve modern detayları olarak sayılabilir.
Gösterişli daire açık planlı yaşam alanına sahip olduğu için çeşitli noktalardan genel manzaraya bakma ihtiyacı duyuyoruz. Bu açıdan bakıldığında şarap mahzeni, mutfak, yemek odası, oturma odası ve piyano net bir şekilde görülebilir.
Biraz daha derinlere doğru indiğimizde modern mutfakla karşılaşıyoruz. Bu mutfak ile salon arasında duvar bulunmamakla birlikte delikli duvar panelleriyle tercihe göre kapatabilme imkanı sunuyor. Bunun dışında duvar dolapları ve ada tezgah tamamen beyaz. Tezgah kısmı ise koyu gri renginde. Tamamlayıcı dekoratif unsurlar parlak hardal renginde olup mutfağa estetik katmış. Lamba ve sandalye uyumu çok şık diyebiliriz.
Alanların iyi dağılımının yanı sıra daha önce de dediğimiz gibi sınırlar çizilebiliyor. Örneğin bu resimde mutfağın ahşap duvarları kapanmış, böyle dilediğiniz takdirde mutfağı misafirlerinizden gizleyebiliyorsunuz. Şarap mahzenine gelirsek, çok fazla yer kaplamamasına rağmen kaliteli depolama imkanı sunan mahzen dairenin kalanı gibi son dere şatafatlı ve modern bir tasarıma sahip.
Aynı oda içerisinde neden iki ayrı oturma grubu var diye sorabilirsiniz. Nedeni çok basit, fotoğrafta görünmemekle birlikte bu kısımda televizyon bulunuyor. Diğer oturma grubu ise televizyon seyretmek istemeyenler için ayrı bir oturma grubu olarak düzenlenmiş. Koltuklar diğer oturma grubuna yakın bir tasarım. Burayı ilginç yapan detay ortadaki şeffaf masa. Adeta akıyormuş hissi veren sehpa dairenin çağdaş stilini zirveye taşımış. Son olarak duvardaki piyano tüm ihtişamıyla yerini almış.
Yatak odası dekorasyonu aşırı sade ve basit çizgileriyle modern bir karaktere sahip. Bu odanın ışıklandırma sistemi ilginç. Niş kısma gömülü led ışıklar aydınlık bir ortam sağlıyor.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Önce ve sonra: Bir dairenin yeniden dönüşümü’ başlığına göz atabilirsiniz.