Baş döndürücü dış cephe tadilatları

Evlerin estetik birer yapı olmalarında tasarımcıların payı ve katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bir tasarımcının hayal dünyası ve mevcut inşa koşulları ile çok modern, çok farklı ve çok estetik bir yapı ortaya çıkarabilirsiniz. Yada tasarımcının hayal dünyasının yansıması olarak çok estetik ve çok aykırı dış cephelere sahip bir ev sahibi olabilirsiniz. Bu tür dış cephelere sahip evlere sahip olmak istiyorsanız iş sadece tasarımcıya veya mimara düşmüyor. Burada işin bir kısmı da sizin omuzlarınızda oluyor. Evinizin dış cephesinin olmasını istediğiniz özelliklere göre tasarlanacağını ve dış cephe de istediğiniz tüm görsel özellikleri mimar ile paylaşarak evinizde olmasını sağlayabilirsiniz. Peki farklı dış cepheler için hangi kaynaklardan yararlanmalıyım sorusunun cevabı ise estetik dış cephe örneklerinin yer aldığı homify internet sayfamızda gizli.. Sayfamızda yer alan dış cephe yazılarında; bir dış cephenin estetik ve şık olması için seçilecek renklerden, mimari yapı özelliklerinden, çatı ve saçak özelliklerine kadar tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Böylece evinizi tasarlarken veya mevcut dış cepheyi yenilerken hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini ve hangi noktalara azami özen göstermeniz gerektiğini kolaylıkla anlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Bu gün sizlere evlerin dış cephelerinin öncesi ve sonrası dekorasyonlarını inceleme fırsatı sunuyoruz. Bu dış cephelerin önceki kötü ve sonraki muhteşem hallerini inceleyerek eviniz için bir dış cephe dekorasyonu yapabilirsiniz.
Evimizin dış cephesi çok eskimiş ve görsel açıdan gözü yoran bir görüntüye sahip. Bu dış cephenin kötü görünümden kurtulması için farklı mimari çözümler getirilmesi gerekiyor. Farklı ve modern bir dış cephe için yeniden bir ev yaratmak ve yeni bir dış cephe tasarlamak gerekiyor. Tasarımcı bu noktada zor olanaı tercih ederek bu eski görüntüyü ortadan kaldırmak istemiş.
Bu resimde gördüğünüz ev, az önce kötü ve eski dış cepheye sahip olan evin ta kendisi. Tasarımcı yeni baştan bir ev tasarlamış ve mimarisini de modern bir şekilde çizerek ortaya bu modern ve estetik dış cepheye sahip evi çıkarmış. Bu sayede eski ve yıpranmış olan geleneksel çatı ve dış cepheye sahip ev yerine modern bir mimarisi olan insanı büyüleyen bir dış cepheye sahip bu ev inşa edilmiş. Renk seçimleri, tasarımı ile muhteşem güzellikte bir dış cephe ortaya çıkarılmış.
Evin bu durumu normal bir dış cephe görüntüsü verse de ormanlık alan içerisinde eski bir görüntü veriyor. Yola bakan cephenin geleneksel sıva ile kaplı olması ve beyaz rengin yıpranarak grileşmesi evin çok eski bir ev gibi görünmesine neden oluyor. Yeşil bahçenin içinde yer alması da beyaz renkli sıva kaplamanın ne kadar eskidiğini ortaya koyuyor.
Geleneksel mimariye göre çok aykırı olan bir mimari ile tasarlanmış olan bu yeni dış cephe de, cam yerine ayna kullanılarak daha görsel hale getirilmiş. Ayrıca logo tasarım kullanılarak pencere ve duvarların birbirini tamamlayan bir görüntüde yapılması evin dış cephe estetiğini artırmış. Zemin çim yerine taş kaplanarak evin görselliği en üst düzeye taşınmış.
Bu resimde yer alan ev geleneksel bir mimari tarzında yapılmış ve çiftlik evlerinde olduğu gibi yüksek bir tavana sahip eklemeli bir dış cephe yapılmış. Cephe de yer alan pencerelere ek olarak geniş kare bir pencere yapılmış ancak dış cephenin görselliği gözden kaybedilmiş. Sonuç olarak kiremit rengine sahip geleneksel ve yıpranmış bir dış cepheye sahip bir ev.
Bu resimde yer alan evimizin yenileme çalışması sonrasında sahip olduğu modern dış cephe dekorasyonudur. Eklenmiş olan alan geometrik bir şekilde yenilenmiş, ana binaya farklı bir noktadan bağlanmış. Dış cephe beyaza boyanarak yıpranmış ve eskimiş görüntüsü ortadan kaldırılmış, estetik, şık farklı bir geometriye sahip bir dış cephe olarak yenilenmiş.