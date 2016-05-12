Baş döndürücü dış cephe tadilatları

Evlerin estetik birer yapı olmalarında tasarımcıların payı ve katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bir tasarımcının hayal dünyası ve mevcut inşa koşulları ile çok modern, çok farklı ve çok estetik bir yapı ortaya çıkarabilirsiniz. Yada tasarımcının hayal dünyasının yansıması olarak çok estetik ve çok aykırı dış cephelere sahip bir ev sahibi olabilirsiniz. Bu tür dış cephelere sahip evlere sahip olmak istiyorsanız iş sadece tasarımcıya veya mimara düşmüyor. Burada işin bir kısmı da sizin omuzlarınızda oluyor. Evinizin dış cephesinin olmasını istediğiniz özelliklere göre tasarlanacağını ve dış cephe de istediğiniz tüm görsel özellikleri mimar ile paylaşarak evinizde olmasını sağlayabilirsiniz. Peki farklı dış cepheler için hangi kaynaklardan yararlanmalıyım sorusunun cevabı ise estetik dış cephe örneklerinin yer aldığı homify internet sayfamızda gizli.. Sayfamızda yer alan dış cephe yazılarında; bir dış cephenin estetik ve şık olması için seçilecek renklerden, mimari yapı özelliklerinden, çatı ve saçak özelliklerine kadar tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Böylece evinizi tasarlarken veya mevcut dış cepheyi yenilerken hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini ve hangi noktalara azami özen göstermeniz gerektiğini kolaylıkla anlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Bu gün sizlere evlerin dış cephelerinin öncesi ve sonrası dekorasyonlarını inceleme fırsatı sunuyoruz. Bu dış cephelerin önceki kötü ve sonraki muhteşem hallerini inceleyerek eviniz için bir dış cephe dekorasyonu yapabilirsiniz.