현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Aileler için 10 mükemmel ev

ümit atdağ ümit atdağ
Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Kırsal Evler
Loading admin actions …

Homify bu gün sizler için ideal aile evlerinin özelliklerinin yer aldığı bir derleme yapıyor. Doğa içinde, şehirde veya farklı bir bölge de bir ailenin yaşayabileceği, tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve yaşam koşullarını standartların üzerine çıkaracak ev örneklerini bir araya getirerek sizler için inceledi. Geniş hacimli çok odalı, teraslı ve bahçeli evlerin yanı sıra çocuk oyun alanlarına ve çocuk evlerine sahi bu ev örneklerinden tarzınıza uygun olan ve beğendiğiniz mimariye sahip evi tasarlayarak inşa ettirebilir, hayallerinizdeki eve kavuşabilirsiniz. Homify size bu konuda yardımcı oluyor ve sizler için 10 muhteşem ev örneğini inceliyor.

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Yeşil ve beyazın birleşmesi ile  geniş bir vadi üzerinde bir şaheser ortya çıkarılmış. Aile olarak yaşayabileceğiniz, geniş pencereleri ile gün ışığından faydalanıp yeşili sayesinde daha genç kalacağınız bu ev tam bir aile evi olarak dizayn edilmiş.

Rengarenk bir aile evi

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Kırsal Evler
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

Bu resimde yer alan ev özel bir projelendirme ile yenilenmiş ve ortaya rengarenk bir aile evi çıkarılmış. Terası ile bahçesi ile ve verandası ile istediğiniz tüm ihtiyaçlara cevap veren, renkleri ile ruhunuzu dinlendiren  hamak ile istediğinizde güneşin keyfini çıkarabileceğiniz bu ev hayallerinizi süsleyecek kadar güzel ve şık bir şekilde yapılmış.

Bahçe peyzajı

RESIDÊNCIA, Vettori Arquitetura Vettori Arquitetura Modern Evler
Vettori Arquitetura

Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura

Örnek resimdeki aile evi tam anlamı ile yeşillikler içerisinde bir vaha gibi duruyor. Ailenin isteği üzerine bahçe peyzajı titiz bir şekilde yapılmış ve eve ulaşım yolu özel bir estetiğe sahip uzun yürüyüş yolu ile sağlandığından eve girinceye kadar kendinizi deşarj edip dinlenebiliyorsunuz.

Çevreci aile evi

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bu ev kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayan tabiri yerinde ise tam bir çevreci aile evi. Genişliği, verandası, çatısının görselliği ve bahçesi ile insanların hayatı daha konforlu yaşamasını sağlayan ve insanlara standart üstü bir hayat imkanı sağlayan bir ev olarak tasarlanmış. ayrıca enerjisini kendisinin üretmesi de artıalrı arasında yer alıyor.

Hayalimdeki aile evi

Casa Las Flores, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Modern Evler
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Bu resimde yer alan ev tam benim hayalimdeki gibi bir aile evi. İki katlı olan ve geniş odaları ile ihtiyaçlarımıza cevap verebilen bu ev balkonu ve bahçesi ile akşamları keyif yapabilmenize imkan sağlıyor. Bahçe düzenlemesi ile de ev sahiplerine nefes alma imkanı veren bu ev havuz ile birlikte şıklığın ve zarafetin doruklarına çıkacaktır.

Oyun salonu

WaterNest, Giancarlo Zema Design Group Giancarlo Zema Design Group Ahşap ev
Giancarlo Zema Design Group

WaterNest

Giancarlo Zema Design Group
Giancarlo Zema Design Group
Giancarlo Zema Design Group

Aileler çocukları için evlerinin önüne ağaç ev yada oyun evi yaparlar. Bu resimde yer alan ve havuzun kenarına kurulu olan ev bir oyun evini andırsa da çok şık bir tasarıma sahip olan aile evi. Açık alanı havuz bakan ve tasarımı, mimarisi ile şıklığını ortaya koyan bu ev tam bir mini aile evi olmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Işıl ışıl bir ev

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Kırsal Evler
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Resimde yer alan aile evi geleneksel bir çiftlik evi şeklinde inşa edilmiş. Çatı katına açılmış pencerelerden çatı katında bir ok odanın yer aldığı ve aile bireylerinin tamamına ait kişisel odalar ile birlikte misafirler içinde odalar olduğu ortaya çıkıyor. Akşam karanlığında evin şık aydınlatması ortaya estetik ve ışıl ışıl bir ev çıkarıyor.

Beyaz şato

Haus Trittau, raphaeldesign raphaeldesign İskandinav Evler
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Bu evimiz tamamen soyut bir şekilde yapılarak yerden yüksekte inşa edilmiş. Evin ön cephesine bir yürüme alanı yapılarak ahşap korkuluklar ile güvenlik tedbiri alınmış. Bahçe alanı mıcır taşlar ile zarif bir şekilde süslenmiş ve evin rengi ile uyumlu bir ön avlu yapılarak estetik bir aile evi yapılmış.

Yeşillikler içinde bir saray

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Bu ideal aile evi, hem ebeveynlerin hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmış. evin alt katı üst kattan daha küçük yapılarak çocuklar için bahçe içinde yar ayrılmış ve üst katta bir teras alanı oluşturularak anne  ve baba için bir dinlenme alanı yapılmış. Ayrıca evin renkleri de insanın içini açacak şekilde yapılmış.

Teras zenginliği

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Bu örnek evimizde iki cephe de kullanılmak istenmiş ve teras iki cepheye bakacak şekilde yapılarak hem evin köşe alanı olan ölü alan değerlendirilmiş hem de ailenin bir arada kahvaltı keyfi yapabileceği veya misafirlerin ağırlanacağı şık bir teras alanı yapılarak ev zenginleştirilmiş.

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Aileler için ideal ev örnekleri arasında yer alan bu evimiz mimarisi, oda sayısı ve kullanışlılığı ile çocuklu aileler için birebirdir. evin bahçesinin olması çocuklar için bir oyun alanı yapılmasına imkan verdiği gibi çatısı sayesinde çatı katında odalar yapılarak fazladan oda sahibi olmanızı da sağlıyor.

Girişi böyleyse gerisi kimbilir nasıldır: 10 şahane antre örneği

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Add SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler