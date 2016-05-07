Aileler için 10 mükemmel ev

Homify bu gün sizler için ideal aile evlerinin özelliklerinin yer aldığı bir derleme yapıyor. Doğa içinde, şehirde veya farklı bir bölge de bir ailenin yaşayabileceği, tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve yaşam koşullarını standartların üzerine çıkaracak ev örneklerini bir araya getirerek sizler için inceledi. Geniş hacimli çok odalı, teraslı ve bahçeli evlerin yanı sıra çocuk oyun alanlarına ve çocuk evlerine sahi bu ev örneklerinden tarzınıza uygun olan ve beğendiğiniz mimariye sahip evi tasarlayarak inşa ettirebilir, hayallerinizdeki eve kavuşabilirsiniz. Homify size bu konuda yardımcı oluyor ve sizler için 10 muhteşem ev örneğini inceliyor.