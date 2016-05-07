Aileler için 10 mükemmel ev

Homify bu gün sizler için ideal aile evlerinin özelliklerinin yer aldığı bir derleme yapıyor. Doğa içinde, şehirde veya farklı bir bölge de bir ailenin yaşayabileceği, tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve yaşam koşullarını standartların üzerine çıkaracak ev örneklerini bir araya getirerek sizler için inceledi. Geniş hacimli çok odalı, teraslı ve bahçeli evlerin yanı sıra çocuk oyun alanlarına ve çocuk evlerine sahi bu ev örneklerinden tarzınıza uygun olan ve beğendiğiniz mimariye sahip evi tasarlayarak inşa ettirebilir, hayallerinizdeki eve kavuşabilirsiniz. Homify size bu konuda yardımcı oluyor ve sizler için 10 muhteşem ev örneğini inceliyor.
Yeşil ve beyazın birleşmesi ile geniş bir vadi üzerinde bir şaheser ortya çıkarılmış. Aile olarak yaşayabileceğiniz, geniş pencereleri ile gün ışığından faydalanıp yeşili sayesinde daha genç kalacağınız bu ev tam bir aile evi olarak dizayn edilmiş.
Bu resimde yer alan ev özel bir projelendirme ile yenilenmiş ve ortaya rengarenk bir aile evi çıkarılmış. Terası ile bahçesi ile ve verandası ile istediğiniz tüm ihtiyaçlara cevap veren, renkleri ile ruhunuzu dinlendiren hamak ile istediğinizde güneşin keyfini çıkarabileceğiniz bu ev hayallerinizi süsleyecek kadar güzel ve şık bir şekilde yapılmış.
Örnek resimdeki aile evi tam anlamı ile yeşillikler içerisinde bir vaha gibi duruyor. Ailenin isteği üzerine bahçe peyzajı titiz bir şekilde yapılmış ve eve ulaşım yolu özel bir estetiğe sahip uzun yürüyüş yolu ile sağlandığından eve girinceye kadar kendinizi deşarj edip dinlenebiliyorsunuz.
Bu ev kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayan tabiri yerinde ise tam bir çevreci aile evi. Genişliği, verandası, çatısının görselliği ve bahçesi ile insanların hayatı daha konforlu yaşamasını sağlayan ve insanlara standart üstü bir hayat imkanı sağlayan bir ev olarak tasarlanmış. ayrıca enerjisini kendisinin üretmesi de artıalrı arasında yer alıyor.
Bu resimde yer alan ev tam benim hayalimdeki gibi bir aile evi. İki katlı olan ve geniş odaları ile ihtiyaçlarımıza cevap verebilen bu ev balkonu ve bahçesi ile akşamları keyif yapabilmenize imkan sağlıyor. Bahçe düzenlemesi ile de ev sahiplerine nefes alma imkanı veren bu ev havuz ile birlikte şıklığın ve zarafetin doruklarına çıkacaktır.
Aileler çocukları için evlerinin önüne ağaç ev yada oyun evi yaparlar. Bu resimde yer alan ve havuzun kenarına kurulu olan ev bir oyun evini andırsa da çok şık bir tasarıma sahip olan aile evi. Açık alanı havuz bakan ve tasarımı, mimarisi ile şıklığını ortaya koyan bu ev tam bir mini aile evi olmuş.
Resimde yer alan aile evi geleneksel bir çiftlik evi şeklinde inşa edilmiş. Çatı katına açılmış pencerelerden çatı katında bir ok odanın yer aldığı ve aile bireylerinin tamamına ait kişisel odalar ile birlikte misafirler içinde odalar olduğu ortaya çıkıyor. Akşam karanlığında evin şık aydınlatması ortaya estetik ve ışıl ışıl bir ev çıkarıyor.
Bu evimiz tamamen soyut bir şekilde yapılarak yerden yüksekte inşa edilmiş. Evin ön cephesine bir yürüme alanı yapılarak ahşap korkuluklar ile güvenlik tedbiri alınmış. Bahçe alanı mıcır taşlar ile zarif bir şekilde süslenmiş ve evin rengi ile uyumlu bir ön avlu yapılarak estetik bir aile evi yapılmış.
Bu ideal aile evi, hem ebeveynlerin hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmış. evin alt katı üst kattan daha küçük yapılarak çocuklar için bahçe içinde yar ayrılmış ve üst katta bir teras alanı oluşturularak anne ve baba için bir dinlenme alanı yapılmış. Ayrıca evin renkleri de insanın içini açacak şekilde yapılmış.
Bu örnek evimizde iki cephe de kullanılmak istenmiş ve teras iki cepheye bakacak şekilde yapılarak hem evin köşe alanı olan ölü alan değerlendirilmiş hem de ailenin bir arada kahvaltı keyfi yapabileceği veya misafirlerin ağırlanacağı şık bir teras alanı yapılarak ev zenginleştirilmiş.
Aileler için ideal ev örnekleri arasında yer alan bu evimiz mimarisi, oda sayısı ve kullanışlılığı ile çocuklu aileler için birebirdir. evin bahçesinin olması çocuklar için bir oyun alanı yapılmasına imkan verdiği gibi çatısı sayesinde çatı katında odalar yapılarak fazladan oda sahibi olmanızı da sağlıyor.