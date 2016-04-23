Atıl bir binanın muhteşem bir eve dönüşümü

Öncesi ve sonrası fotoğrafları ile süslenen yenileme projelerini çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu yazımızda sizlere, bir süre depo olarak kullanıldıktan sonra atıl halde bırakılmış çıplak bir binanın, uzman ellerin dokunuşlarıyla nasıl sıcak ve şık bir eve dönüştüğünü anlatacağız. İç ve dış cepheleri tamamen yenilenen ve dekorasyonla göz alıcı bir güzelliğe bürünen bu eski binanın son halini görünce heyecanlanmadan duramayacaksınız. Sadece iç ve dış mekan yenilemesiyle kalmayan tasarımcılar eve bir de sürpriz bir teras planlayarak projelerini taçlandırmışlar. Portekiz'de bulunan Esfera de Imagens adlı mimarlık firması tarafından üstlenilen proje bütün detayları ile övgüyü hak ediyor. Gelin bu muhteşem dönüşüm hikayesini birlikte daha yakından inceleyelim.

Değişim hikayelerinden bir yenisiyle daha tanışmak için “Sıradan bir apartman dairesinin göz alıcı değişimi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Bir apartman dairesine uygulanan yenileme projesi sizi evinizi yenileme konusunda gayretlendirebilir.