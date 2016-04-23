Atıl bir binanın muhteşem bir eve dönüşümü

Öncesi ve sonrası fotoğrafları ile süslenen yenileme projelerini çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu yazımızda sizlere, bir süre depo olarak kullanıldıktan sonra atıl halde bırakılmış çıplak bir binanın, uzman ellerin dokunuşlarıyla nasıl sıcak ve şık bir eve dönüştüğünü anlatacağız. İç ve dış cepheleri tamamen yenilenen ve dekorasyonla göz alıcı bir güzelliğe bürünen bu eski binanın son halini görünce heyecanlanmadan duramayacaksınız. Sadece iç ve dış mekan yenilemesiyle kalmayan tasarımcılar eve bir de sürpriz bir teras planlayarak projelerini taçlandırmışlar. Portekiz'de bulunan Esfera de Imagens adlı mimarlık firması tarafından üstlenilen proje bütün detayları ile övgüyü hak ediyor. Gelin bu muhteşem dönüşüm hikayesini birlikte daha yakından inceleyelim.
Değişim hikayelerinden bir yenisiyle daha tanışmak için “Sıradan bir apartman dairesinin göz alıcı değişimi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Bir apartman dairesine uygulanan yenileme projesi sizi evinizi yenileme konusunda gayretlendirebilir.
İçi depo olarak kullanılmış bu bina demir kapısı, ahşap çatı strüktürleri ve beton iç mekanı ile bir ev olmaktan son derece uzak görünüyor öyle değil mi? Bakıma ilk olarak dış cepheden başlayan uzman ekip, çatıdan terasa, iç mekandan kapı pencerelere kadar bütün detaylarla ayrı ayrı ilgilenerek binayı bir eve dönüştürmüşler. İç mekanın son halini gördüğünüzde büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız.
Eve dışarıdan baktığınızda sıvasının bile yapılmadığını ve tamamen çıplak halde olduğunu görebilirsiniz. Bakımsız bir şantiye alanında bulunan binanın etrafı da baştan aşağı düzenlenmiş. Sadece evi değil çevre düzenlemesini de yapan mimarlar bölgeyi uygun bir yaşam alanına dönüştürmek için hayli çaba göstermişler. Sadece şantiye atıklarından kurtulmak bile başlı başına bir iş gibi görünüyor.
Evin çevresini tamamen düzenleyen uzman ekip, evin önünde bulunan ve resmi kayıtta eve ait görünen bir bölgeyi teras olarak planlayarak en uygun şekilde değerlendirmişler. Evin pencerelerinin baktığı bu geniş alan birçok aktivite için kullanılabilecek geniş ve ferah bir alan. Binanın çatısından duvarlarına, çevresinden iç mekanına kadar her noktasına el atan ekip uzun uğraşlar sonucu ortaya yaşanılası bir ev çıkarmışlar.
Beyaz bir dış cepheye bürünen evde kırmızı kapılar kullanılmış ayrıca pencerelerin iç kısımlarına da kırmızı güneş koruyucuları takılmış bu sayede kırmızı beyaz renkleri ile iç ısıtan bir dış cephe oluşturulmuş. Evin dış görünüşü için oldukça başarılı bir kontrast. Üstelik çatı ile de son derece uyumlu. Evin ön avlusuna açılan demir kapılarda da yine kırmızı rengi seçen mimarlar başarılı bir ahenk yaratmışlar.
Evin ön tarafındaki boş alanın teras olarak düzenlendiğini söylemiştik. Bu fotoğrafta terasın bir kısmını görebilirsiniz. Evin renk bütünlüğüne uyacak şekilde seçilen zemin döşemesi ve ara ara yapılan bitkilendirmesi ile ferah ve huzur veren bir teras ortaya çıkarılmış. Ev sahipleri değişimden sonra en çok bu alanı görünce sevinmiş olabilirler.
Siyah ahşap dolapları ve mozaik duvar döşemesi ile modern ve şık bir banyo dekorasyonu oluşturulmuş. Evin çok geniş bir metrekaresi olmadığından banyo ve mutfak gibi alanlara dar bölümler ayrılmış ama bu na rağmen doğru dekorasyonla en iyi sonuçlar elde edilmiş.
Beyaz renk seçilerek en iyi şekilde aydınlatılan mutfak dekorasyonunda modern ve fonksiyonel mutfak ekipmanları dikkat çekiyor. Kareli retro zemin döşemesi ile canlılık kazandırılan dekorasyon evin genel stiline de oldukça uygun.
Kırmızı güneşlikli beyaz ve sevimli pencerelerin açıldığı odalardan birisi de bu ferah yatak odası. Beyaz ağırlıklı dekorasyonda ferforje yatak seçilerek klasik bir çizgi oluşturulmuş. Hem evin genel stilinin dışına çıkmadan hem de yatak odasına özgün bir hava katacak şekilde planlanan dekorasyon övgüyü hak ediyor.