Kırlar ortasında minimalizmin zirvesinde bir malikane

homify 360 sayfalarında bugün ziyaret edeceğimiz ev oldukça sıra dışı bir yapı. Kırlar ortasında konumlanan ancak kırsal bölgelerde alışık olduğumuz üzere country ya da rustik bir tarza sahip olmayan, hatta aksine sert ve düz çizgilere sahip, kübik denebilecek bir şekle sahip olan bu konut için malikane kelimesini uygun gördük. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre malikane, geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev, yurtluk demek. Yani bugün sizlere tanıtacağımız bu bu muhteşem konutun özelliklerini fevkalade karşılıyor. Malikane dendiğinde aklımıza dubleks ya da tripleks, sütunlu, balkonlu, alınlıklı, süslü püslü yapılar geliyor ancak malikanenin kelime anlamına bakarsak bugün konuğu olacağımız bu konut gibi son derece sade, keskin çizgilere sahip modern ve geniş yapılar da aslında malikane tanımına tam olarak uyuyor.
Gelin kırsal bir bölgede, muhteşem dağ ve orman manzarasına karşı konumlanmış bu minimalist malikaneyi hep birlikte gezelim.
Konut Portekiz'in Porto bölgesinde yer alan Santo Tirso şehrinin kırsalında konumlanmış vaziyette. Teraslanmış bir yüzeyde yer alan yapı tek katlı olarak dizayn edilmiş, kot farkından dolayı yüksekte kalan kısmın altı kapalı otopark olarak değerlendirilmiş. Bu muhteşem minimalist mimari örnek Portolu mimarlık firması Olgafeio.Arquitectura elinden çıkma.
Kot farkının dezavantaj değil, büyük bir avantaja dönüştürüldüğü tasarım tam bir usta işi. Konutun yer aldığı alan teraslanarak iki farklı düzlem oluşturulmuş. Konut yüksekte kalan kısmın üzerine oturtulmuş ve alçakta kalan kısım üzerine doğru adeta havada duruyormuşcasına uzatılmış. Böylece ortaya fotoğrafta gördüğümüz bu enteresan yapı çıkmış.
Konutun sert köşeli, keskin hatları sıcak sarı aydınlatma ve verandanın alt kısımlarını kaplayan doğal taş yüzeyler iki kırılmış. Yapıyı bir sanat eserine dönüştüren bu mimari detaylar sayesinde konut sıradanlıktan uzaklaşıyor ve ustaca tasarlanmış, göz alıcı bir çalışmaya dönüşüyor.
Konutun oturma odası olarak tasarlanan geniş mekanda duvarlar bembeyaz, zemin ise açık renk cilalı ahşap kaplama. Geniş raf sisteminde kübist bir yaklaşım görüyoruz. Bu odanın en güzel, en çarpıcı yanı ise ormanın ve dağın yamacında yer alan köyün panoramik manzarasını sunan geniş penceresi.
Konutun geniş iç mekanlarında bolca doğal ahşap kaplama kullanılmış. Yapının sert çizgilere sahip geometrik yapısına kontrast oluşturan ahşap malzeme, mekanlardaki soğuk havayı kırmış ve onlara sıcak ve samimi bir hava katmış. Tüm mekanlarda geniş kullanılan geniş pencereler sayesinde de, alanların genişliğinden de faydalanılarak bol bol doğal gün ışığı alan, aydınlık ve ferah alanlar oluşturulmuş.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, konutun farklı kısımlarında kullanılan farklı yapıdaki malzemeler ile artistik kontrastlar yakalanmış. Örneğin, bu fotoğrafta geometrik şekiller oluşturan keskin hatlar otopark girişinin zeminini oluşturan doğal taş doku ve yumuşak bir sarı tonuna sahip olan doğal ahşap kapı ile kırılmış.
Özel otoparklarla ilgili, ’Evim için nasıl bir otopark alanı hazırlayabilirim?’ yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Ve en son konutun muhteşem banyosunu sakladık! Parlak mavi seramik fayansların rahatlatıcı etkisine sahip olan geniş banyonun esas çarpıcı özelliği ise duş alanının tamamen geniş cam kenarında yer alması. Malikanenin kırsal bölgede yer alması ve diğer konutlardan uzak konumu sayesinde mahremiyet problemi zaten yok. Bu avantaj ise banyoda muhteşem bir yerleşim planı ile yüceltilmiş. Cam kabinin arkasında yer alan duş alanı duvardan duvara pencereden görünen muhteşem orman ve dağ manzarasına sahip. Siz gözlerden ırak ancak kusursuz bir manzaraya sahip böyle bir banyoda duş almak istemez miydiniz?