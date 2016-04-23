Kırlar ortasında minimalizmin zirvesinde bir malikane

homify 360 sayfalarında bugün ziyaret edeceğimiz ev oldukça sıra dışı bir yapı. Kırlar ortasında konumlanan ancak kırsal bölgelerde alışık olduğumuz üzere country ya da rustik bir tarza sahip olmayan, hatta aksine sert ve düz çizgilere sahip, kübik denebilecek bir şekle sahip olan bu konut için malikane kelimesini uygun gördük. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre malikane, geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev, yurtluk demek. Yani bugün sizlere tanıtacağımız bu bu muhteşem konutun özelliklerini fevkalade karşılıyor. Malikane dendiğinde aklımıza dubleks ya da tripleks, sütunlu, balkonlu, alınlıklı, süslü püslü yapılar geliyor ancak malikanenin kelime anlamına bakarsak bugün konuğu olacağımız bu konut gibi son derece sade, keskin çizgilere sahip modern ve geniş yapılar da aslında malikane tanımına tam olarak uyuyor.

Gelin kırsal bir bölgede, muhteşem dağ ve orman manzarasına karşı konumlanmış bu minimalist malikaneyi hep birlikte gezelim.