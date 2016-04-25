Geniş bahçesi ve eklektik tasarımı ile kırmızı bir inci

Bu yazımızda sizlere Portekiz'in en güzel kırsallarından birinde bulunan ve eklektik tasarımı ile dikkat çeken muhteşem bir ev tanıtacağız. Çelik konstrüksiyon yapısı, cam cepheleri ve yarı kapalı alanları ile göz dolduran ev yalnızca bir mimarlık harikası değil aynı zamanda muhteşem bir peyzaj örneği de sayılabilir. Eğer siz de şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzakta bir kır evi hayal ediyorsanız bu tasarım sizi çok etkileyebilir. 3H Hugo Igrejas adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan bu kırmızı ev hem tasarımı, hem lokasyonu, hem manzarası hem de bahçesiyle sizi büyüleyecek.

Bu evin diğer bütün özellikleri bir yana, yarı açık alanlarının güzelliğine kendinizi kaptırabilirsiniz. Eğer siz de bahçenizde ya da verandanız bu tarz dinlenme alanları düşünüyorsanız “Nasıl mükemmel bir dış mekan oluşturabilirim?” başlıklı yazımız size farklı fikirler verebilir.