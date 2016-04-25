Geniş bahçesi ve eklektik tasarımı ile kırmızı bir inci

Bu yazımızda sizlere Portekiz'in en güzel kırsallarından birinde bulunan ve eklektik tasarımı ile dikkat çeken muhteşem bir ev tanıtacağız. Çelik konstrüksiyon yapısı, cam cepheleri ve yarı kapalı alanları ile göz dolduran ev yalnızca bir mimarlık harikası değil aynı zamanda muhteşem bir peyzaj örneği de sayılabilir. Eğer siz de şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzakta bir kır evi hayal ediyorsanız bu tasarım sizi çok etkileyebilir. 3H Hugo Igrejas adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan bu kırmızı ev hem tasarımı, hem lokasyonu, hem manzarası hem de bahçesiyle sizi büyüleyecek.
Bu evin diğer bütün özellikleri bir yana, yarı açık alanlarının güzelliğine kendinizi kaptırabilirsiniz. Eğer siz de bahçenizde ya da verandanız bu tarz dinlenme alanları düşünüyorsanız “Nasıl mükemmel bir dış mekan oluşturabilirim?” başlıklı yazımız size farklı fikirler verebilir.
Bu denli büyük bir bahçeye sahip oldukları için ev sahiplerinin zaten çok şanslı olduklarını eve bakmadan da söyleyebiliriz. Ancak bahçeyi bu kadar güzel yapan şey yalnızca genişliği değil. Çok yaşlı ağaçların da bulunduğu bu bahçenin peyzaj düzenlemesi yapılırken natürel ortamı çok iyi şekilde korunmuş. Mimarlar, bahçeyi renkli çiçeklerle ve çimenlerle süslemenin yanı sıra çok yıllık bitkileri koruyarak da örnek bir peyzaj düzenlemesi sunuyorlar.
Kullanılan malzemeler ile eklektik bir yapı sunan evin tasarımı modern özellikler de taşıyor. Kırmızı dış cephesi ve cam cepheleri ile oldukça farklı görünen bu sofistike yapı aynı zamanda bir yalınlık da sunuyor.
Evin açık alanlarında sarı ışıklandırmalar kullanılarak özellikle gece manzarası için muhteşem bir hava yaratılmış. Böylesine güzel bir bahçenin ortasında bulunan bu evin en dikkat çekici özelliği ise elbette ki kırmızı dış cephesi.
Bir eve değer katan en önemli özelliklerden birisi de veranda gibi açık hava mekanlarıdır. Eğer evinizde böyle bir alan varsa dilediğiniz gibi dekore edebilir ve evinize zenginlik katabilirsiniz. Bu evin bahçesi ve mükemmel tasarımının yanı sıra son derece dikkat çeken lüks dinlenme alanları da mevcut. Bu fotoğrafta gördüğünüz yarı kapalı alan bir kış bahçesi gibi düzenlenmiş. Eve, akşam çayı için, yemekli misafirler için, barbekü partileri için değerlendirilebilecek muhteşem bir alan kazandırılmış.
Yine cam cepheler sayesinde yarı açık özellik taşıyan bu oda yemek odası olarak planlanmış. Kalabalık misafirleri ağırlamak için daha uygun ve daha güzel bir alan düşünülemezdi. Hangi mevsim olursa olsun böyle bir alanda açık ya da kapalı havada konuk ağırlamak her ev sahibinin hayali olabilir. Yer yer bahçe mobilyası izlenimi veren yer yer ağır ve özenli görünen mobilyalarla dekore edilmiş bu yarı açık alanlar eve değer katıyor.
Bu fotoğrafta evin büyük yatak odasını görebilirsiniz. Beyaz fon üzerine uygulanan toprak tonlarında dekorasyon ile ağır ama bir o kadar da ferah bir hava sunan tasarım her yönüyle dikkat çekiyor. Geniş ve rahat bir yatağın kullanıldığı dekorasyonda ışıklandırma ve aydınlık için hem cam cephe hem de lambalar en iyi şekilde kullanılmış. Beyaz dolaplar ve zemin odaya ayrı bir ferahlık katarken kahverengi perdelerle stil tamamlanmış.
Evin koridor ve hol gibi alanlarında beyaz fonun aydınlatıcı özelliği kullanılmış. Bu sayede odalar arası şık ve ferah bir geçiş sağlanmış. Geniş pencereleri sayesinde bahçenin çalılıklarına bakan bu koridor bile evin dekorasyonu hakkında fikir vermeye yetiyor.