Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev

Bu topraklarda binlerce yıldır taş evler yapılıyor. Üstelik farklı bölgelerde birbirinden farklı çok sayıda teknikle yapılıyor bu taş evler. Tamamen harçsız kuru duvar tekniğiyle örülen taş evlerden toprak harçlı ve toprak damlı taş evlere kadar yörelerin iklim ve doğal kaynaklarına göre farklı modeller mevcut. Buna bir de her bölgenin doğal taşlarından üretilen kesme taşlarla yapılan evleri de eklersek, taş ev kültürünün Anadolu'da ne kadar köklü bir geçmişi olduğu daha iyi anlaşılır. Mardin, Diyarbakır, Nevşehir, Bursa, Erzurum ve daha pek çok şehirde yöreye özgü taşlardan yapılmış evler yüzlerce yıldır ayakta durmakta ve halen kullanılmaktadır. Ancak yaklaşık yarım asırdır, inşaat tekniğindeki gelişmelerle ve modern inşaat malzemelerinin ucuzlayıp yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, taş evler yerlerini büyük ölçüde betonarme evlere bıraktılar. Yalnızca taş evler de değil, ahşap, kerpiç ve diğer yerel tekniklerin kullanıldığı evlerin yerini hemen her bölgede tuğla ve betonarme evler aldı. İlk etapta uygulama kolaylığı ve görece sağlamlığı yüzünden tercih edilen betonarme evler, yaygınlaştıkça yerel teknikleri uygulayan ustaların azalmasıyla birlikte aynı zamanda daha ucuz olan seçenek haline geldi ve giderek çoğu gelir grubu için tek seçenek olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bugün artık taş evler bir hayli maliyetli yapılar olarak karşımıza çıkıyor ve kendi içinde değişiklik göstermekle birlikte benzer bir betonarme evin yaklaşık iki katına maloluyor. Buna karşın eskisine göre çok çok az sayıda olsa da, bugün hâlâ üzerine konuşmaya değer taş evlerle karşılaşıyoruz. Bu yazımızda işte bu sözünü etmeye değer nitelikte bir taş evi sizlere tanıtacağız.
İstanbul merkezli Plano Mimarlık ve Teknoloji imzası taşıyan bu harika taş ev, Ege'nin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta bulunuyor. Onlarca yıllık çam ağaçları arasında bulunan evin doğanın içinde doğal malzemelerden üretilmiş bir yapı olması da sürdürülebilir mimariye güzel bir örnek olarak dikkat çekiyor.
Bu taş evi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği hiç şüphesiz mükemmel bir işçilikle inşa edilmiş olması. Geleneksel taş mimarisine sadık kalınarak ve tüm detayların üzerinde özenle durularak yapılan bina, verilen emeğin hakkını sonuna kadar veren ve belki de yüz yıl ayakta kalacak bir yapı olarak güzelliğiyle göz kamaştırıyor.
Taş ev kültürünün aşınmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de geleneksel yöntemlerin terk edilip inşaatın mümkün olan her aşamasında beton kullanılmaya başlanmasıdır. Hatta kimi örneklerde evi tamamen betonarme olarak inşa edip yalnızca dış cepheye taş kaplaması yapıldığı dahi görülmektedir. Bunun sonucunda ortaya çıkan manzara ise en hafif ifadeyle çirkinlikten başka bir şey değil. Burada ise evin her bölümü için en doğru malzemenin seçildiğini ve yine en doğru şekilde uygulandığını görüyoruz.
Binanın dikkat çeken bir diğer özelliği ise mümkün olan bütün bölümlerde taşı destekleyici unsur olarak doğal ahşap kullanılmış olması. Maliyeti belli miktarda arttırmış olsa da son derece uzun ömürlü ve daha önemlisi uyumlu ve estetik bir sonuç üreten bu karar gerçekten takdire değer.
Son dönemde yapılan taş binaların en ciddi sorunlarından bir tanesi de, doğal malzemenin güzelliğine fazlasıyla güvenerek işin mimari boyutunun ihmal edilmesi ve ortaya iyi bir malzemeyle yapılmış ama son derece kötü tasarlanmış binaların çıkmasıdır. Burada ise Plano Mimarlık'ın ince bir çalışmayla mükemmel bir mimari estetik yakaladığını teslim etmemiz gerekiyor.
Oldukça büyük bir yapı olan bu taş evi çevreleyen geniş bir bahçe olmasına karşın, bir iç avlu yapılması da ihmal edilmemiş. Evin pek çok odasından çıkılabilen bu iç avlu, açık havadan yararlanırken aynı zamanda mahremiyetinizden taviz vermemek için son derece şık bir çözüm.