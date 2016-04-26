Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev

Bu topraklarda binlerce yıldır taş evler yapılıyor. Üstelik farklı bölgelerde birbirinden farklı çok sayıda teknikle yapılıyor bu taş evler. Tamamen harçsız kuru duvar tekniğiyle örülen taş evlerden toprak harçlı ve toprak damlı taş evlere kadar yörelerin iklim ve doğal kaynaklarına göre farklı modeller mevcut. Buna bir de her bölgenin doğal taşlarından üretilen kesme taşlarla yapılan evleri de eklersek, taş ev kültürünün Anadolu'da ne kadar köklü bir geçmişi olduğu daha iyi anlaşılır. Mardin, Diyarbakır, Nevşehir, Bursa, Erzurum ve daha pek çok şehirde yöreye özgü taşlardan yapılmış evler yüzlerce yıldır ayakta durmakta ve halen kullanılmaktadır. Ancak yaklaşık yarım asırdır, inşaat tekniğindeki gelişmelerle ve modern inşaat malzemelerinin ucuzlayıp yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, taş evler yerlerini büyük ölçüde betonarme evlere bıraktılar. Yalnızca taş evler de değil, ahşap, kerpiç ve diğer yerel tekniklerin kullanıldığı evlerin yerini hemen her bölgede tuğla ve betonarme evler aldı. İlk etapta uygulama kolaylığı ve görece sağlamlığı yüzünden tercih edilen betonarme evler, yaygınlaştıkça yerel teknikleri uygulayan ustaların azalmasıyla birlikte aynı zamanda daha ucuz olan seçenek haline geldi ve giderek çoğu gelir grubu için tek seçenek olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bugün artık taş evler bir hayli maliyetli yapılar olarak karşımıza çıkıyor ve kendi içinde değişiklik göstermekle birlikte benzer bir betonarme evin yaklaşık iki katına maloluyor. Buna karşın eskisine göre çok çok az sayıda olsa da, bugün hâlâ üzerine konuşmaya değer taş evlerle karşılaşıyoruz. Bu yazımızda işte bu sözünü etmeye değer nitelikte bir taş evi sizlere tanıtacağız.