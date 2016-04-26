Şaşırtıcı iç mekanı ile siyah bir ev

Bu yazımızda sizlere Japonya'dan asyatik elle tasarlanmış bir rustik ev tanıtacağız. Peyzaj düzenlemesi ve dekorasyonu henüz yapılmamış olan evin dış görünümü bile homify 360'da yer almasına yetti. Siyah bir inci gibi görünen bu siyah evin iç mekan tasarımı ise tam bir sürpriz. Gelin, Ujihara Motomu tarafından tasarlanan bu ev ve tasarımda siyah rengin özellikleri hakkında daha detaylı konuşalım.
Eğer siz de siyah renk tasarımlara ilgi duyuyorsanız bilmeniz gereken birkaç önemli detay var. Öncelikle siyah renk ışığı yansıtma konusunda pek iyi olmadığından dekorasyonda ve dış cephede kullanımı ayrı bir özen gerektirecektir. Dış cephede siyah rengi kullanabilmek için evinizin güvenilir bir izolasyon sistemi ya da mantolaması olması gerekiyor aksi halde güneş ışınlarını doyasıya emen siyah cepheniz çok daha çabuk eskiyecek ve solacaktır. İç mekanda kullanımında ise dikkat etmeniz gereken en önemli detay elbette ki odaların genişliği ve aydınlatma özellikleri olacaktır. Eğer yeterince iyi aydınlatılmayan bir odaysa ve yeterince geniş değilse siyah renk o oda için pek de uygun olmayabilir. Daha geniş mekanlarda ve başarılı bir aydınlatma ile birlikte muhteşem sonuçlar veren siyah renk dekorasyonu uygulamayı düşünüyorsanız uzman bir dekoratör yardımı almanızda yarar var.
Siyah iç mekan tasarımı için örnek olabilecek bir ev görmek isterseniz “Siyah dekor sevenlere muhteşem bir dönüşüm hikayesi” başlıklı yazımızda tanıttığımız daire tam size göre olabilir. Bir göz atmadan geçmeyin.
Evin dış görünümünün, sadeliği ile asyatik, detayları ile ise rustik bir stil çizdiğini söyleyebiliriz. Ahşap malzemenin beş farklı çeşidinin kullanıldığı bu ağaç ev ilk bakışta insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip. Neden ağaç ev dediğimizi anlamak için evin iç mekan tasarımına bir göz atmanız gerekecek. Tek eğimli çatısı, iki katlı betonarme yapısı ve siyah ahşap dış cephesi ile bu evi daha yakından tanımaya hazır mısınız?
Bahçe ve veranda gibi alanları henüz düzenlenmemiş olan ev bu şantiye alanı gibi görünen mekanda adeta bir siyah inci gibi parlıyor. Alt katın dış cephesi ile üst katın dış cephesinde farklı iki tür siyah ahşap kaplama malzemesi kullanılmış. Eve dinamik bir görünüm kazandıran bu özellik iki farklı renk ahşaptan üretilen çatıda da kendini gösteriyor. Evin girişi yan tarafta bulunuyor, girişin üzerinde ise yine siyah şık bir ahşap alınlık mevcut. Pencere ve kapı pervazları beyaz düşünülen evin ön kısımda bir de uzun balkonu var. Her yönü ile dikkat çeken özel bir modüler ev modeli.
Gelelim evin kalbinde sakladığı büyük sürprize. Evet doğru görüyorsunuz evin iç mekan tasarımı tamamen açık renk ahşaptan imal edilmiş. Ahşabın ham ve doğal görüntüsünün bozulmadan kullanıldığı bu iç mekan, insana kendini bir ağaç evde gibi hissettiriyor öyle değil mi? Alt katta geniş bir salon ve arka tarafta ufak bir mutfak alanı bulunuyor. Üst katta ise yatak odalar ile banyoyu görebilirsiniz.
Evin salonunda tavanın bir kısmında boşluk bırakılmış. Bu sayede üst katlardan alt katı görebilmek mümkün. Eve güçlü bir ferahlık ve açık oda özelliği kazandıran bu detay son yıllarda giderek popülerleşiyor. Eğer siz de açık oda tasarımları seviyorsanız evin bu özelliği ilginizi çekebilir.
Evin üst katında ise yine açık oda havasını bulmak mümkün. Banyo dışında kalan alanların neredeyse tamamı açık özellikte kısaca bu evde pek fazla kapı bulamayacaksınız. Ayrıca beyaz duvarlar ile açık renk ahşabın uyumunu seviyorsanız bu rustik iç mekan hayallerinizi süsleyebilir.