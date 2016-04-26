Şaşırtıcı iç mekanı ile siyah bir ev

Bu yazımızda sizlere Japonya'dan asyatik elle tasarlanmış bir rustik ev tanıtacağız. Peyzaj düzenlemesi ve dekorasyonu henüz yapılmamış olan evin dış görünümü bile homify 360'da yer almasına yetti. Siyah bir inci gibi görünen bu siyah evin iç mekan tasarımı ise tam bir sürpriz. Gelin, Ujihara Motomu tarafından tasarlanan bu ev ve tasarımda siyah rengin özellikleri hakkında daha detaylı konuşalım.

Eğer siz de siyah renk tasarımlara ilgi duyuyorsanız bilmeniz gereken birkaç önemli detay var. Öncelikle siyah renk ışığı yansıtma konusunda pek iyi olmadığından dekorasyonda ve dış cephede kullanımı ayrı bir özen gerektirecektir. Dış cephede siyah rengi kullanabilmek için evinizin güvenilir bir izolasyon sistemi ya da mantolaması olması gerekiyor aksi halde güneş ışınlarını doyasıya emen siyah cepheniz çok daha çabuk eskiyecek ve solacaktır. İç mekanda kullanımında ise dikkat etmeniz gereken en önemli detay elbette ki odaların genişliği ve aydınlatma özellikleri olacaktır. Eğer yeterince iyi aydınlatılmayan bir odaysa ve yeterince geniş değilse siyah renk o oda için pek de uygun olmayabilir. Daha geniş mekanlarda ve başarılı bir aydınlatma ile birlikte muhteşem sonuçlar veren siyah renk dekorasyonu uygulamayı düşünüyorsanız uzman bir dekoratör yardımı almanızda yarar var.

Siyah iç mekan tasarımı için örnek olabilecek bir ev görmek isterseniz “Siyah dekor sevenlere muhteşem bir dönüşüm hikayesi” başlıklı yazımızda tanıttığımız daire tam size göre olabilir. Bir göz atmadan geçmeyin.