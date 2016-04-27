Torosların eteğinde doğa dostu bir konut projesi

Akdeniz'in sanayi, liman ve turizm kenti Mersin, bugünlerde yeni nesil konut projeleriyle de adından söz ettiriyor. Ticaret hacmi, kozmopolit yapısı ve çok renkli kültürüyle onlarca yıldır Türkiye'nin en modern kentlerinden biri olan Mersin, pek çok kişi bilmiyor olsa da aslında doğal güzellikleriyle de oldukça zengin bir bölgede bulunuyor. Bir tarafında dünyaca ünlü plajlar ve Kız Kalesi gibi önemli tarihi eserler bulunan Mersin, sırtını da ülkemizin en önemli dağ sıralarından biri olan ve yüzlerce endemik bitkiye yuva olan Toroslara yaslıyor. İşte Mersin'in bu Toroslara yaslanan bölümünde yer alan ve doğa dostu özellikleriyle göz dolduran yepyeni bir projeyi ele alacağız bu yazımızda. İstanbul merkezli Buun Motto Architects tarafından tasarlanan Atlas Teras projesi, yetmiş iki bin metrekarelik dev bir alana yayılıyor ve bu alanın çok büyük bir bölümünün yeşil alan olması da ayrıca dikkat çekici.