Torosların eteğinde doğa dostu bir konut projesi

Akdeniz'in sanayi, liman ve turizm kenti Mersin, bugünlerde yeni nesil konut projeleriyle de adından söz ettiriyor. Ticaret hacmi, kozmopolit yapısı ve çok renkli kültürüyle onlarca yıldır Türkiye'nin en modern kentlerinden biri olan Mersin, pek çok kişi bilmiyor olsa da aslında doğal güzellikleriyle de oldukça zengin bir bölgede bulunuyor. Bir tarafında dünyaca ünlü plajlar ve Kız Kalesi gibi önemli tarihi eserler bulunan Mersin, sırtını da ülkemizin en önemli dağ sıralarından biri olan ve yüzlerce endemik bitkiye yuva olan Toroslara yaslıyor. İşte Mersin'in bu Toroslara yaslanan bölümünde yer alan ve doğa dostu özellikleriyle göz dolduran yepyeni bir projeyi ele alacağız bu yazımızda. İstanbul merkezli Buun Motto Architects tarafından tasarlanan Atlas Teras projesi, yetmiş iki bin metrekarelik dev bir alana yayılıyor ve bu alanın çok büyük bir bölümünün yeşil alan olması da ayrıca dikkat çekici.
Doğa dostu ve çevreyle bütünleşen yapısının yanı sıra, modern yaşamın tüm olanaklarını da barındırması Atlas Teras projesini özel kılan bir başka unsur olarak dikkat çekiyor. Gerek altyapı hizmetleri, gerek sosyal donatıları, gerekse de Akdeniz insanının doğasına da uygun sıcak komşuluk ilişkilerine elverişli yapısı ile, Mersin'in ve belki de Akdeniz bölgesinin en iddialı yatay konut projelerinden biri olduğunu söylemek sanıyoruz abartı olmaz.
Tamamı iki katlı ve bahçe kullanımı olan evlerden oluşan projede dört tip konut bulunuyor. 210 metrekareden 326.5 metrekareye kadar değişik boyutlarda seçenekleri olan ve farklı ihtiyaçlara hitap eden bu dört tip konutun ortak özelliği ise yatay mimarisiyle şehrin stresinden uzak ve doğal bir yaşam vaat etmeleri.
Ülkemizdeki eski ve yeni pek çok konutun en önemli sorunlarından biri, bölgenin iklim koşullarına uygun olmayan mimari tasarımlar yapılıyor olmasıdır. Kışların çok sert geçtiği bir bölgede son derece yetersiz yalıtımlı ve/veya çok geniş pencereli evlerle, tamamen yazlık olarak tasarlanan bir evin ise çok az sayıda ve küçük pencereye sahip olup sonuçta havasız kalması gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Oysa bir evin tasarımını belirleyen faktörler arasında bölgenin iklimi en önde gelenlerden biri olmalıdır. Bu projede Mersin'in sıcak Akdeniz ikliminin özelliklerinin gözetildiğini görüyoruz. Zeminlerden pencerelere, geniş iç mekânlardan yüksek tavanlara kadar pek çok farklı detay iklim özellikleriyle uyumlu olarak tasarlanmış.
Atlas Teras'ta yatay mimarinin bütün getirilerinden son derece başarılı bir şekilde faydalanıldığını söylemek mümkün. Örneğin burada görülen genç odasının bir cephesi doğrudan bahçeye açılıyor ve geniş cam kapılar sayesinde gün ışığından muazzam bir şekilde yararlanıyor. Odanın adeta bahçenin kesintisiz bir parçası gibi olması sayesinde de müthiş bir ferahlık zahmetsizce elde ediliyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi projede modern yaşamın gerektirdiği her türden donatı ve çağın sunduğu her türden imkan ve lüksü bir arada bulmak mümkün. Çift lavabolu ve gizli aydınlatmalarıyla son derece lüks bu banyo da aslında söylemek istediklerimizi gayet güzel biçimde özetliyor. Malzeme ve işçilik kalitesinin yanı sıra, özgün tasarımı ve üzerine düşünülmüş detayları ile de göz dolduran banyo, beklentilerin ötesine geçmeye aday.
Yatay mimari, bugün büyük kentlerin içine düştüğü çarpık yapılaşma ve aşırı nüfus yoğunluğu gibi çeşitli sorunların çözümünde önemli bir imkân olarak öne çıkıyor. Atlas Teras gibi projelerin yaygınlaşması ve giderek konut projelerindeki ağırlığın bu yöne kayması, yeni yaşam alanlarının kentleri boğan değil ferahlatan ve zenginleştiren bir nitelikte olması için önem arz ediyor.