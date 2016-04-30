Küçük ama göz alıcı 10 ev

Şehirlerin kalabalığından ve yüksek binaların kasvetinden sıkılıp bahçeli ve müstakil ev arayışına girdiyseniz bu yazı tam size göre. Birbirinden güzel 10 müstakil konut modelini sizler için derledik. Türkiye'den ve dünyadan örnekler içeren bu 10 ev size hayallerinizin evini belirlemenizde yardımcı olabilir. Müstakil, iki katlı, çatılı, modern, dağ evi, ekolojik ve daha birçok özelliği barındıran bu modeller sayesinde birçok farklı konut özelliği keşfedeceksiniz. Gelin birlikte tek tek inceleyelim.

Ayrıca farklı mimarileri ile dikkat çeken evlere merak duyuyorsanız “Avrupa mimarisinden çarpıcı örnekler” başlıklı yazımızda sizler için de birçok model bulabilirsiniz.