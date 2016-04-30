Küçük ama göz alıcı 10 ev

Şehirlerin kalabalığından ve yüksek binaların kasvetinden sıkılıp bahçeli ve müstakil ev arayışına girdiyseniz bu yazı tam size göre. Birbirinden güzel 10 müstakil konut modelini sizler için derledik. Türkiye'den ve dünyadan örnekler içeren bu 10 ev size hayallerinizin evini belirlemenizde yardımcı olabilir. Müstakil, iki katlı, çatılı, modern, dağ evi, ekolojik ve daha birçok özelliği barındıran bu modeller sayesinde birçok farklı konut özelliği keşfedeceksiniz. Gelin birlikte tek tek inceleyelim.
Ayrıca farklı mimarileri ile dikkat çeken evlere merak duyuyorsanız “Avrupa mimarisinden çarpıcı örnekler” başlıklı yazımızda sizler için de birçok model bulabilirsiniz.
Farklı yüksekliklerde tasarlanan iki tarafı ve tek eğimli çatısı ile dikkat çeken bu sevimli evin dış cephesinde de farklı materyallerin birleşiminden faydalanılmış. Ahşap ve metal ögelerin beyaz renk buluşturulduğu bu evin iç mekan tasarımına da mutlaka göz atın. Güney Kore'de bulunan ve Woodsun adlı mimarlık ofisi tarafından tasarlanan ev gören herkesin içini ısıtacak güzellikte.
Japon mimarisi ile rustik stilin özelliklerinin birleştiği bu sıradışı yapı tek eğim çatısı ve iki katlı yapısı ile en basit ve en çok sevilen modellerden biri. Üstelik bu evin iç mekan tasarımı da şaşırtıcı özelliklerle dolu. Bir göz atmadan geçmeyin.
İnşasından tasarım sürecine, sürdürülebilirliğinden doğa dostu özelliklerine kadar birçok yönü ile akıllara kazınan modüler ve ekolojik evler son yılların en çok ilgi gören modellerinden. Doğal malzemelerin kullanıldığı ve sürdürülebilirlik özelliği taşıyan bu modeller doğaya olan borcumuzu ödemenin ufak bir yolu gibi de görülüyor. İnşa süreci betonarmeler gibi zararlı olmayan ve çok fazla moloz atık bırakmayan modüler evlerin izolasyon ve enerji tasarrufu için yaratıcı çözümleri de mevcut.
Bu şirin evin en büyük özelliği farklı ön cephesi ile konuklarına sıcak ve masalsı bir karşılama sunması olabilir. Taş, beton ve ahşap ögelerin yaratıcı bir üslupla bir araya getirildiği bu tasarımda bahçe duvarlarından çatıya, alınlıktan kapı ve pencerelere kadar her detay ayrı ayrı dikkat çekiyor.
Farklı ve oldukça geniş çatı yapısı ile dikkat çeken bu evin iç açıcı bir ferahlığı var. Dış cephesinde beyaz renk seçilmiş olmasından kaynaklanıyor gibi görünse de gri ağırlıklı renk dengesi ve modern mimarisinin de bu izlenimde rolü büyük. Ahşap detaylar ile sıcaklık kazandırılan evin girişi ise çok şık bir tasarıma sahip.
Betonarme yapı üzerine cam ve metal ögelerle hazırlanmış bu modern tasarım her yönüyle muhteşem bir aile evi. Özellikle kalabalık aileler için uygun olacak bu iki katlı yapının geniş sayılabilecek bir de bahçesi var. Canlı renkleri ile dikkat çeken ve güçlü bitkilendirmesi iç açan harika bir ev modeli.
İki katlı bir yapıya sahip olan bu modern ev iki farklı bölümden oluşan şık verandası ile göze çarpıyor. Betonarme yapı üzerine ahşap ve cam ögelerin kullanıldığı etkileyici bir mimariye sahip. Modern bir tarza sahip olduğu halde doğal görüntüsünden ödün vermeyen başarılı bir tasarım.
Çatılı ve bahçeli ev dendiği zaman hemen herkesin ilk aklına gelen ev modeli bu olsa gerek. Klasik A tipi çatısı, tek katlı ve bir de çatı katı içeren yapısı ile hem son derece basit hem de oldukça kullanışlı.
Küçük görüntüsüne rağmen içinde birçok oda barındıran bu çok çatılı ve iki katlı ev modeli diğer bütün modeller içerisinde en çok tercih edileni olabilir. Özellikle çatı yapısı ve dış cephe kaplama özelliği ile dikkat çeken bu modeller fonksiyonel ve sağlam müstakil evin tanımı olabilir.
Modern mimarinin göz alıcı modelleri aklımızı çelse de hiçbirimizin vazgeçemediği ve çocukluk hayalimiz olan bu orman evlerini de saymadan geçmeyelim. Onlarca büyük ağacın arasında saklanan ve farklı çatı yapısı ile şirin bir görünüme sahip olan bu ev, yıllar geçse de ev modelleri arasındaki önemli yerini koruyacak.