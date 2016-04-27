​Harabe bir evden modern bir binaya

Bildiğiniz gibi yenileme işlemi veya ev tadilatı sıfırdan bir inşaatın aksine epey küf ve toz kaldırır. Kimi zaman yenilenen ev çok yıpranmış olur, bu sebeple tadilat zor bir sınava dönüşür. Ancak işlem sonucunda artık yaşanılacak hali kalmamış bir yapıya yeniden hayat verip fonksiyonel bir eve dönüştürmenin heyecanı tüm bu zorlukları yener.

Bugün size tanıtacağımız konut çalışma örneği Elvarquitectos Mimarlık şirketinin bir projesi olup küçük bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendi. Daireye ek olarak bir garaj alanı da inşa edildi ve aynı zamanda evin her odasına doğal gün ışığını arttırmaya yönelik bir planlama yapıldı. Son olarak daire için iki adet yatak odası tasarlandı.

İç kısımlardan çok evin dış görünümünü inceleyeceğimiz yazıda cephe için tercih edilen malzemelerin modern ve estetik tasarımına göz atacağız.

Şimdi sırasıyla ön cephe, arka cephe, bahçe gibi alanların detayları arasında gezinerek daha yakından incelemek isteyen okuyucularımız için sırayla fotoğraflara bakacağız. Eğer yeterince merak uyandırabildiysek proje turumuz başlasın.