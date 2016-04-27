​Harabe bir evden modern bir binaya

Bildiğiniz gibi yenileme işlemi veya ev tadilatı sıfırdan bir inşaatın aksine epey küf ve toz kaldırır. Kimi zaman yenilenen ev çok yıpranmış olur, bu sebeple tadilat zor bir sınava dönüşür. Ancak işlem sonucunda artık yaşanılacak hali kalmamış bir yapıya yeniden hayat verip fonksiyonel bir eve dönüştürmenin heyecanı tüm bu zorlukları yener.
Bugün size tanıtacağımız konut çalışma örneği Elvarquitectos Mimarlık şirketinin bir projesi olup küçük bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendi. Daireye ek olarak bir garaj alanı da inşa edildi ve aynı zamanda evin her odasına doğal gün ışığını arttırmaya yönelik bir planlama yapıldı. Son olarak daire için iki adet yatak odası tasarlandı.
İç kısımlardan çok evin dış görünümünü inceleyeceğimiz yazıda cephe için tercih edilen malzemelerin modern ve estetik tasarımına göz atacağız.
Şimdi sırasıyla ön cephe, arka cephe, bahçe gibi alanların detayları arasında gezinerek daha yakından incelemek isteyen okuyucularımız için sırayla fotoğraflara bakacağız. Eğer yeterince merak uyandırabildiysek proje turumuz başlasın.
Binanın yenilenmiş haline geçmeden önce nasıl titiz bir çalışma yapıldığının anlaşılabilmesi bakımından binanın eski halini gösteren fotoğrafa göz atıyoruz. Zamanla yıpranan ve konut sahiplerinin ilgilenip onarmaması ile birlikte iyice viranaye dönen evin duvarları üzerinde oluşan rutubet ve kütfen oluşan lekeleri net bir şekilde görebiliyoruz fotoğraflardan. Arjantin'in Rosario şehrinde bulunan bina eksik parçaları ve bakım eksikliği sebebiyle terk edilmiş bir ev manzarası çiziyor. Yenileme projesinde orijinal eve ek olarak garaj eklendi ve ek olarak yatak odası sayısı ikiye çıkarıldı.
Binanın harabe manzarasından yenilenmiş görünümüne geçiyoruz. İlk olarak tamamen yenilenmiş ön cepheyi görmekteyiz. Evin dış görünümü tasarlanırken tuğla duvarlara ağırlık verilerek yapıya bir karakter kazandırılmak istenmiş. Nispeten beyaz duvarlar da olsa tuğla rengi için binanın ana rengi diyebiliriz. Bu açıdan bakılınca çevreye karşı kapalı bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir yapının. Son olarak yenileme ve genişletme projesi kapsamında kaldırımın bir bölümü de bahçe peyzajına dahil edildi.
Binadan içeri girdiğimizde yan kısımda evin ahşap kapısını görürüz. Yağmur, güneş gibi dış etkenler girişi korumak için kapı önüne belli bir çıkma yapılmış. Yine bu açıdan bakınca bina pencerelerinin dar ve uzun olduğunu fark ediyoruz. Girişte olduğu gibi bu pencereler gri parmaklıklarla kaplanmış. Bu sayede güvenliğin maksimum seviyede olduğu söylenebilir. Son olarak girişte mini bir bahçe fark ediyoruz. Küçük olmasına bakıp burun kıvırmayın, tam da bu sebepten bahçe bakımı oldukça kolay ve masrafsız olacaktır. Kısacası klasik bahçelere göre bir parça daha avantajlı.
Kapının hemen yanındaki boşluk eski yapıya sonradan eklemiş yeni garaj alanı. Üzerinde geniş boşluklar olan bir tavanı var. Yazının başında projede doğal ışığın arttırılmasına yönelik bir düzenleme yapıldığını belirtmiştik. Garaj tavanı bu düzenlemelerden birisi. Ek olarak garaj alanından derinlere doğru gidildikçe arka bahçeye ulaşabiliyorsunuz.
Bu yazıda daha çok dış cepheyi incelemiş olsak da içeriye de şöyle bir göz atıyoruz. Bu fotoğraf arka bahçeye doğrudan erişimi olan mutfak alanından bir kesit. Her ne kadar açık mutfak gibi tasarlansa da kendine ait sınırları var mutfağın. Karşılıklı duran iki duvar şeklinde tasarlanan mutfak tıpkı garaj gibi doğal gün ışığından bolca yararlanıyor. Bunu da bahçeye açılan sürgülü cam kapısına borçlu. Mutfakta cam kapı bulunduğu için yine güvenlik sebebiyle bu kapı da tıpkı pencereler gibi demir parmaklıklarla korunmuş. İç mekanda dikkat çeken bir diğer özellik döşemeler. Mini siyah karelerle birleşen beyaz seramik kaplama zeminin parlaklığını arttırarak zarif bir atmosfer meydana getirmiş.
Son olarak binanın arka cephesini görüyoruz. Evin ön cephesine nazaran çok daha açık bir tasarıma sahip denebilir.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Tahmin edemeyeceğiniz kadar küçük doğa dostu bir ev’ başlığına göz atabilirsiniz.