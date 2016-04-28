Neşeli ve modern bir yaşam

Bugün homify okurlarımız için şaşırtıcı ve sevimli bir proje çalışması ile karşınızda. Aile büyüklerimizi düşündüğümüz zaman gözümüzde nostaljik bir hava ile geleneksel yapılar canlanır. Ancak zaman değişti, artık yaşlı insanlar için de daha yenilikçi ve pratik tasarımlar bulunabiliyor.
Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais Eyaleti'nin başkenti ve ülkenin en büyük üçüncü şehri olan Belo Horizonte kentinde yer alan bu yapı neşeli mimarisi ile geleneksel çizgilerin çok ötesinde. Proje sahibi MEIUS Arquitetura, deneyimli bir kadrodan oluşan ekibiyle geleneksel tarzdan uzaklaşıp yenilikçi bir görünüm sağlamak ve değişimi vurgulamak için bu projede iki genç mimarla çalıştı. Böylece ev sahibi yaşlı çift için kusursuz ve modern bir ev inşa etmeyi amaç edinerek gençlerin farklı ve ilgi çekici perspektiflerinden yararlandı. Eski atölye ve garajı yaşam alanına dönüştürme projesinde bu alanlarda serbestçe hareket sağlamak için kalite ve erişilebilirlik özelliklerine dikkat edildi. Böylece yaşlı çiftin huzur içinde ve konforlu bir şekilde yaşaması için yeniden yapılandırılmış çatı ile birkaç merdiven eklenerek pratik ve neşeli bir ev ortamı sağlandı.
Dış cepheye sokaktan baktığımızda bu yapının ne olduğuna dair hiçbir ipucu göremiyoruz. Eski atölye ve garaj kullanılamaz hale geldiği için yenileme çalışmalarına 2013 senesinde başlandı.
Mekanın içine girdiğimizde ilk ziyaretimiz mutfakla başlıyor. Buradan modern bir tarz hakim olduğu ilk bakışta hissediliyor. Çağdaş bir stile sahip olması projenin yenilikçi perspektifiyle de uyumlu. Mutfakta granit lavabo, buzdolabı ve duvar boyunca uzanan bir ocak bulunuyor. Mutfak tezgahının dayandığı duvar gri beyaz seramik kaplama olup satranç şeklinde. İki kişilik bir mutfak düşünüldüğü için büyük mutfak dolaplarına ihtiyaç duyulmamış. Tezgahın altında göremediğimiz raflar bulunuyor. Kapak yerine sarı ekose bezle kapatılmış. Her ne kadar modern bir mutfak tasarımı olsa da ekose bez geleneksel bir tat katmış.
Biraz daha yakından bakınca ilk anda fark edilmeyen bazı dekoratif öğeleri daha iyi seçebiliyoruz. Duvarda süsleme amaçlı endüstriyel tarzda objeler, duvar saati, çizgi roman veya pop-art resimleri andıran nesneler yerleştirilmiş. Tüm bunlar yemek alanını daha dekoratif hale getirmek için düşünülmüş. Duvardan kolonla birleşen L şeklindeki kalın ahşap masa mutfak dekorasyonuyla son derece uyumlu. Masayı tamamlayan siyah deri koltuklar şıklığı biraz daha arttırmış. Sonuç olarak gayet neşeli ve modern bir mutfak.
Yaklaşık 60 metrekare alana sahip bu yapıda tüm alanlar en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışıldı. Zemin alanı beyaz olarak kullanılırken gri sütunlar için gri tercih edilerek yükseklik vurgulandı.
Bu fotoğrafta binada ne tür bir yaşam alanı oluşturulduğunu daha iyi anlaşılıyor. Mutfak, oturma odası ve yatak odası gibi sosyal alanlar arasında açık planlı bir yaşam düşünülmüş. Yatak odası oturma odası ile mutfağa nazaran daha mahrem bir alan olduğundan bu bölüme perde eklenmiş. Yatak odası konum olarak merdiven altına denk geliyor. Yatak ve gardıroptan oluştuğu için küçük boyutlu olmasında bir sorun olmadı. Oturma odasını oluşturan ince sarı çizgili halı ile krem rengi koltuk modern estetiğini konuşturuyor.
Yaşlı çiftin en yaygın olarak kullanacağı alanlar zemin katta olmasına rağmen üst kat da konuklar düşünülerek dekore edildi. Bu kata çeşitli yataklar ve rahat koltuklar yerleştirildi. Fotoğrafta gördüğünüz üzere parmaklıklara da dekoratif amaçlı çeşitli resimler asıldı.
Yapının merdivenleri de binanın kendisi gibi eğlenceli ve modern görünsün diye klasik trabzan yerine canlı sarı renkli parmaklıklar eklendi.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Eski bir apartman dairesinin çarpıcı dönüşümü’ başlığına göz atabilirsiniz.