Neşeli ve modern bir yaşam

Bugün homify okurlarımız için şaşırtıcı ve sevimli bir proje çalışması ile karşınızda. Aile büyüklerimizi düşündüğümüz zaman gözümüzde nostaljik bir hava ile geleneksel yapılar canlanır. Ancak zaman değişti, artık yaşlı insanlar için de daha yenilikçi ve pratik tasarımlar bulunabiliyor.

Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais Eyaleti'nin başkenti ve ülkenin en büyük üçüncü şehri olan Belo Horizonte kentinde yer alan bu yapı neşeli mimarisi ile geleneksel çizgilerin çok ötesinde. Proje sahibi MEIUS Arquitetura, deneyimli bir kadrodan oluşan ekibiyle geleneksel tarzdan uzaklaşıp yenilikçi bir görünüm sağlamak ve değişimi vurgulamak için bu projede iki genç mimarla çalıştı. Böylece ev sahibi yaşlı çift için kusursuz ve modern bir ev inşa etmeyi amaç edinerek gençlerin farklı ve ilgi çekici perspektiflerinden yararlandı. Eski atölye ve garajı yaşam alanına dönüştürme projesinde bu alanlarda serbestçe hareket sağlamak için kalite ve erişilebilirlik özelliklerine dikkat edildi. Böylece yaşlı çiftin huzur içinde ve konforlu bir şekilde yaşaması için yeniden yapılandırılmış çatı ile birkaç merdiven eklenerek pratik ve neşeli bir ev ortamı sağlandı.