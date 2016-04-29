İlginç tasarımıyla etkileyici bir yapı

Son olarak banyoya geldik. Evin mimari yapısının tutarlı bir uzantısı olarak bu alanda da ahşap ve beton öğeleri görmekteyiz. Renk paleti olarak beyaz, gri ve kahverengi tonları dışında bir renk kullanılmamış. Bu da bir diğer tutarlılık. Lavabo üzeri baştan başa ayna ile döşenmiş, bu da mevcut alanı daha geniş göstermeye yarıyor.

Daha fazla proje okumak isterseniz ’Modern teknoloji ile baş döndüren bir dönüşüm’ başlığına göz atabilirsiniz.