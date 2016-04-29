İlginç tasarımıyla etkileyici bir yapı

Bugünkü proje konusu olan ev Polonyalı mimarların bir tasarımı. Normal evlere oranla kendine özgü bir mimarisi olan bina tam da bu sebeple etkileyici duruyor. Çarpıcı boyutlar, modern ve ilginç bir görünüm, yenilikçi bir biçimde dekore edilmiş sıra dışı kaplama malzemeleri ve özgün tasarımlı mobilyalarıyla bu binanın diğer evlerden olan farkını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Proje sahibi Seweryn Pracownia bu tasarım size ilham kaynağı olabilir.
Binaya sokaktan baktığınız zaman ahşap alt tabanla siyah renkli ilginç bir kaplama malzemesine sahip iki parçanın üst üste binmesinden oluşmuş bir ev diye düşünürsünüz. Doğru tahmin ettiniz, zemin katın bir kısmı ahşap panellerle kaplıdır. Üst kat ise tuğlaya benzeyen siyah taşlarla kaplanmış. Bu açıdan baktığımızda çatıyı seçemiyoruz ancak basık bir şekli olduğu belli oluyor. Bahçe çiti ise tıpkı binanın kendisi gibi ahşap ve betondan yapılmadır.
Binanın arka kısmına geçtiğimizde evin tüm ihtişamı gözler önüne sergilenir. Ön cepheden bakınca evin geniş arka kısımları görülmüyordu. Bahçeden ise yapının tüm detayları seçilebiliyor. Ev ince uzun bir tasarıma sahip olduğundan zemin katta bir kısmı kapalı büyük bir teras bulunuyor. Ek olarak terasta da beton kullanılarak yine evin farklı malzemeleri bir araya getiren karakteristik çizgisi vurgulanmış oluyor.
Ferah ve geniş iç mekanda dekorasyon olarak endüstriyel tarz tercih edilmiş. Duvarlar beton levhalardan oluşurken sanayi tipi tavan aydınlatma tarzı kuvvetlendirmiş. Fotoğrafların çekildiği tarih soğuk kış mevsimine denk geldiği için soba ihmal edilmemiş. Yine sobaya atmak üzere dizilmiş odunlar adeta dekoratif bir alan oluşturmuş. Oturma grubu olarak tek parça oldukça büyük gri bir koltukla palet sehpa tercih edilmiş. Palet masanın ham ahşap görüntüsü ve tekerlekleri endüstriyel tarzı tamamlayıcı nitelikte bir seçim.
Oturma odasından bahçe ve terasa direkt erişim imkanı var. Dikkat edilirse terasta da oturma odasındaki sehpa gibi palet mobilya tercih edilmiş. Teras bahçe gibi alanlar için kullanılan ahşap paletler diğer mobilyalara oranla nispeten ucuz olup kolayca kurulumu yapılır. Üstelik bu örnekte gördüğünüz için hem iç hem kapalı mekanlara uyum sağlayabilen bir malzeme. Bu fotoğraftan görüldüğü üzere terasa bakan duvarlar boylu boyunca sürgülü cam kapılardan oluşuyor, böylece doğal gün ışığı evi yeterince aydınlatabiliyor. Dekorasyona dair bir diğer detay perdelerin birinin krem rengi diğerinin ise siyah renkli olması. Evin dış görünüşünü andıran bu detay yapının ruhunu ele veren cinsten.
Açık plan olarak tasarlanan evde oturma odasında yemek odasına ve hemen bitiminde mutfağa duvarsız ve kapısız olarak erişebiliyorsunuz. Malzemelere göz attığımız zaman yine binanın kendisi gibi siyah mutfak, ahşap masa ve şeffaf görünümlü sandalyeleri fark ediyoruz. Mutfağın üst tabanı ahşap malzemeden ve yüksekçe. Tezgah ve alt dolaplar ise tamamen siyah. Yemek masası kalın ahşaptan yapılma. Sandalyelerinse ayakları ahşap oturma kısımları şeffaf. Burada dikkat çekici bir öğe ağır sanayi lambalarının oynadığı önemli rol.
Şimdi de yatak odasındayız. Burada da duvarlar betondan yapılma. Ancak diğer iç mekanın aksine endüstriyel stilden farklı olarak daha yumuşak ve zarif bir ambiyans yaratılmış. Zemin yatakla uyumlu olarak ahşap malzemeden yapılma. Yatağın kenarları beyaz tüllerle süslenmiş. Bu zarif yatağa rağmen dekorasyonun yıldızı çiçek polenlerini andıran tasarımıyla öne çıkan yuvarlak lambalar denebilir.
Son olarak banyoya geldik. Evin mimari yapısının tutarlı bir uzantısı olarak bu alanda da ahşap ve beton öğeleri görmekteyiz. Renk paleti olarak beyaz, gri ve kahverengi tonları dışında bir renk kullanılmamış. Bu da bir diğer tutarlılık. Lavabo üzeri baştan başa ayna ile döşenmiş, bu da mevcut alanı daha geniş göstermeye yarıyor.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Modern teknoloji ile baş döndüren bir dönüşüm’ başlığına göz atabilirsiniz.