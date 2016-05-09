Farklı ve şık ahşap dolaplar

Yatak odası dekorasyonların ana mobilyalarından biri olan dolap ve gardıroplar yatak odasını dekore ederken dekorasyonun ana rengini belirlerken yatak odası dekorasyonunun görselliğini ve şıklığını da doğrudan etkiler.Bir dolabın tarzı, modeli, şıklığı ve işlevselliğine göre dekorasyon yapıldığı için dolap malzemesinin parlak olmasına, yansıtıcı özelliği olmasına, oda büyüklüğü ile orantılı olmasına dikkat etmelisiniz. Dolap veya gardırop malzemesinin yansıtıcı özelliği ışığın yansıyarak yatak odası içine dağılmasını sağlayacak ve odanın daha aydınlık olmasını sağlayacaktır. Bu özelliklerden yoksun bir dolap yatak odanızda kenarda bekleyen eski bir mobilya gibi duracak ve işlevsiz bir dolap olduğu gibi dekorasyonun görselliğini de bozacaktır. Bu nedenle dolap seçerken veya tasarlattırırken yatak odamıza göre seçim yapmalısınız. Bu konuda fikir edinmek için homify yatak odası dekorasyonlarını yer aldığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Bu dolap örneği yatak odasının bir duvarını tamamen kapatacak kadar büyük ve etkileyici bir dolap. Oda içinde kendisine has stili ve duruşu ile yatak odasına karakter kazandıran, kullanışlı ve işlevsel olduğu kadar etkileyeci görünümü ile yatak odası dekorasyonunda sizlere kolaylık sağlıyor. Çok iyi tasarlanmış olan bölmeleri ile size ihtiyacınızdan fazla depolama alanı kazandırırken aynı zamanda görselliği ile de yatak odanızı zenginleştiriyor.
Standart ölçüler de koyu renkli ahşap kullanılarak yapılmış olan dolap iki rengin bir arada kullanılması ile şık ve çekici duruyor.Bir yatak odasına kolayca sığabilecek büyüklükte olduğu için dekorasyon içinde kolayca kullanılabilir, tasarımı ile kullanışlı olduğundan fonksiyonel bir yatak odası dekorasyonu yapmanıza katkı sağlar.
Bir dolap veya mobilya kullanım açısından tamamen işlevsel olmalı ve kullanan kişiye kolaylık sağlamalıdır. Örnek resimde yer alan dolap, oldukça şık ve işlevsel bir tasarıma sahip olduğu için yatak odasında pratik kullanım sağladığı gibi görselliği ve şıklığı ile yatak odasının daha görsel ve şık olmasına katkı sağlamış. rengi ile yatak odası dekorasyonunun rengini belirleyen bu dolap her yatak odasına uygun ve şık bir dolaptır.
Bir dolap işlevsel olduğu kadar etkileyici de olmak zorundadır. Bu dolap örneğinde olduğu gibi sade, basit be minimalsit bir dolap olup aynı zamanda etkileyici bir dolap olması oldukça zordur. Bu nedenle resimdeki dolap yatak odanızı güzelleştirecek ve zarif bir yatak odasına sahip olmanızı sağlayacaktır.
Bu dolap, diğer dolaplara göre çok farklı ve renk olarak açık renkli olması ile diğer dolapların baskınlığını ortadan kaldırıyor. Açık renkli ve ışıl ışıl bir yatak odası dekorasyonu yapmak istiyorsanız bu dolap tam istediğiniz gibi bir dolap. Şık tasarımı, kullanışlı olması ve estetik görüntüsü ile yatak odanızı yeniden yaratmanıza yardımcı olacaktır.
Bu dolap örneği tam genç odaları için tasarlanmış ve gençlere özgü bir dolap olarak yapılmış. Aynı malzeme kullanılarak modüler bir şekilde üretilen dolap ile çalışma masası yan yana monte edilerek ortaya şık ve fonksiyonel bir dolap ve masa birleşimi çıkarılmış. Açık sarı rengi ve tasarımı ile yatak odasında ihtiyaç duyulan eksikliği kapatan, depolama alanları ile kullanışlılığını gösteren bu dolap bütün yatak odalarına ve genç odalarına uygun bir dolap.