Yüzen hareketli ve farklı evler

Bir birey için konut, hayatında çözülmesi gereken en önemli sorundur. Bu yüzden insanlar, her şeyden önce konut ile ilgili problemi çözmeye odaklanır. İnsanlar, nerede yaşamalıyım, nasıl yaşamalıyım ve istediğim gibi bir evi nasıl yaratabilirim sorularının cevabını verebilmek için hayatları boyunca çabalarlar. Bu konuda aykırı düşünen insanlar ise karada sabit bir temel üzerine yapılan evlerden ziyade çok daha rahat aykırı yüzen evleri terci eder ve bu evleri normal evlerden çok daha farklı tasarıma sahip evler haline getirirler. Özellikle yüzen evler için nehirler, deniz kenarları, göletler çok uygun ve ideal alanlar olduğu için istenilen genişlikte ve istenilen uzunlukta evler inşa etmek, aykırı ve farklı tasarımlar yaparak hayal edilen evi ortaya çıkarmak mümkündür. Bu durumu gezginler, macereperestler veya çingenelerin yaşam tarzları ile tanımlayan insanlar yaptıkları tasarımlar ile de insanların hayranlıklarını kazanırlar. Şimdi sizlere yüzer ve hareketli evlerden oluşan bir derlemeyi homify farkı ile sunuyoruz.