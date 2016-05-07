Yüzen hareketli ve farklı evler

Bir birey için konut, hayatında çözülmesi gereken en önemli sorundur. Bu yüzden insanlar, her şeyden önce konut ile ilgili problemi çözmeye odaklanır. İnsanlar, nerede yaşamalıyım, nasıl yaşamalıyım ve istediğim gibi bir evi nasıl yaratabilirim sorularının cevabını verebilmek için hayatları boyunca çabalarlar. Bu konuda aykırı düşünen insanlar ise karada sabit bir temel üzerine yapılan evlerden ziyade çok daha rahat aykırı yüzen evleri terci eder ve bu evleri normal evlerden çok daha farklı tasarıma sahip evler haline getirirler. Özellikle yüzen evler için nehirler, deniz kenarları, göletler çok uygun ve ideal alanlar olduğu için istenilen genişlikte ve istenilen uzunlukta evler inşa etmek, aykırı ve farklı tasarımlar yaparak hayal edilen evi ortaya çıkarmak mümkündür. Bu durumu gezginler, macereperestler veya çingenelerin yaşam tarzları ile tanımlayan insanlar yaptıkları tasarımlar ile de insanların hayranlıklarını kazanırlar. Şimdi sizlere yüzer ve hareketli evlerden oluşan bir derlemeyi homify farkı ile sunuyoruz.
Çocukken hayalini kurduğunuz ağaç evi ormanın içine yapılmış olan dış cephesi tamamen ayna kaplanmış olan bu ev gerçekleştirebilir. Tüm dış cephesinin ayna ile kaplanması sonucu ormanın bir parçası gibi görünen bu evin alt katı görünmüyor. Üst katı ise tekil ve havada duran bir ev havasına sahip. Gerçeklerin bu şekilde olmadığını biliyor olmamız bu evin görsel açıdan mükemmelliğini örtmüyor.
Bu ev ise nehir veya gölet üzerinde dubaların temel olarak kullanılması ile yapılmış ve hareket edebilme özelliği olan bir ev. Amerika'da bu tür evlere houseboat adı veriliyor. Houseboatlar, belirli büyüklükleri aşmamak kaydı ile isteyen herkes tarafından yapılabiliyor.
Geceleri uyurken gökyüzünde dolaşmak istediğiniz zamanları hatırlayın. Bu ev ile geceleri uyurken yer yüzünde dolaşabiliyorsunuz. At arabası konseptinden oluşan bu ev sayesinde istediğiniz zaman başka bir yere taşınabilir ve istediğiniz manzaraya karşı uyuyabilirsiniz. Dört tekerleğin üzerinde modern bir ev şeklinde düzenlenmiş olan bu ev bir araba yardımıyla hareket edebiliyor.
Yüzen ve hareketli evlere bir örnekte mantar evler. Bu evler tasarımlarının farklılığı ve şıklığı ile su üzerinde hareket eden, şekli ile mantara benzediği için mantar evler olarak adlandırılan evler.Bu evlerde ek sorun rüzgara karşı sürekli dikkatli olmanız ve evinizi sabit bir yere bağlamanız. Aksi durumda beklemediğiniz bir yerde bulabilirsiniz kendiniz.
Hareketli evler gibi farklı tasarımlara sahip bir ev modeli de toprak evlerdir. Toprak evler resimdeki gibi toprağın oyulması ile elde edilmiş olan küçük penceresi ve hava delikleri ile hava sirkülasyonu sağlanan, uzaktan bakıldığında toprak parçası gibi görünen gizemli evlerdir.
Bir evin bulunduğu arazi üzerinde en verimli şekilde kurulması ve uygulanması çok önemlidir. Bu tür evler her türlü imkanı kullanarak en konforlu ev haline getirilir. Bu tür evlerde tasarımcılar genellikle ev sahibini memnun etmek adına tasarımda aykırılığa kaçarlar. tasarımın estetik olması ve farklı bir görünüme sahip olması adına resimdeki gibi farklı bir ev tasarımı ortaya çıkarırlar. Bu durum ev sahibinin minimal ölçülerde olan evinin daha görsel olmasını istemesinden kaynaklanır. Resimde yer alan ev 2.5 metre genişliğinde ve tasarımı ile insanların beğenisi kazanmış farklı bir eve örnektir.