현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yüzen hareketli ve farklı evler

ümit atdağ ümit atdağ
Park House, another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント Eklektik Evler
Loading admin actions …

Bir birey için konut, hayatında çözülmesi gereken en önemli sorundur. Bu yüzden insanlar, her şeyden önce konut ile ilgili problemi çözmeye odaklanır. İnsanlar, nerede yaşamalıyım, nasıl yaşamalıyım ve istediğim gibi bir evi nasıl yaratabilirim sorularının cevabını verebilmek için hayatları boyunca çabalarlar. Bu konuda aykırı düşünen insanlar ise karada sabit bir temel üzerine yapılan evlerden ziyade çok daha rahat aykırı yüzen evleri terci eder ve bu evleri normal evlerden çok daha farklı tasarıma sahip evler haline getirirler. Özellikle yüzen evler için nehirler, deniz kenarları, göletler çok uygun ve ideal alanlar olduğu için istenilen genişlikte ve istenilen uzunlukta evler inşa etmek, aykırı ve farklı tasarımlar yaparak hayal edilen evi ortaya çıkarmak mümkündür. Bu durumu gezginler, macereperestler veya çingenelerin yaşam tarzları ile tanımlayan insanlar yaptıkları tasarımlar ile de insanların hayranlıklarını kazanırlar. Şimdi sizlere yüzer ve hareketli evlerden oluşan bir derlemeyi homify farkı ile sunuyoruz.

Tasarım harikası

Lustrzany dom, REFORM Architekt Marcin Tomaszewski REFORM Architekt Marcin Tomaszewski Modern Evler
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

Çocukken hayalini kurduğunuz ağaç evi ormanın içine yapılmış olan dış cephesi tamamen ayna kaplanmış olan bu ev gerçekleştirebilir. Tüm dış cephesinin ayna ile kaplanması sonucu ormanın bir parçası gibi görünen bu evin alt katı görünmüyor. Üst katı ise tekil ve havada duran bir ev havasına sahip. Gerçeklerin bu şekilde olmadığını biliyor olmamız bu evin görsel açıdan mükemmelliğini örtmüyor.

Yüzen ev

Domy na wodzie , floatinghouses floatinghouses Modern Evler
floatinghouses

floatinghouses
floatinghouses
floatinghouses

Bu ev ise nehir veya gölet üzerinde dubaların temel olarak kullanılması ile yapılmış ve hareket edebilme özelliği olan bir ev. Amerika'da bu tür evlere houseboat adı veriliyor. Houseboatlar, belirli büyüklükleri aşmamak kaydı ile isteyen herkes tarafından yapılabiliyor.

Tekerlekli evler

Huts, Plankbridge Plankbridge Kırsal Evler
Plankbridge

Huts

Plankbridge
Plankbridge
Plankbridge

Geceleri uyurken gökyüzünde dolaşmak istediğiniz zamanları hatırlayın. Bu ev ile geceleri uyurken yer yüzünde dolaşabiliyorsunuz. At arabası konseptinden oluşan bu ev sayesinde istediğiniz zaman başka bir yere taşınabilir ve istediğiniz manzaraya karşı uyuyabilirsiniz. Dört tekerleğin üzerinde modern bir ev şeklinde düzenlenmiş olan bu ev bir araba yardımıyla hareket edebiliyor.

Mantar evler

The Exbury Egg in Location PAD studio Modern Evler
PAD studio

The Exbury Egg in Location

PAD studio
PAD studio
PAD studio

Yüzen ve hareketli evlere bir örnekte mantar evler. Bu evler tasarımlarının farklılığı ve şıklığı ile su üzerinde hareket eden, şekli ile mantara benzediği için mantar evler olarak adlandırılan evler.Bu evlerde ek sorun rüzgara karşı sürekli dikkatli olmanız ve evinizi sabit bir yere bağlamanız. Aksi durumda beklemediğiniz bir yerde bulabilirsiniz kendiniz.

Toprak evler

House for stories, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects Eklektik Evler
遠野未来建築事務所　/　 Tono Mirai architects

遠野未来建築事務所　/　 Tono Mirai architects
遠野未来建築事務所　/　 Tono Mirai architects
遠野未来建築事務所　/　 Tono Mirai architects

Hareketli evler gibi farklı tasarımlara sahip bir ev modeli de toprak evlerdir. Toprak evler resimdeki gibi toprağın oyulması ile elde edilmiş olan  küçük penceresi ve hava delikleri ile hava sirkülasyonu sağlanan, uzaktan bakıldığında toprak parçası gibi görünen gizemli evlerdir.

Minimal evler

Park House, another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント Eklektik Evler
another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント

Park House

another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント
another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント
another APARTMENT LTD. / アナザーアパートメント

Bir evin bulunduğu arazi üzerinde en verimli şekilde kurulması ve uygulanması çok önemlidir. Bu tür evler her türlü imkanı kullanarak en konforlu ev haline getirilir. Bu tür evlerde tasarımcılar genellikle ev sahibini memnun etmek adına tasarımda aykırılığa kaçarlar. tasarımın estetik olması ve farklı bir görünüme sahip olması adına resimdeki gibi farklı bir ev tasarımı ortaya çıkarırlar. Bu durum ev sahibinin minimal ölçülerde olan evinin daha görsel olmasını istemesinden kaynaklanır. Resimde yer alan ev 2.5 metre genişliğinde ve tasarımı ile insanların beğenisi kazanmış farklı bir eve örnektir.

En güzel orman evleri
Bu enteresan evleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler