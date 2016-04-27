En çarpıcı 10 modüler mutfak dekorasyonu

Yeni nesil mutfak dekorasyonunda adından en çok söz ettiren akım modüler mutfak tasarımıdır. Modüler mutfak; gövde, kapak, taç, tezgah, süpürgelik, lavabo, mutfak ekipmanı, aksesuar gibi elemanlardan oluşan farklı ölçülere sahip modüllerin bir araya getirilmesiyle oluşan ve farklı ölçülerde mutfaklara birbirinden farklı tasarımlar planlayabilme imkanı sağlayan bir sistemdir. Kullanıcıların zevk ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak tasarımlar sunan modüler mutfak sistemleri, mutfakları, köşelerdeki kör noktaları kullanılabilir kılan köşe mekanizmaları, kiler sepetleri ve çeşitli aydınlatma sistemleri gibi özelliklerle donatarak daha fonksiyonel bir hale getirir.

Evin en çok kullanılan alanlarından biri olan mutfaklarda, dolaplar yüzlerce kez açılıp kapanacağından ve bütün ürünler günlük olarak kullanılacağından hepsinin belli dayanıklılığa ve ergonomik tasarıma sahip olması gerekir. Bu da ergonomik şekilde ve kullanıcıya özel tasarlanan modüler mutfak sistemleriyle mümkündür. Ergonomik tasarımın yani insan kullanımına ve fiziki yapısına en uygun şekilde kurgulanan tasarımın, mutfaklar için ne kadar önemli olduğunu daha detaylı anlatımla görmek ve daha fazla örnek tasarım bulmak isterseniz “Ergonomik mutfak dekorasyonu nasıl olmalı?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Bir diğer önemli özellik ise; modüler mutfak sisteminde satın alınan bir mutfağın fiyatının, tamamen size özel olarak hazırlanan projede kullanılan modül ve aksesuarların fiyatı toplamından oluşmasıdır. Yani modüler mutfak sisteminde metrekarenin değil istediğiniz modüller bütünün fiyatı neyse onu ödersiniz.