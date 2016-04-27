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En çarpıcı 10 modüler mutfak dekorasyonu

Homify Homify
homify Modern Mutfak
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Yeni nesil mutfak dekorasyonunda adından en çok söz ettiren akım modüler mutfak tasarımıdır. Modüler mutfak; gövde, kapak, taç, tezgah, süpürgelik, lavabo, mutfak ekipmanı, aksesuar gibi elemanlardan oluşan farklı ölçülere sahip modüllerin bir araya getirilmesiyle oluşan ve farklı ölçülerde mutfaklara birbirinden farklı tasarımlar planlayabilme imkanı sağlayan bir sistemdir. Kullanıcıların zevk ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak tasarımlar sunan modüler mutfak sistemleri, mutfakları, köşelerdeki kör noktaları kullanılabilir kılan köşe mekanizmaları, kiler sepetleri ve çeşitli aydınlatma sistemleri gibi özelliklerle donatarak daha fonksiyonel bir hale getirir. 

Evin en çok kullanılan alanlarından biri olan mutfaklarda, dolaplar yüzlerce kez açılıp kapanacağından ve bütün ürünler günlük olarak kullanılacağından hepsinin belli dayanıklılığa ve ergonomik tasarıma sahip olması gerekir. Bu da ergonomik şekilde ve kullanıcıya özel tasarlanan modüler mutfak sistemleriyle mümkündür. Ergonomik tasarımın yani insan kullanımına ve fiziki yapısına en uygun şekilde kurgulanan tasarımın, mutfaklar için ne kadar önemli olduğunu daha detaylı anlatımla görmek ve daha fazla örnek tasarım bulmak isterseniz “Ergonomik mutfak dekorasyonu nasıl olmalı?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Bir diğer önemli özellik ise; modüler mutfak sisteminde satın alınan bir mutfağın fiyatının, tamamen size özel olarak hazırlanan projede kullanılan modül ve aksesuarların fiyatı toplamından oluşmasıdır. Yani modüler mutfak sisteminde metrekarenin değil istediğiniz modüller bütünün fiyatı neyse onu ödersiniz.

Fonksiyonel özellikler

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Her biri farklı raf ve kapak özellikleri taşıyan depolama sistemleri sayesinde en kullanışlı mutfakları yaratmak mümkün. Birbirinden farklı ihtiyaçlara çözümler sunan sürgülü, raylı, köşem tipi, cam kapaklı, kapaksız ve farklı boyutlarda dolap sistemleri ile bütün kalabalıklarınıza uygun bir yer bulabilirsiniz.

Ferah alanlar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Modüler tasarım sayesinde mutfakların en kör noktaları bile değerlendirilerek kullanıma açılabiliyor bu sayede çok daha ferah ve fonksiyonel dekorasyonlar oluşturmak mümkün. Paker Mimarlık imzası taşıyan bu mutfak ergonomik tasarımı, yaratıcı dekoratif özellikleri ve başarılı aydınlatması ile göz alıcı bir örnek.

Göz alıcı bir tasarım

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Kırsal Mutfak
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Modüler mutfak sistemleri ergonomik ve fonksiyonellik gibi özelliklerinin yanı sıra son derece şık ve modern tasarımlar sunar. Dilediğinizi gibi renklendirip modellendirebileceğiniz modüler mutfaklar sizlere en güzel mutfak dekorasyonlarının kapısını açıyor.

Dar alanlar için ideal

Roman House, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers Modern Mutfak
The Manser Practice Architects + Designers

Roman House

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

Eğer dar bir mutfağa sahip olduğunuz için üzülüyorsanız mutlaka modüler mutfaklarla tanışmalısınız. Mutfağınızın en kuytu köşelerini bile kullanılır hale getirebilecek tasarımlarla fonksiyonel mutfaklara kavuşabilirsiniz. Bu dekorasyonda küçük bir mutfağın U sistem ile nasıl kullanışlı bir hale getirildiğini görebilirsiniz.

Sınırsız depolama alanı

Fresh and bright kitchen John Ladbury and Company Modern Mutfak
John Ladbury and Company

Fresh and bright kitchen

John Ladbury and Company
John Ladbury and Company
John Ladbury and Company

Gömme dolap ve ankastre mutfak ekipmanlarının kullanıldığı modüler mutfaklar kullanıcılara onlarca farklı ve fonksiyonel depolama alanı sunuyor. Bu sayede mutfaklarınızda dağınıklıktan asla şikayet etmeyeceksiniz.

Modern ve kusursuz

Single Storey Extension, Roxborough Rd II, London Building Renovation London Building Renovation Modern Mutfak
London Building Renovation

Single Storey Extension, Roxborough Rd II

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

Farklı renk ve materyallerle oluşturulan bu mutfak dekorasyonunda hem modern tasarımın mükemmelliğini hem de modüler tasarımın fonksiyonelliğini bir arada bulabilirsiniz. Tezgahta hangi malzemeyi kullanacağınıza, dolapları hangi renk istediğinize siz karar verin ve gerisini modüler mutfak tasarımına bırakın.

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Mutfak adaları

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Klasik Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Ek tezgah, kahvaltı masası, ek depolama alanı gibi birçok avantaj sağlayan mutfak adaları sayesinde modüler mutfaklar artık daha kullanışlı. Eğer mutfağınızda mutfak adası yaptırabilecek bir boşluğunuz varsa bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Siyahın asaleti

homify Minimalist Mutfak
homify

homify
homify
homify

Alanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan modüler sistemler sayesinde artık siyah gibi renkleri dekorasyonlarda kullanmaktan korkmuyoruz. Mutfağı dar ve boğucu gösterir endişesi yaşamadan tasarlanan modüler mutfaklar sayesinde siyah rengin asaleti ile tanışabilirsiniz.

U mutfak fonksiyonelliği

Loft Conversion, Sheen SW14, TOTUS TOTUS Modern Mutfak
TOTUS

Loft Conversion, Sheen SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Mutfakta bulunan bütün duvarları kullanıma açan U modeli sayesinde küçük bir mutfağa sahip olsanız bile son derece kullanışlı alanlarınız olabilir. Mutfağın mimari özelliklerine göre en iyi şekilde tasarlanan bu mutfak U modeli için güzel bir örnek.

Şık bir dizayn

Projects / Kitchens, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Kırsal Mutfak
Hartley Quinn WIlson Limited

Projects / Kitchens

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

Modüler mutfak sistemleri ile farklı stillerde tasarımlar yapmak da mümkün. Eğer modern stil yerine daha kırsal özellikler taşıyan ya da farklı stillerde tasarımlar istiyorsanız dekoratörünüze favori stilinizi söylemeniz yeterli çünkü modüler mutfaklar her stile uygulanabiliyor.

Küçük evler için depolama çözümleri
Bu modüler mutfak dekorasyonlarını siz nasıl buldunuz?

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