En çarpıcı 10 modüler mutfak dekorasyonu

Yeni nesil mutfak dekorasyonunda adından en çok söz ettiren akım modüler mutfak tasarımıdır. Modüler mutfak; gövde, kapak, taç, tezgah, süpürgelik, lavabo, mutfak ekipmanı, aksesuar gibi elemanlardan oluşan farklı ölçülere sahip modüllerin bir araya getirilmesiyle oluşan ve farklı ölçülerde mutfaklara birbirinden farklı tasarımlar planlayabilme imkanı sağlayan bir sistemdir. Kullanıcıların zevk ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak tasarımlar sunan modüler mutfak sistemleri, mutfakları, köşelerdeki kör noktaları kullanılabilir kılan köşe mekanizmaları, kiler sepetleri ve çeşitli aydınlatma sistemleri gibi özelliklerle donatarak daha fonksiyonel bir hale getirir.
Evin en çok kullanılan alanlarından biri olan mutfaklarda, dolaplar yüzlerce kez açılıp kapanacağından ve bütün ürünler günlük olarak kullanılacağından hepsinin belli dayanıklılığa ve ergonomik tasarıma sahip olması gerekir. Bu da ergonomik şekilde ve kullanıcıya özel tasarlanan modüler mutfak sistemleriyle mümkündür. Ergonomik tasarımın yani insan kullanımına ve fiziki yapısına en uygun şekilde kurgulanan tasarımın, mutfaklar için ne kadar önemli olduğunu daha detaylı anlatımla görmek ve daha fazla örnek tasarım bulmak isterseniz “Ergonomik mutfak dekorasyonu nasıl olmalı?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Bir diğer önemli özellik ise; modüler mutfak sisteminde satın alınan bir mutfağın fiyatının, tamamen size özel olarak hazırlanan projede kullanılan modül ve aksesuarların fiyatı toplamından oluşmasıdır. Yani modüler mutfak sisteminde metrekarenin değil istediğiniz modüller bütünün fiyatı neyse onu ödersiniz.
Her biri farklı raf ve kapak özellikleri taşıyan depolama sistemleri sayesinde en kullanışlı mutfakları yaratmak mümkün. Birbirinden farklı ihtiyaçlara çözümler sunan sürgülü, raylı, köşem tipi, cam kapaklı, kapaksız ve farklı boyutlarda dolap sistemleri ile bütün kalabalıklarınıza uygun bir yer bulabilirsiniz.
Modüler tasarım sayesinde mutfakların en kör noktaları bile değerlendirilerek kullanıma açılabiliyor bu sayede çok daha ferah ve fonksiyonel dekorasyonlar oluşturmak mümkün. Paker Mimarlık imzası taşıyan bu mutfak ergonomik tasarımı, yaratıcı dekoratif özellikleri ve başarılı aydınlatması ile göz alıcı bir örnek.
Modüler mutfak sistemleri ergonomik ve fonksiyonellik gibi özelliklerinin yanı sıra son derece şık ve modern tasarımlar sunar. Dilediğinizi gibi renklendirip modellendirebileceğiniz modüler mutfaklar sizlere en güzel mutfak dekorasyonlarının kapısını açıyor.
Eğer dar bir mutfağa sahip olduğunuz için üzülüyorsanız mutlaka modüler mutfaklarla tanışmalısınız. Mutfağınızın en kuytu köşelerini bile kullanılır hale getirebilecek tasarımlarla fonksiyonel mutfaklara kavuşabilirsiniz. Bu dekorasyonda küçük bir mutfağın U sistem ile nasıl kullanışlı bir hale getirildiğini görebilirsiniz.
Gömme dolap ve ankastre mutfak ekipmanlarının kullanıldığı modüler mutfaklar kullanıcılara onlarca farklı ve fonksiyonel depolama alanı sunuyor. Bu sayede mutfaklarınızda dağınıklıktan asla şikayet etmeyeceksiniz.
Farklı renk ve materyallerle oluşturulan bu mutfak dekorasyonunda hem modern tasarımın mükemmelliğini hem de modüler tasarımın fonksiyonelliğini bir arada bulabilirsiniz. Tezgahta hangi malzemeyi kullanacağınıza, dolapları hangi renk istediğinize siz karar verin ve gerisini modüler mutfak tasarımına bırakın.
Ek tezgah, kahvaltı masası, ek depolama alanı gibi birçok avantaj sağlayan mutfak adaları sayesinde modüler mutfaklar artık daha kullanışlı. Eğer mutfağınızda mutfak adası yaptırabilecek bir boşluğunuz varsa bu fırsatı mutlaka değerlendirin.
Alanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan modüler sistemler sayesinde artık siyah gibi renkleri dekorasyonlarda kullanmaktan korkmuyoruz. Mutfağı dar ve boğucu gösterir endişesi yaşamadan tasarlanan modüler mutfaklar sayesinde siyah rengin asaleti ile tanışabilirsiniz.
Mutfakta bulunan bütün duvarları kullanıma açan U modeli sayesinde küçük bir mutfağa sahip olsanız bile son derece kullanışlı alanlarınız olabilir. Mutfağın mimari özelliklerine göre en iyi şekilde tasarlanan bu mutfak U modeli için güzel bir örnek.
Modüler mutfak sistemleri ile farklı stillerde tasarımlar yapmak da mümkün. Eğer modern stil yerine daha kırsal özellikler taşıyan ya da farklı stillerde tasarımlar istiyorsanız dekoratörünüze favori stilinizi söylemeniz yeterli çünkü modüler mutfaklar her stile uygulanabiliyor.