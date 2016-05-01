Eski bir apartman dairesinden sanatsal bir tasarıma

Homify 360 turunda yine bir yenileme projesi ile buradayız. Güney Kore'de bulunan JM Design adlı mimarlık firması, eski ve kasvetli görünümü nedeniyle kimsenin dokunmak istemediği bir apartman dairesini, ustaca yenileyerek bir sanat eserine dönüştürmüş. Henüz bütün eşyaları yerleştirilmemiş olan evin bu yarım hali bile görenleri büyüleyecek güzellikte. Eski ve dökülen duvarların, nemli banyonun, havasız odaların yeni hallerini görünce şok olacaksınız. Gelin bu şaşırtıcı değişimi daha detaylı inceleyelim.

Yenileme projeleri yalnızca konutlar için ilgi görmüyor iş yerleri ve ofislerin yenileme projelerine de sitemizde ulaşabilirsiniz. Muhteşem bir örnek için “İstanbul'da baştan yaratılan bir ofis” başlıklı yazımıza da bir göz atmadan geçmeyin.