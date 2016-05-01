Eski bir apartman dairesinden sanatsal bir tasarıma

Homify 360 turunda yine bir yenileme projesi ile buradayız. Güney Kore'de bulunan JM Design adlı mimarlık firması, eski ve kasvetli görünümü nedeniyle kimsenin dokunmak istemediği bir apartman dairesini, ustaca yenileyerek bir sanat eserine dönüştürmüş. Henüz bütün eşyaları yerleştirilmemiş olan evin bu yarım hali bile görenleri büyüleyecek güzellikte. Eski ve dökülen duvarların, nemli banyonun, havasız odaların yeni hallerini görünce şok olacaksınız. Gelin bu şaşırtıcı değişimi daha detaylı inceleyelim.
Yenileme projeleri yalnızca konutlar için ilgi görmüyor iş yerleri ve ofislerin yenileme projelerine de sitemizde ulaşabilirsiniz. Muhteşem bir örnek için “İstanbul'da baştan yaratılan bir ofis” başlıklı yazımıza da bir göz atmadan geçmeyin.
Dökülen duvarlar, dar pencereler, rutubetli ve karanlık bir görüntü sunan bu evi satın almak istemezdiniz öyle değil mi? Öyleyse bu evi alan şanslı ailenin yenileme işleminden sonra sahip olacaklarına bir göz atın.
Henüz mobilyaları tam yerleşmese de iç mekan tasarımındaki değişiklikler bile insanı hayrete düşürmeye yetiyor. Balkona açılan katlanabilir kapılar, taş dekorasyon ile canlanan duvarlar, sıkı ve detaylı bir bakım bu odayı cennete çevirmiş. Işıklandırmadan tasarıma her detayıyla modern ve göz alıcı bir dizayn oluşturulmuş.
Balkona açılan geniş kapısına rağmen neredeyse hiç ışık almıyor gibi görünen bu odanın son haline gelin birlikte bakalım!
Beyaza boyanan ve sıkı bir tadilattan geçen duvarlar adeta evi baştan yaratmış. Duvar boyu raf kitaplık sistemi sayesinde alan ve eşya tasarrufu yapan mimarlar ikonik mobilyalar ile odayı zenginleştirmeyi de ihmal etmemiş. Modern tasarımın minimal estetikle buluşturulduğu bu çalışma odası hem çalışmak hem de dinlenmek için ideal. Bol ışık alan bu pencerenin önünde oturup kitap okumak bile ayrı bir keyif olabilir. Beyaz jaluzi perdesi sayesinde odanın ferahlığına gölge düşürmeyen pencereler evin eski görünümünü silip atmış.
Nem, pas ve küften kullanılamaz hale gelmiş bu banyo için ciddi bir uğraş verilmiş gibi görünüyor. Son haline bakınca çok daha iyi anlayacaksınız.
Siyah fayanslar ve beyaz ekipmanlar ile dekore edilen banyo başarılı ışıklandırması ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde göz alıcı bir güzelliğe bürünmüş. Eski halinden eser kalmayan bu muhteşem banyo evin geçirdiği değişimin en etkili resmini sunuyor. Zemin ve duvarlarda aynı seramikleri kullanarak daha geniş bir görüntü oluşturan tasarımcılar cam ve aynalarla da banyoyu olduğundan çok daha ferah göstermeyi başarmış.
Böyle bir yatak odasında uyumak istemezdiniz öyle değil mi? Zemininden penceresine, mobilyalardan duvarlarına kadar baştan aşağıya yenilenen odanın son haline bakalım.
Zemininde ahşap tercih edilen oda gri, beyaz ve lacivert renklerle modern bir çizgi yakalamış. Desensiz ve az renkli bir çizgide duran dekorasyon yalın ama bir o kadar da göz alıcı bir estetiğe sahip. Etkili tavan aydınlatması ve spotlar sayesinde ışıklandırılan bütün odalar ferahlığın sırrını veriyor.
Bu alana mutfak demek için pek elle tutulur bir nedenimiz yok gibi çünkü bütün ekipmanları kırılarak kaldırılmış ve yeni haline bürünmek için hazır hale getirilmiş. Gelin değişimden sonrasına bakalım.
Modüler mutfak özelliği taşıyan bu sevimli mutfak hem şıklığı hem modern tasarımı hem de fonksiyonelliği ile göz dolduruyor. Kullanıcısının bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güzellikte dekore edilen mutfağın canlı renkleri ve ferah havası insanın içini açıyor. Özellikle önceki hali düşünüldüğünde insan mimari tasarımın gücüne hayranlık duymadan edemiyor.