Göz alıcı tasarımıyla muhteşem bir dağ evi

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinden yorulduysanız ve aklınız hep bütün ailenizin yaşayabileceği büyük bir dağ evindeyse bu yazımızda tam size göre bir ev tanıtacağız. Geniş bahçesi, klasik mimarisi, bol sayıda odası ve muhteşem dekorasyonu ile bu ev hayallerinizi süsleyebilir. İtalya'da bulunan Archbcstudio adlı mimarlık firması tarafından hayata geçirilen bu ev geniş bahçeli konakları sevenler için ideal. Natürel özelliklerin ve lüksün buluştuğu bu ev hem dekorasyonu hem de mimari yapısı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip. Gelin bu muhteşem dağ evini birlikte daha yakından inceleyelim.
Klasik mimari yerine daha kırsal özellikler taşıyan ev modellerini seviyorsanız sizin için de tavsiye edebileceğimiz bir konut var. “Kuzey adalarında, hayalleri süsleyecek gerçek bir kır evi” başlıklı yazımızda tanıtılan ve farklı çatısıyla masallardan çıkmış gibi görünen bu evi de çok beğeneceksiniz.
İki katlı yapıya sahip olan ev bahçe, çatı ve dış cephedeki mimari özellikleri ile klasik stilin izlerini taşıyor. Oldukça geniş bir bahçeye sahip olan bu büyük evin dış cephesinde kullanılan renk ve biçimler iç mekan tasarımından farklı sayılabilir. Gelin bir de evin içine göz atalım.
Evin giriş kapısında sizi oldukça şık bir antre karşılıyor. Metal ve ahşap ögelerden yapılmış bu dresuar büyük bir ayna ile kombine edilmiş. Şık bitkilendirmelerle süslenen bu dresuar seti evin girişine büyük bir değer katıyor. Daha eve adım atar atmaz diğer odaların dekorasyonu hakkında merak duymaya başlayabilirsiniz.
Evin çatısının iç mekandaki görüntüsü oldukça şık düşünülmüş. Tamamen beyaza boyanan çatı tavanın ağaç strüktürleri ise açıkta bırakılmış. Bu fotoğrafta evin mutfağından bir alan görüyorsunuz. Beyaz rengi klasik ve rustik izler taşıyan dekorasyonu ile oldukça şık bir mutfak. Beyaz ahşap masa ile birlikte kullanılan şeffaf sandalyeler mekanın havasını yumuşatmış. Dokulu halısı ve mutfak şöminesi ile masalsı ve evin havasına uygun bir mutfak dekorasyonu.
Evin birçok odasında şömineye rastlayabiliyorsunuz. Ayrıca bütün odalarda ağaç strüktürleri ile dikkat çeken çatı görüntüsü var. bu sayede evin dağ evi teması da korunmuş. Beyaz ağırlıklı fon tasarımının üzerine uygulanan ve natürel renklerin tercih edildiği mobilyalar dekorasyonu zenginleştirmiş. Cam ve metal ögelerin ahşap detaylarla buluşturulduğu bu evde eklektik bir yansıma olduğunu da söyleyebiliriz. Bu odanın duvarlarında kullanılan renkli tablolar hem dekorasyona canlılık hem de sanatsal bir değer kazandırmış.
Bütün detaylarında şıklığın ve lüksün hissedildiği bu görkemli evin banyosu da kendisine yakışır güzellikte dizayn edilmiş. Geniş ve ferah yapısına ek olarak kullanışlı ekipmanları ve şık aksesuarları var. Taş zemin ve lavabonun ahşap tezgah ile birlikte kullanıldığı banyo aydınlatma ögelerinden aksesuarlarına kadar her detayı ile göz alıcı bir güzelliğe sahip.
Bahçe ve peyzaj düzenlemesinde genelde belirgin bir tema göze çarpar. Örneğin kimileri bahçesini orman havasında dağınık ve çok bitkili kullanmayı sever, kimileri ise özenle biçilmiş çimenler ve ayrı ayrı özelliklerine göre seçilmiş ağaçlarla süsler bahçesini. Bu evin bahçesi ise o kadar büyük ki her alanında farklı peyzaj özelliklerine rastlayabiliyorsunuz. Bazı yerleri bitki, ağaç ve çalılarla orman havasına bürünmüşken bazı yerlerin son derece özenli şekillendirildiğini görebiliyorsunuz. Böylesine büyük ve güzel bir bahçede vakit geçirdiğinizi hayal edin; dostlarınızla yemekler yediğinizi ya da çocuklarınızı burada büyüttüğünüzü. Rüya gibi hayatın kapılarını böyle bir evle açabilirsiniz.