Göz alıcı tasarımıyla muhteşem bir dağ evi

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinden yorulduysanız ve aklınız hep bütün ailenizin yaşayabileceği büyük bir dağ evindeyse bu yazımızda tam size göre bir ev tanıtacağız. Geniş bahçesi, klasik mimarisi, bol sayıda odası ve muhteşem dekorasyonu ile bu ev hayallerinizi süsleyebilir. İtalya'da bulunan Archbcstudio adlı mimarlık firması tarafından hayata geçirilen bu ev geniş bahçeli konakları sevenler için ideal. Natürel özelliklerin ve lüksün buluştuğu bu ev hem dekorasyonu hem de mimari yapısı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip. Gelin bu muhteşem dağ evini birlikte daha yakından inceleyelim.

Klasik mimari yerine daha kırsal özellikler taşıyan ev modellerini seviyorsanız sizin için de tavsiye edebileceğimiz bir konut var. “Kuzey adalarında, hayalleri süsleyecek gerçek bir kır evi” başlıklı yazımızda tanıtılan ve farklı çatısıyla masallardan çıkmış gibi görünen bu evi de çok beğeneceksiniz.