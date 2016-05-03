Rustik mutfak mobilyaları için 7 muhteşem dekorasyon örneği

Bu yazımızda sizlere rustik dekorasyon tutkunlarının gönlünü çalacak 7 dekorasyon örneği tanıtacağız. Rustik mutfaklar için mobilya fikirlerine ihtiyacınız varsa birbirinden güzel bu 7 tasarım ilham kaynağınız olabilir. İster müstakil, bahçeli bir evde yaşayın isterseniz şehrin göbeğinde bir apartman dairesinde, rustik stil ile kendinizi yüzyıllar öncesinin Amerikan evlerinde bulabilirsiniz. Son yıllarda ülkemizde de çok popüler olan bu stilin en sık kullanıldığı ülkeler Amerika, İngiltere ve Almanya'dır. Country evlerinin rahatlığını, İskandinav evlerinin ferahlığını ve modern dekorasyonun yenilikçi çözümlerini bu stilde bir arada bulabilirsiniz. Ayrıca eskitme mobilyalar, kaplatma koltuklar, zımparalanmış sandalye ve tabureler, bitki ya da ağaç kökenli aksesuarlar bu stilde çok önemli bir yere sahip dolayısıyla ekonomik yollarla dekorasyonu güçlendirme imkanı da stilin özellikleri arasında.

Stilin belirgin birkaç özelliğinden bahsetmek gerekirse öncelikle rustik dekorasyonda, el yapımı ürünlerin, rattan ya da hasır gibi doğal ürünlerden imal edilen objelerin, natürel ve dokulu tekstil ürünlerinin önemli bir yeri olduğunu söylemeliyiz. Ham işlenmemiş ahşap ise rustik stilin öne çıkan unsurudur. Klasik izler taşıyan desenli seramik ve karolar dizaynlara eski çağ evleri görüntüsü kazandırmak için özellikle mutfak ve banyo dekorasyonlarında sıkça kullanılır. Otantik desenler, klasik seramik ve porselenler rustik dekorasyonun vazgeçilmez ögeleridir. Renk skalasına gelince; nötr renkler ve toprak tonları ile siyah – beyaz uyumu bu stilde en çok kullanılan renklerdir. Eğer bu özellikler içinizi açıyorsa siz de dekorasyonlarınızda rustik stili rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Mutfak dekorasyonunuz için aklınızda daha modern ve modüler özellikler taşıyan bir tasarım varsa “En çarpıcı 10 modüler mutfak dekorasyonu” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da tavsiye ediyoruz.