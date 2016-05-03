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Rustik mutfak mobilyaları için 7 muhteşem dekorasyon örneği

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AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
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Bu yazımızda sizlere rustik dekorasyon tutkunlarının gönlünü çalacak 7 dekorasyon örneği tanıtacağız. Rustik mutfaklar için mobilya fikirlerine ihtiyacınız varsa birbirinden güzel bu 7 tasarım ilham kaynağınız olabilir. İster müstakil, bahçeli bir evde yaşayın isterseniz şehrin göbeğinde bir apartman dairesinde, rustik stil ile kendinizi yüzyıllar öncesinin Amerikan evlerinde bulabilirsiniz. Son yıllarda ülkemizde de çok popüler olan bu stilin en sık kullanıldığı ülkeler Amerika, İngiltere ve Almanya'dır. Country evlerinin rahatlığını, İskandinav evlerinin ferahlığını ve modern dekorasyonun yenilikçi çözümlerini bu stilde bir arada bulabilirsiniz. Ayrıca eskitme mobilyalar, kaplatma koltuklar, zımparalanmış sandalye ve tabureler, bitki ya da ağaç kökenli aksesuarlar bu stilde çok önemli bir yere sahip dolayısıyla ekonomik yollarla dekorasyonu güçlendirme imkanı da stilin özellikleri arasında.

Stilin belirgin birkaç özelliğinden bahsetmek gerekirse öncelikle rustik dekorasyonda, el yapımı ürünlerin, rattan ya da hasır gibi doğal ürünlerden imal edilen objelerin, natürel ve dokulu tekstil ürünlerinin önemli bir yeri olduğunu söylemeliyiz. Ham işlenmemiş ahşap ise rustik stilin öne çıkan unsurudur. Klasik izler taşıyan desenli seramik ve karolar dizaynlara eski çağ evleri görüntüsü kazandırmak için özellikle mutfak ve banyo dekorasyonlarında sıkça kullanılır. Otantik desenler, klasik seramik ve porselenler rustik dekorasyonun vazgeçilmez ögeleridir. Renk skalasına gelince; nötr renkler ve toprak tonları ile siyah – beyaz uyumu bu stilde en çok kullanılan renklerdir. Eğer bu özellikler içinizi açıyorsa siz de dekorasyonlarınızda rustik stili rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Mutfak dekorasyonunuz için aklınızda daha modern ve modüler özellikler taşıyan bir tasarım varsa “En çarpıcı 10 modüler mutfak dekorasyonu” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da tavsiye ediyoruz.

Ferahlığı ile göz alan bir mutfak

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Mimari özellikleri ile dikkat çeken bu tasarımda mutfağı bu denli ferah gösteren şey odalar arası geçişte kapı yerine oval girişlerin kullanılmasıdır. Böylesine geniş bir alana kurulan bu mutfak muhteşem rustik mobilyaları ile de dikkat çekiyor. Dekorasyonda açık renk tonlarını kullanmayı seviyorsanız bu dekorasyon sizin favoriniz olabilir.

Ağaç detaylar

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Mutfak
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Rustik stilde en dikkat çeken özellik elbette ki ham ağaç gövdelerinin dekorasyonda kullanılmasıdır. Bu mutfakta çatı strüktürü ve duvar kaplaması olarak kullanılan ağaç gövdeleri dekorasyona sıradışı bir güzellik kazandırmış. Bu göz alıcı doğallığı dekorasyonlarınızda uygulamak için rustik stile mutlaka bir şans verin.

Masif dekorasyon

Cucina Aurora, Porte del Passato Porte del Passato MutfakMutfak Tezgâhları
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Ağaç malzemenin bolca kullanıldığı rustik mutfaklarda bakır, demir, çinko gibi elementlere ve seramik karolara da sıkça rastlayacaksınız. Babaannelerinizin mutfağında bulunan eski birkaç eşyayı anı olarak saklamışsanız rustik dekorasyon sırasında onları da kullanabilirsiniz. Ayrıca şarap fıçıları ve perdeli dolapların da bu stilde özel bir yeri var.

Olmazsa olmaz element: Ahşap

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Oturma Odası Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Ağacın neredeyse her halinin kullanıldığı bu stilde odunlardan, çalı çırpıya kadar her ağaç parçasını değerlendirebilirsiniz. Evinize ormanın ortasında bir kulübesiymiş hissi kazandıracak her şeye bu stilde yer var. Pedro Quintela Studio tarafından tasarlanan bu dekorasyonda ahşap şıklığı ön planda.

Klasik izler taşıyan rustik dekorasyon

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Mutfak
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Rustik mutfaklarda klasik izler taşıyan mobilyaları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer ayaklı ahşap dolapları, ikonik sandalyeleri kullanmak istiyorsanız elbette rustik mutfak dekorasyonunda bu unsurlara da yer var.

Country izler taşıyan rustik dekorasyon

Cucina Vintage, Porte del Passato Porte del Passato MutfakMutfak Tezgâhları
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Ham ahşap, bakır, çinko, demir, hasır, rattan, bambu gibi malzemeler country stilde de öne çıkan ögeler olduğundan bu iki stili birbirinden ayırmak biraz zor olabilir. Örneğin bu dekorasyondaki seramikler ve altın renkli musluk olmasa kolaylıkla country olduğunu söyleyebilirdik.

Eskitme mobilyaların önemi

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa Rustik Mutfak
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Rustik dekorasyonda eskitme mobilyaların, eski veya eski görünümlü mobilyaların da önemli bir yeri vardır. Eğer eski mobilyalarınızı değerlendirebileceğiniz bir stil arıyorsanız rustik stil tam size göre olabilir çünkü bu stilde yeniden döşenen koltukların ve eskitme mobilyaların yeri hazır. Ayrıca taş, seramik, tuğla, ahşap, bakır malzemelerden imal edilmiş bütün eski eşya ve aksesuarlarınızı da bu stilde değerlendirebilirsiniz.

Oyun evi gibi sevimli, modüler bir ahşap kulübe
Bu rustik mutfakları siz nasıl buldunuz?

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